Pemangkasan Suku Bunga Powell & ATH ETH: Apa Pendorong Reli Pasar?

22 Agustus 2025 — Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menyampaikan pernyataan yang ditafsirkan pasar secara luas sebagai sinyal kuat untuk pemangkasan suku bunga — Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell menyampaikan pernyataan yang ditafsirkan pasar secara luas sebagaidi masa mendatang selama pidato utamanya di simposium perbankan sentral tahunan Jackson Hole. Powell merujuk pada statistik ketenagakerjaan terbaru dan menyatakan bahwa "data menunjukkan bahwa risiko penurunan pasar tenaga kerja meningkat dan tren ini dapat dengan cepat berkembang menjadi peningkatan tajam dalam PHK dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi". Dia lebih lanjut menyatakan bahwa jika risiko pasar tenaga kerja meningkat, penyesuaian sikap kebijakan akan dibenarkan — indikasi yang jelas bahwa penurunan suku bunga mungkin akan segera terjadi tergantung pada data pekerjaan.





Pidato tersebut, yang merupakan penampilan publik terakhir Powell selama masa jabatannya, segera dilihat sebagai titik balik kebijakan yang telah lama dinantikan. Ekuitas AS melonjak sebagai tanggapan. Dow Jones Industrial Average naik 1,89%. S&P 500 naik 1,52%. Nasdaq Composite naik 1,88%. Saham terkait kripto bereaksi lebih kuat lagi dengan SharpLink, BitMine, dan Coinbase yang membukukan keuntungan signifikan.





ETH Pada saat yang sama, kapitalisasi pasar mata uang kripto global melonjak hingga $4,1 triliun dengan didorong oleh reli Ethereum yang eksplosif.melonjak lebih dari 14,3% dalam satu hari dan mencapai $4.943,43 pada 25 Agustus — all-time high baru yang tidak terlihat dalam hampir empat tahun. Pesatnya perkembangan Ethereum mendorong keuntungan yang luas pada ekosistem kripto, termasuk proyek penskalaan Lapisan 2, staking token, dan infrastruktur. Para analis menggambarkan lonjakan ini sebagai contoh nyata dari “ekspektasi kebijakan” yang berpadu dengan “euforia pasar” untuk menciptakan reli bersejarah.

















Sejak awal tahun 2025, pasar telah mengantisipasi potensi penurunan suku bunga dari Federal Reserve AS. Namun, Ketua Jerome Powell secara konsisten mempertahankan sikap agresif dengan menolak memberikan sinyal yang jelas meskipun ada tekanan yang meningkat dari Presiden Trump dan tanda-tanda pasar tenaga kerja yang mendingin. Dia berulang kali menekankan pentingnya mempertahankan kebijakan moneter yang cukup ketat.





Namun, pernyataan Powell di simposium Jackson Hole menunjukkan adanya perubahan yang halus. "Mengingat bahwa pasar tenaga kerja tidak terlalu ketat dan menghadapi risiko penurunan yang makin meningkat, kemungkinan tekanan inflasi yang berkelanjutan tampaknya rendah," ujarnya. Pasar menafsirkan ini sebagai pertanda awal pemangkasan suku bunga. Powell lebih lanjut memperhatikan bahwa jika pasar tenaga kerja yang tegang mengancam stabilitas harga, Fed akan bertindak secara preemtif.





Hal ini menandai transisi Powell dari bersikap tegas menjadi bersikap lebih dovish, sehingga memicu ekspektasi pasar yang kuat terhadap penurunan suku bunga. Menurut data pasar, kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan September melonjak dari 75,5% sebelum pidato Powell menjadi 91,1% setelahnya. Kemungkinan setidaknya dua kali penurunan suku bunga dalam tiga pertemuan kebijakan The Fed yang tersisa tahun ini meningkat menjadi 83,9%, sehingga menandakan adanya perubahan besar dalam prospek kebijakan moneter.









Meskipun pidato Powell dengan cepat dianggap oleh pasar sebagai titik balik kebijakan moneter, jika ditelusuri lebih lanjut, pernyataannya lebih merupakan kontingensi kebijakan defensif daripada komitmen nyata untuk pelonggaran. Powell menekankan bahwa suku bunga kebijakan AS kini jauh lebih mendekati tingkat netral dibandingkan tahun lalu dengan berfluktuasi dalam rentang sekitar 100 basis poin. Hal ini mengindikasikan bahwa Federal Reserve dapat memperlambat laju tindakannya, tetapi tidak berarti pengetatan telah berakhir, serta tidak menyiratkan bahwa pelonggaran akan segera terjadi. Dia juga menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja berada dalam “keseimbangan yang aneh”, karena penawaran dan permintaan melemah secara bersamaan. Jika tren ini terus berlanjut di luar kontrol, gelombang PHK dan lonjakan pengangguran tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, serangkaian pernyataan ini harus dilihat sebagai upaya memberi ruang bagi kebijakan untuk mengatasi potensi risiko lebih awal alih-alih sebagai “pesta dovish” yang diberikan kepada pasar.









Jika ekspektasi kebijakan menjadi pemicu reli, maka lonjakan eksplosif ETH merupakan hasil tak terelakkan dari berbagai kekuatan yang beresonansi bersama.









Efek short squeeze di pasar option merupakan katalisator yang paling langsung. Menurut data Coinglass pada 27 Agustus, likuidasi dalam 24 jam terakhir mencapai $270 juta dengan mayoritas terkonsentrasi pada posisi short. Sejumlah besar pedagang ETH bearish terpaksa menutup posisi mereka, sehingga memperkuat momentum kenaikan dan mengubah reli menjadi short squeeze penuh.













Data on-chain menunjukkan bahwa BitMine (BMNR) menerima 131.736 ETH dalam 12 jam terakhir. Per 27 Agustus, kepemilikan ETH BitMine mencapai sekitar 1,7 juta ETH.









ETF spot ETH Pada saat yang sama,telah mengalami peningkatan kepemilikan yang pesat. Aliran masuk bersih yang berkelanjutan menunjukkan bahwa institusi bergerak melampaui spekulasi jangka pendek dan memosisikan diri secara strategis. Hal ini menunjukkan bahwa reli ETH lebih didorong oleh aliran masuk modal struktural daripada sentimen ritel murni.









Selain katalisator eksternal, pertumbuhan ekosistem Ethereum yang kuat sendiri telah menjadi pilar utama yang mendukung kebangkitan ETH. Baru-baru ini, token di sektor Lapisan 2, staking, dan infrastruktur mencatatkan kenaikan, sehingga mencerminkan optimisme mengenai perkembangan jangka panjang Ethereum.





Arbitrum Solusi Lapisan 2: Dengan biaya transaksi mainnet yang tetap tinggi, solusi Lapisan 2 menjadi penting untuk mengurangi kemacetan jaringan dan menurunkan biaya. Platform sepertiterus mencatatkan volume perdagangan harian yang tinggi, sehingga menekankan permintaan untuk opsi transaksi yang efisien dan berbiaya rendah.

Lido Ledakan Staking: Staking Ethereum tetap memiliki permintaan tinggi, sehingga memacu pertumbuhan protokol staking likuid sepertiyang TVL-nya terus meningkat. Kemakmuran pasar staking telah menaikkan tingkat penguncian ETH dan memperkuat keyakinan terhadap nilai jangka panjang ETH.

Peningkatan Infrastruktur: Peningkatan yang berkelanjutan pada infrastruktur Ethereum membuat pengembangan lebih lancar dan mudah diakses, sehingga menarik lebih banyak pengembang dan proyek ke ekosistem ini. Hal ini kemudian mendorong adopsi aplikasi yang lebih besar dan meningkatkan nilai intrinsik ETH.









Sinyal dovish Powell mengenai penurunan suku bunga meredakan kekhawatiran atas kenaikan suku bunga dan meningkatkan selera risiko investor, sebuah pergeseran yang khususnya terasa di pasar kripto. Sebagai aset berisiko tinggi dan berhadiah tinggi, ETH dengan cepat menjadi titik fokus berdasarkan ekspektasi ini. Modal mengalir keluar dari aset safe haven dan masuk ke aset berisiko, sehingga makin mendorong reli ETH.









Secara keseluruhan, lonjakan Ethereum merupakan cerminan ekspektasi kebijakan yang dipicu oleh pernyataan Powell dan hasil dari sentimen pasar, aliran modal on-chain, dan narasi institusional yang beresonansi bersama. Namun, trajektori masa depannya masih harus dinilai dengan hati-hati.





Jika Federal Reserve benar-benar memangkas suku bunga pada bulan September, umpan balik pasar yang positif dapat makin diperkuat, sehingga berpotensi mendorong ETH ke dalam siklus breakout baru. Di sisi lain, jika pemangkasan suku bunga ditunda atau lebih kecil dari yang diharapkan, pasar bisa mengalami koreksi tajam — dan beberapa investor yang mengejar reli sudah merasakan dampak kerugian akibat FOMO. Hal yang lebih penting lagi, pertarungan atas narasi Ethereum baru saja dimulai. Siapa pun yang berhasil membangun kerangka penilaian yang sebanding dengan “ETH-per-saham” akan memiliki posisi dominan dalam membentuk wacana struktural pasar.













Sebagai pemilik ETH terbesar di dunia, BMNR telah mengumpulkan lebih dari 1,2 juta ETH (senilai sekitar $5 miliar) dengan tujuan untuk mengontrol 5% dari suplai ETH global untuk yield staking. BMNR berfungsi sebagai tolok ukur untuk finansialisasi ETH dan mewakili jalur masuk institusional utama.













ENA Melalui divisi StablecoinX, Ethena berencana untuk membeli kembali tokensenilai $260 juta (sekitar 8% dari suplai beredar) dalam waktu enam minggu. Perusahaan ini juga telah mengaktifkan mekanisme "pengalihan biaya" yang mendistribusikan pendapatan protokol kepada pemilik sENA dengan proyeksi yield yang berkisar dari 4% konservatif per tahun hingga lebih dari 10% dalam skenario optimis. ENA merupakan permainan aset sintetis dengan fleksibilitas tinggi dan narasi berbasis yield yang jelas.









Pendle TVLtelah melonjak melewati $10 miliar, sehingga mencetak all-time high baru. Modul Borosnya mengubah tingkat pendanaan perpetual menjadi aset yang dapat diperdagangkan, sehingga menghasilkan likuiditas besar-besaran. Strategi gabungan dengan Ethena dan Aave menyumbang hampir 60% dari pertumbuhan TVL. Pendle menonjol sebagai aset inti DeFi yang didukung oleh inovasi teknologi dan adopsi institusional.









Putaran reli Ethereum ini merupakan hasil interaksi multidimensi antara sinyal kebijakan, aliran modal, dan narasi pasar. Pidato Powell memicu percikan tersebut, tetapi pemicu sesungguhnya berasal dari masuknya institusi, kebijakan penghematan jangka pendek, pertumbuhan ekosistem, dan perombakan narasi. ETH bukan lagi sekadar aset — token ini berkembang menjadi panggung utama tempat narasi keuangan dan struktur modal bertemu. Di panggung ini, kebijakan dan pasar, narasi dan keyakinan, risiko dan peluang mau tidak mau akan terus beririsan dan berkembang.









Bacaan yang Direkomendasikan





Fitur Platform Perdagangan MEXC Dapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keunggulan dan fitur Futures MEXC untuk meraih peluang di pasar.

Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi) Panduan mendetail tentang cara berdagang Futures di Aplikasi MEXC yang memudahkan Anda untuk memulai dan berdagang dengan percaya diri.



