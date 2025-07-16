MEXC telah meluncurkan trading Spot dan Futures PUMP. Platform ini juga telah membuka saluran deposit untuk token PUMP. Selain itu, Anda dapat mengunjungi halaman acara Airdrop+ MEXC untuk berpartisipMEXC telah meluncurkan trading Spot dan Futures PUMP. Platform ini juga telah membuka saluran deposit untuk token PUMP. Selain itu, Anda dapat mengunjungi halaman acara Airdrop+ MEXC untuk berpartisip
PumpBTC: Solusi Staking Likuiditas Inovatif yang Memimpin Era Baru di DeFi

MEXC telah meluncurkan trading Spot dan Futures PUMP. Platform ini juga telah membuka saluran deposit untuk token PUMP. Selain itu, Anda dapat mengunjungi halaman acara Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam aktivitas deposit dan trading PUMP dan berbagi dari pool sebesar 150,000 USDT.

PumpBTC (PUMP) adalah solusi staking likuiditas yang didasarkan pada platform Babylon yang dirancang untuk membantu pemilik BTC menjaga likuiditas aset sambil berpartisipasi dalam aktivitas keuangan terdesentralisasi (DeFi).

1. Ringkasan Proyek: Jalur Inovatif PumpBTC


Tidak seperti metode staking tradisional yang biasanya mengharuskan pengguna mengunci asetnya untuk jangka waktu tertentu, PumpBTC menyederhanakan proses ini dengan memungkinkan pengguna untuk melakukan staking BTC ke Babylon hanya dengan satu klik dan langsung menerima token likuiditas.

PumpBTC bukan hanya meningkatkan peluang partisipasi DeFi di dalam ekosistem Bitcoin, melainkan juga mengatasi tantangan yang dihadapi oleh chain proof-of-stake tradisional, seperti tingkat inflasi yang tinggi dan kesulitan terkait distribusi token awal, dengan menggunakan BTC sebagai aset yang di-stake. Model ini memberikan cara baru kepada pemilik BTC untuk meraih imbal hasil yang andal dan menciptakan siklus masukan positif berupa stabilitas dan pertumbuhan untuk seluruh ekosistem DeFi dengan mengubah BTC menjadi aset penghasil pendapatan.

2. Empat Keunggulan Inti PumpBTC


Staking Likuiditas: PumpBTC memungkinkan pengguna untuk melakukan staking aset BTC mereka ke dalam smart contract yang ditentukan guna menerima token PumpBTC dengan rasio 1:1. Token ini dapat digunakan secara bebas pada jaringan blockchain yang didukung, sehingga memastikan aset tetap likuid sekaligus memungkinkan pengguna mendapatkan reward melalui staking.

Kompatibilitas Cross-Chain: PumpBTC mendukung beberapa jaringan blockchain, termasuk Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Mantle, Arbitrum, dan Base. Kompatibilitas cross-chain ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan aset mereka secara fleksibel di berbagai ekosistem DeFi, sehingga memaksimalkan peluang investasi.

Jaminan Keamanan: Untuk mengamankan aset pengguna, PumpBTC berkolaborasi dengan lembaga kustodian seperti Cobo dan Coincover. Mitra ini bertanggung jawab untuk mempercayakan BTC asli milik pengguna kepada Penyedia Finalitas protokol Babylon. Selain itu, smart contract PumpBTC menjalani audit keamanan yang ketat untuk memitigasi potensi risiko teknis.

Poin Reward: Platform PumpBTC memungkinkan pengguna untuk mendapatkan poin dengan berpartisipasi dalam protokol L2/L3 dan aktivitas on-chain lainnya. Poin-poin ini dapat membuka reward tambahan di dalam ekosistem untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pengguna.

3. Dua Layanan Produk PumpBTC


3.1 Staking Likuid PumpBTC


Layanan ini memungkinkan pengguna untuk melakukan staking BTC dan menerima token PumpBTC dalam jumlah setara. Token ini dipatok 1:1 dengan BTC. Token ini bersifat likuid dan dapat menghasilkan yield di dalam ekosistem DeFi.

3.2 Vault Yield BTC


Platform ini bertujuan untuk memberi pemegang BTC keamanan yang mirip dengan keuangan terpusat sambil menawarkan imbal hasil yang dapat diskalakan yang sebanding dengan keuangan terdesentralisasi.

4. Ringkasan Tokenomi PUMP


Token PUMP adalah token asli platform PumpBTC dengan total suplai 1 miliar token. Di dalam ekosistemnya, token PUMP memiliki beberapa fungsi:

  • Tata Kelola: Pemilik dapat berpartisipasi dalam keputusan voting yang penting di platform untuk memengaruhi arah pengembangan proyek.
  • Staking: Pengguna dapat melakukan staking token PUMP untuk mendapatkan reward tambahan.
  • Pembayaran Biaya Transaksi: PUMP digunakan untuk membayar biaya saat berinteraksi dengan protokol mitra atau berpartisipasi dalam program loyalitas.
  • Reward Komunitas: Token ini digunakan untuk memberikan reward kepada pengguna yang terlibat dalam airdrop, program referral, dan aktivitas komunitas lainnya.

5. Bagaimana Cara untuk Berpartisipasi dalam PumpBTC (PUMP) di MEXC?


MEXC telah menyadari potensi PumpBTC dan telah mendapatkan kepercayaan yang luas dari investor global dengan biaya yang rendah, transaksi ultra-cepat, cakupan aset yang luas, dan likuiditas yang sangat baik. Selain itu, wawasan tajam dari MEXC dan dukungannya yang kuat terhadap proyek-proyek baru menjadikannya platform yang ideal untuk mengembangkan proyek-proyek berkualitas tinggi.

Jika Anda mencari platform trading dengan likuiditas tinggi, biaya rendah, trading dengan leverage yang fleksibel, serta pengalaman trading yang lancar, aman, dan andal, MEXC adalah pilihan yang ideal. Saat ini, MEXC telah melakukan listing *URLS-PUMP_USDT* bagi pengguna untuk memulai trading sekarang.

Penafian: Materi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati, karena semua tindakan investasi merupakan tanggung jawab pengguna semata-mata.


