Kembalinya SUSHI di Bulan Juli: Cara Protokol DeFi Veteran Ini Mendapatkan Kembali Perhatian Pasar

SushiSwap SUSHI Pada bulan Juli 2025, pasar kripto menyaksikan kebangkitan volatilitas dan momentum. Di tengah perpaduan faktor ekonomi makro dan narasi internal yang terus berkembang, beberapa protokol DeFi veteran yang pernah "terpinggirkan" kini tengah bangkit kembali dengan kuat. Namun, tidak ada yang lebih menonjol daripadadan token aslinya, yaitu. SushiSwap sebelumnya pernah dibayangi oleh Uniswap, tetapi telah menunjukkan lonjakan kekuatan yang tak terduga bulan ini. Pada bulan Juli 2025, token SUSHI mengalami reli signifikan yang membuat harganya naik dari sekitar $0,60 pada awal bulan hingga puncaknya sekitar $1,09. Aktivitas perdagangan juga mengalami peningkatan nyata, sehingga menandakan minat pasar yang diperbarui terhadap protokol yang sudah lama ada ini.





















Ethereum Arbitrum Avalanche BNB Chain Sushi, singkatan dari SushiSwap, adalah bursa terdesentralisasi (DEX) yang dibangun pada Ethereum yang beroperasi menggunakan mekanisme automated market maker (AMM). Tidak seperti bursa berbasis buku order tradisional, Sushi memungkinkan pengguna untuk menyediakan token ke pool likuiditas dengan bantuan smart contract yang mencocokkan perdagangan berdasarkan algoritma yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan pertukaran aset peer-to-peer tanpa perantara. Sushi mendukung banyak blockchain termasuk, dan, sehingga menawarkan kompatibilitas multi-chain yang kuat.





Sebagai partisipan awal DeFi, Sushi berperan penting dalam ekosistem ini. Meskipun secara bertahap kehilangan perhatian karena masalah tata kelola internal dan peningkatan teknis yang lambat, sejak paruh kedua tahun 2024, tim Sushi telah merestrukturisasi peta jalannya, memperbarui produk modular, dan memperluas mitra ekosistem untuk secara bertahap merombak citranya sebagai platform DeFi multidimensi.









SUSHI adalah token asli ekosistem SushiSwap yang memiiki peran ganda: Token ini berfungsi sebagai token hadiah bagi pengguna yang menyediakan likuiditas pada protokol sekaligus berfungsi sebagai token tata kelola yang memungkinkan pemiliknya untuk berpartisipasi dalam proposal, voting, dan keputusan alokasi sumber daya.





SUSHI memiliki suplai maksimum dan dirilis secara bertahap untuk menyeimbangkan efektivitas insentif dengan pelestarian nilai jangka panjang. Selain mining likuiditas, pengguna dapat melakukan staking SUSHI untuk mendapatkan hadiah ekstra, sehingga makin meningkatkan penguncian token dan daya tarik ekosistem.









SushiSwap adalah platform perdagangan mata uang kripto terdesentralisasi pada jaringan Ethereum yang menggunakan model AMM. Melalui smart contract, pengguna dapat memperdagangkan berbagai aset kripto tanpa perantara terpusat. Pengguna dapat mendepositkan aset kripto mereka ke dalam pool likuiditas yang kemudian digunakan untuk memfasilitasi perdagangan di platform dengan harga pasar aktual. Penyedia likuiditas juga mendapatkan token SUSHI sebagai insentif tambahan melalui mining likuiditas.









SushiSwap terus menarik investor karena beberapa keunggulan utama:





1) Pasangan Perdagangan yang Beragam: Mendukung lusinan pasangan token, termasuk aset mainstream dan long-tail, sehingga menawarkan opsi perdagangan yang fleksibel.





2) Ekosistem DeFi Modular: Selain menjadi DEX, Sushi menawarkan peminjaman, manajemen aset, platform peluncuran token, marketplace NFT, dan banyak lagi untuk memenuhi beragam kebutuhan keuangan.





3) Antarmuka yang Ramah Pengguna: Sushi menganut desain yang intuitif, sehingga dapat dinikmati baik oleh pengguna pemula maupun tingkat lanjut.





4) Mekanisme Hadiah: Melalui mining likuiditas, staking, dan insentif tata kelola, Sushi memastikan peluang yield yang berkelanjutan bagi partisipan jangka panjang.





5) Komunitas Global: Sushi membanggakan komunitas global yang terbuka dan aktif dengan tata kelola transparan yang pemilik token dapat mengusulkan dan melakukan voting terhadap peningkatan, sehingga membina kohesi yang kuat dan budaya desentralisasi.













Program Hadiah Katana Pada awal bulan Juli, SushiSwap meluncurkanmelalui kerja sama dengan KatanaDEX. Berdasarkan inisiatif ini, pool likuiditas terpilih mulai menghasilkan yield token SUSHI dan KAT. Hingga 400 juta token KAT telah didistribusikan selama kampanye. Program ini bukan hanya memberikan yield tambahan bagi pemilik SUSHI, melainkan juga mendiversifikasi ekosistem SushiSwap melalui hadirnya KAT.









$120.000 $3.800 Pasar kripto yang lebih luas mengalami pemulihan pada bulan Juli. BTC melampauidan ETH menembus di atas, sehingga mendorong sektor DEX secara keseluruhan. Sebagai aset veteran dengan narasi yang jelas dan suplai beredar yang moderat, SUSHI diuntungkan oleh sentimen FOMO yang diperbarui.













Sejak tahun 2024, Sushi telah mempercepat penerapan multi-chain. Bursa ini kini mendukung sejumlah blockchain terkemuka dan yang sedang berkembang, sehingga meningkatkan aksesibilitas protokol dan komposabilitas aset secara signifikan. Sementara itu, SushiXSwap, yaitu produk swap cross-chain-nya, telah mengalami peningkatan pengguna aktif harian yang stabil, sehingga menunjukkan kemunculan Sushi sebagai jaringan likuiditas multi-chain sejati di era Lapisan 2 dan DeFi modular.









Reli ini bukan terjadi secara acak, melainkan mencerminkan strategi multi-cabang Sushi: peningkatan arsitektur, inovasi produk iteratif, pemulihan metrik on-chain, dan konsensus komunitas yang lebih kuat. Semuanya memicu optimisme pasar baru. Seiring Lapisan 2, modularitas, dan interoperabilitas cross-chain mendominasi narasi, Sushi siap berevolusi dari AMM lama menjadi infrastruktur DeFi multifungsi generasi berikutnya.





Meskipun SUSHI mengalami lonjakan yang mengesankan pada bulan Juli, kisah pemulihannya masih jauh dari selesai. Penentu nilai jangka panjangnya bukan sekadar reli tunggal, melainkan apakah bursa ini dapat mewujudkan visi teknis dan komitmen ekosistemnya pada kuartal mendatang. Jika terus menjalankan strategi DeFi modularnya dengan tata kelola yang transparan dan kelincahan teknis, Sushi dapat merebut kembali posisinya di garis depan narasi DeFi dan muncul sebagai model kebangkitan veteran. Bagi investor nilai jangka panjang, cerita ini hanyalah permulaan.









