Panduan Pengaturan Peringatan Harga MEXC: Ikuti Tren Pasar dan Tingkatkan Efisiensi Perdagangan dengan Notifikasi MEXC





Futures Dalam dunia perdagangan mata uang kripto yang bergerak cepat, fluktuasi harga kerap kali terjadi dalam hitungan milidetik. Hal ini terutama berlaku saat berdagang, karena pengguna dapat dengan mudah mengalami kelelahan dan perubahan emosi akibat terlalu lama memantau layar. Untuk membantu pengguna tetap mendapat informasi secara aktual dan meningkatkan respons perdagangan mereka, platform perdagangan kontrak MEXC telah meluncurkan fitur Peringatan Harga yang praktis. Alat ini mendukung peringatan ganda berdasarkan level harga dan indikator teknis, sehingga pedagang dapat mengambil keputusan cepat di saat-saat kritis dan memanfaatkan setiap peluang ideal untuk membuka atau menutup posisi.









Dalam perdagangan futures kripto, kehilangan level harga utama dapat berarti kehilangan peluang meraih laba yang berharga. Dengan mengatur peringatan harga, pengguna tidak perlu memantau layar terus-menerus, tetapi tetap menerima notifikasi aktual saat pasar mencapai ambang batas yang telah ditetapkan atau indikator teknis berubah. Hal ini memungkinkan penyesuaian strategi yang cepat dan mengurangi risiko kerugian akibat tindakan yang tertunda.









Pembaruan pasar secara aktual untuk reaksi yang lebih cepat

Meningkatkan efisiensi perdagangan dan mengurangi pengambilan keputusan yang emosional

Mencakup pasangan Futures utama dengan peringatan yang dapat dikustomisasi





Contoh:

BTCUSDT Pengguna A mengatur peringatan harga untukguna memberi tahu saat harganya naik ke 108.000 USDT. Ketika harga mencapai level ini, sistem segera mengirimkan notifikasi, sehingga pengguna dapat menyesuaikan leverage dan mengambil laba tepat waktu. Sebaliknya, Pengguna B, yang tidak menggunakan peringatan, memperhatikan pergerakan harga hanya selama pullback, sehingga kehilangan peluang menjual yang ideal dan kehilangan laba.









MEXC menyediakan dua jenis peringatan inti yang sesuai untuk berbagai strategi perdagangan:









Peringatan harga adalah yang paling umum digunakan. Pengguna dapat mengatur peringatan untuk kondisi berikut:





Ketika harga saat ini naik di atas atau turun di bawah nilai tertentu

Ketika perubahan harga 24 jam melebihi persentase yang ditetapkan

Ketika volatilitas harga melampaui ambang batas dalam 5 menit





Cocok untuk strategi mengikuti tren atau breakout.









Bagi pengguna yang lebih mahir, MEXC mendukung peringatan otomatis berdasarkan analisis teknis:





Pelintasan MA (Moving Average) : Misalnya, MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang Misalnya, MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang

Sinyal Overbought/Oversold RSI (Relative Strength Index) : Memicu peringatan ketika RSI melewati level penting seperti 30 atau 70 Memicu peringatan ketika RSI melewati level penting seperti 30 atau 70





Setelah indikator memenuhi syarat yang ditentukan oleh pengguna, notifikasi akan dikirim secara otomatis.

















situs web resmi MEXC Futures melalui menu atas. Masuk ke, lalu mengarahlah kemelalui menu atas.

grafik candlestick Di antarmuka perdagangan, klik ikon lonceng (🔔) di atasuntuk masuk ke halaman pengaturan peringatan













Pada halaman Pengaturan Peringatan Pasar, jika Anda mengaktifkan pengalih Suara Peringatan, suara akan diputar saat peringatan harga terpicu.





Pada tab Direkomendasikan, sistem otomatis menampilkan pasangan perdagangan dari daftar pantauan Futures Anda dan mengatur pemicu pergerakan harga default. Cukup alihkan tombol untuk mengaktifkan peringatan atau alihkan Aktifkan Semua untuk mengikuti semua pasangan perdagangan Futures.









Jika kondisi pemicu default tidak memenuhi ekspektasi, Anda dapat mengklik Buat Peringatan untuk menyesuaikan pengaturan dengan preferensi Anda. Masukkan parameter berikut:





Pasangan Perdagangan (misalnya, BTCUSDT)

Jenis Peringatan: Harga naik di atas / Harga turun ke / Kenaikan 24 jam mencapai / Penurunan 5 menit mencapai, dll. (total enam jenis peringatan)

Frekuensi Peringatan: Pilih dari Berulang, Sekali, atau Sekali sehari

Metode Notifikasi: Mencakup Push Aplikasi, Notifikasi, dan Notifikasi Desktop (pastikan izin browser diaktifkan)





Catatan: Dalam pengaturan peringatan harga kustom, Anda dapat membuat hingga 10 peringatan per pasangan perdagangan dan mengatur peringatan untuk maksimum 20 pasangan perdagangan. Jika Anda telah mengatur peringatan pada peringatan harga yang direkomendasikan dan peringatan harga kustom, notifikasi akan dikirimkan saat ambang batas terpenuhi. Untuk peringatan indikator, jumlah maksimum peringatan yang dapat diatur adalah 200.













1) Buka Aplikasi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Ketuk Futures di bagian bawah halaman beranda.

2) Pada halaman Futures, ketuk ikon pengaturan … di sudut kanan atas.

3) Pilih Peringatan untuk masuk ke halaman Peringatan Pasar.

4) Ketuk Tambah Peringatan.

5) Pada halaman Atur Peringatan Harga, pilih pasangan perdagangan, atur Jenis Peringatan dan perubahan harga/persentase, pilih Frekuensi Peringatan dan Metode Notifikasi, lalu ketuk Buat Peringatan untuk menyelesaikan pengaturan.









Catatan: Sama dengan antarmuka web, aplikasi seluler mendukung peringatan harga dan peringatan indikator. Anda dapat mengatur hingga 10 peringatan per pasangan perdagangan, mengonfigurasi peringatan hingga untuk 20 pasangan perdagangan, dan batas peringatan totalnya adalah 200.









Pertanyaan 1: Mengapa saya tidak dapat mengaktifkan notifikasi desktop?

Cara Mengaktifkan Notifikasi Desktop MEXC Jika notifikasi desktop berwarna abu-abu dan tidak dapat dipilih, kemungkinan besar pengaturan sistem atau browser Anda menonaktifkan notifikasi. Anda perlu mengaktifkannya dan menyegarkan halaman untuk mengaktifkan pilihan ini. Untuk mendapatkan panduan, lihat tutorial berikut: "".





Pertanyaan 2: Apakah peringatan akan terpicu berulang kali?

Jika Anda memilih opsi Peringatan Berulang, Anda akan menerima notifikasi setiap kali syarat terpenuhi. Jika Anda tidak ingin menerima notifikasi secara berkala, pilih Sekali kali atau Sekali sehari.





Pertanyaan 3: Mana saja pasangan perdagangan yang mendukung peringatan?

BTCUSDT ETHUSDT SOLUSDT SUIUSDT Futures Semua pasangan perdagangan Futures didukung, termasuk yang populer seperti, dan. Anda dapat melihat dan memilih pasangan lainnya pada halamandalam daftar pantauan Anda.













Fitur Peringatan Harga bukan sekadar pengawas, melainkan alat manajemen risiko yang penting dalam perdagangan futures. Baik Anda pemula maupun ahli strategi yang berpengalaman, sistem peringatan MEXC dapat membantu Anda merespons pergeseran pasar secara efisien, mengoptimalkan titik masuk dan keluar, serta menghindari melewatkan perdagangan utama.





Masuk ke MEXC sekarang, aktifkan Peringatan Harga, dan biarkan notifikasi cerdas menjadi asisten perdagangan Anda yang paling andal!









