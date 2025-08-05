Momentum NFT Meningkat: Pudgy Penguins Berekspansi Melampaui Niche Kripto

NFT sekali lagi menarik perhatian publik.





Setelah mengalami penurunan pasar pada tahun 2022 dan 2023, sektor NFT mengalami kebangkitan yang kuat pada tahun 2025. Menurut data dari Coingecko, total kapitalisasi pasar NFT telah melampaui $6,8 miliar dalam waktu 24 jam dengan peningkatan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan dan kebangkitan yang jelas dalam sentimen pasar. Pusat momentum baru ini adalah proyek NFT unggulan Pudgy Penguins yang telah menjadi titik fokus yang tak terbantahkan.









PENGU Kapitalisasi pasar koleksi ini bukan hanya melampaui BAYC yang sudah lama berdiri dan hanya tertinggal di belakang CryptoPunks. Selain itu, token ekosistemnya, yaitu, juga melonjak lebih dari 200% dalam waktu singkat. Dalam hal keterlibatan komunitas, ekspansi ekosistem, penetrasi merek, dan pergerakan modal, Pudgy Penguins sedang merombak narasi inti pasar aset kripto sebagai IP asli Web3.













Pudgy Penguins adalah proyek NFT yang diluncurkan pada bulan Juli 2021 di blockchain Ethereum yang terdiri dari 8.888 avatar penguin unik. Setiap NFT memiliki fitur yang dihasilkan secara acak, seperti aksesori, pakaian, dan ekspresi. Dengan gaya seni yang menawan dan mudah dipahami, koleksi ini segera mendapatkan pengakuan dan perhatian global. Cetakannya terjual habis dalam waktu kurang dari 20 menit dan menarik minat kolektor ternama, termasuk bintang NBA Stephen Curry dan rapper Snoop Dogg.









Pada awal tahun 2022, komunitas memulai perubahan kepemimpinan, dan CEO baru Luca Netz mengakuisisi proyek tersebut seharga 750 ETH. Di bawah kepemimpinannya, Pudgy Penguins mulai berkembang menjadi merek IP Web3 multidimensi. Para pemiliknya membentuk komunitas bernama “The Huddle” yang berpartisipasi dalam tata kelola dan memperoleh hak untuk mengomersialkan NFT mereka, sehingga makin memajukan Pudgy Penguins sebagai ikon budaya digital global.





Sejak saat itu, proyek ini mengadopsi strategi ekspansi merek, diversifikasi, dan integrasi ke dalam dunia fisik untuk bertransformasi dari proyek PFP (gambar profil) sederhana menjadi ekosistem multi-aspek dengan IP, game, blockchain, token, mainan, dan spin-off.





Saat ini, ekosistem Pudgy Penguins meliputi:





Pudgy Toys – Lini mainan fisik

Pudgy World – Platform Web3 interaktif

PENGU – Token asli ekosistem

Abstract Network – Blockchain Lapisan 2 khusus

Lil Pudgys – Koleksi spin-off bersama dengan interaksi AR dan inisiatif pengembangan game













Discord X (formerly Twitter) Reddit Instagram Nilai sesungguhnya dari Pudgy Penguins bukan hanya terletak pada NFT-nya, melainkan juga pada budaya komunitas dinamis yang telah dipupuknya. Sejak awal, proyek ini telah menarik basis penggemar yang sangat terlibat dan berpartisipasi secara aktif di platform seperti, dan. Mulai dari meme hingga avatar buatan penggemar, komunitas ini telah berperan penting dalam menjadikan Pudgy Penguins sebagai fenomena budaya yang layak dijadikan meme.





Tidak seperti banyak proyek NFT yang masih terbatas pada blockchain atau media sosial, Pudgy Penguins telah berhasil menembus mainstream. Lini Pudgy Toys-nya kini tersedia di lebih dari 5.000 lokasi ritel di seluruh dunia, termasuk jaringan besar seperti Walmart, Target, dan Walgreens. Hingga tahun 2025, lini mainan ini telah menghasilkan penjualan lebih dari $10 juta yang secara signifikan meningkatkan visibilitas dan valuasi komersial merek ini.









Pudgy Penguins telah membangun ekosistem berpusat pada NFT yang kuat, termasuk Abstract Network, yaitu blockchain Lapisan 2 yang dikembangkan oleh Cube Labs untuk aplikasi yang ramah konsumen. Chain ini mendukung fitur-fitur seperti Pudgy World, NFT Soulbound, game, dan interaksi berbasis komunitas. Token asli ekosistem ini, yaitu PENGU, awalnya diluncurkan pada blockchain Solana dan akan diperluas ke jaringan lainnya dengan tujuan meningkatkan kompatibilitas cross-chain dan memperluas aksesibilitas ekosistem.













Khususnya, pemilik NFT dapat mengajukan permohonan lisensi untuk berpartisipasi dalam monetisasi IP demi menerima bagi hasil dari merchandise dan mainan co-branded—yang secara efektif menjembatani kesenjangan antara kepemilikan digital dan nilai dunia nyata.









tim Pudgy Penguins telah menggalang pendanaan sebesar $11 juta Sejak tahun 2024,yang dipimpin oleh Founders Fund dengan partisipasi dari investor terkemuka seperti Fenbushi Capital dan 1kx. Pendanaan ini mendukung pengembangan Abstract Network dan ekosistem Cube Labs yang lebih luas, sehingga menekankan kelayakan komersial dan potensi pertumbuhan jangka panjang proyek ini.













VanEck OpenSea Sejak bulan Juni 2025, avatar Pudgy Penguins telah menjadi tren viral pada komunitas kripto. Raksasa industri sepertidanbergabung dengan memperbarui profil resmi mereka menjadi seni bertema Pudgy. Gelombang adopsi ini, yang dipadukan dengan momen-momen penting seperti kemunculan boneka Pudgy milik VanEck saat lonceng Nasdaq berbunyi, telah memperkuat visibilitas merek dan perbincangan di komunitas.





Interaksi lintas industri ini, mulai dari keuangan tradisional hingga komunitas digital, sangat meningkatkan visibilitas pasar bagi Pudgy. Menurut NFTGo, volume perdagangan NFT Pudgy Penguins melampaui $13,72 juta pada pertengahan bulan Juli dengan peningkatan bulanan lebih dari 110%. Sementara itu, token aslinya, yaitu PENGU, melonjak lebih dari 216% hanya dalam 30 hari.









Pada bulan Juni 2025, Canary Capital mengajukan proposal ETF yang inovatif ke SEC AS dengan tujuan menciptakan ETF aset kripto hibrida pertama yang menggabungkan token PENGU (80–95%) dengan NFT Pudgy Penguins (5–15%). Langkah ini memicu reaksi berantai di dunia keuangan tradisional dan kalangan Web3.





Proposal tersebut secara luas dipandang sebagai sebuah pencapaian dalam finansialisasi NFT yang menandakan evaluasi ulang aset NFT oleh pasar mainstream. Sentimen investor melonjak, lalu mendorong harga PENGU dan harga dasar Pudgy Penguins, sehingga makin memperkuat kehadiran Pudgy dalam narasi institusional.









Pada akhir bulan Juli, mulai beredar rumor di media sosial bahwa Pudgy Penguins mengakuisisi marketplace NFT OpenSea. Pada tanggal 26 Juli, Kepala Keamanan Pudgy, Beau, menanggapi rumor tersebut secara langsung: “Pudgy Penguins tidak membeli OpenSea… tenang saja,” sehingga menegaskan bahwa fokus tim ini tetap pada kemitraan, bukan akuisisi. Kehebohan media yang dihasilkan tersebut menciptakan siklus umpan balik positif untuk harga dasar NFT dan token PENGU.





klarifikasi di X Meskipun klaim tersebut segera dibantah (Kepala Keamanan Pudgy, Beau, bahkan mengunggah), penyebaran rumor yang cepat tersebut tetap secara signifikan meningkatkan visibilitas proyek tersebut dan memicu diskusi yang luas.









Dari sudut pandang investasi, berita tersebut yang meskipun salah mencerminkan kepercayaan komunitas terhadap potensi ekspansi Pudgy, sehingga makin memperkuat perannya sebagai kekuatan terdepan di dunia NFT.









Pudgy Penguins bukan hanya sekadar proyek NFT—proyek ini berkembang menjadi fenomena budaya.





Di era yang memungkinkan segalanya menjadi IP, Pudgy menghadirkan kejelasan yang langka ke bidang NFT melalui citra penguin yang menawan dan menyentuh hati, fondasi komunitas yang kuat, kesuksesan komersial di dunia nyata, dan peta jalan teknis yang jelas. Seiring pasar NFT menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang makin besar, kisah Pudgy Penguins mungkin baru saja dimulai.





Ke depannya, Pudgy bisa menjadi lebih dari sekadar gambar profil dan dapat menjadi merek, game, dunia, atau bahkan simbol era Web3 baru. Waktu yang akan menjawabnya.









