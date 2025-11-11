Apa itu Canton Network (Canton Coin)? Panduan Lengkap Blockchain Perusahaan

Adopsi blockchain perusahaan telah lama bergumul dengan keterbatasan privasi, hambatan penskalaan, dan model distribusi token yang tidak adil. Canton Coin (CC) muncul sebagai token utilitas asli dari Canton Network, infrastruktur blockchain tingkat institusional yang dibangun oleh Digital Asset setelah satu dekade pengembangan. Panduan ini mengeksplorasi arsitektur inovatif Canton Network, tokenomik peluncuran adil yang revolusioner dari Canton Coin, dan bagaimana ekosistem ini mengubah keuangan teregulasi melalui privasi yang dapat diverifikasi dan kontrak pintar yang dapat dikomposisi.





Poin Utama:

Canton Network menyediakan infrastruktur blockchain tingkat perusahaan dengan privasi sub-transaksi, komposabilitas atomik, dan skalabilitas horizontal untuk aplikasi keuangan institusional

Canton Coin (CC) mengimplementasikan tokenomik peluncuran adil yang revolusioner dengan nol pre-mine, mengalokasikan 50% hak pencetakan kepada pembangun aplikasi daripada investor awal

Mekanisme keseimbangan burn-and-mint memastikan harga Canton Coin mencerminkan utilitas jaringan aktual dengan membakar semua biaya dan mencetak token baru berdasarkan kontribusi peserta

Canton Network memproses lebih dari $1,5 triliun bulanan dalam transaksi produksi, menunjukkan adopsi institusional terbukti yang belum dicapai oleh blockchain pesaing

Canton Coin dapat diperoleh dengan mendapatkannya melalui partisipasi jaringan atau diperdagangkan di bursa MEXC, dengan hadiah transparan dibagi di antara Super Validator, Penyedia Aplikasi, dan Validator





Canton Network mewakili pergeseran paradigma dalam arsitektur blockchain—jaringan tanpa izin dari subnet berizin yang memberikan privasi tingkat perusahaan tanpa mengorbankan komposabilitas. Dibangun di atas protokol Canton dari Digital Asset dan bahasa kontrak pintar Daml, jaringan ini memungkinkan institusi keuangan untuk menyinkronkan data di seluruh organisasi sambil mempertahankan kontrol penuh atas privasi, izin, dan tata kelola.

Tidak seperti blockchain monolitik yang memaksa semua peserta untuk melihat semua transaksi, Canton Network mengimplementasikan privasi sub-transaksi. Setiap peserta hanya melihat kontrak di mana mereka menjadi pemangku kepentingan, menciptakan buku besar global virtual di mana tidak ada pihak yang memegang seluruh status. Domain sinkronisasi—dioperasikan oleh Canton Service Providers (CSP)—mengurutkan pesan terenkripsi antara peserta, memungkinkan transaksi lintas-aplikasi atomik tanpa mengekspos data sensitif kepada operator infrastruktur.

Jaringan diluncurkan secara publik pada Juni 2024 ketika konsorsium institusi keuangan terkemuka menerapkan Global Synchronizer, domain sinkronisasi terdesentralisasi yang dioperasikan melalui konsensus toleran kesalahan Byzantine. Saat ini, Canton Network memproses lebih dari $4 triliun dalam transaksi repo bulanan, menunjukkan adopsi institusional skala produksi yang belum dicapai oleh platform pesaing.





Aspek Canton Network Canton Coin (CC) Definisi Protokol dan infrastruktur blockchain Layer 1 Token utilitas asli jaringan Fungsi Menyinkronkan data di antara institusi dengan privasi Membayar biaya, memberi insentif peserta, memfasilitasi pembayaran Komponen Node peserta, domain sinkronisasi, kontrak Daml Aset digital dengan mekanisme keseimbangan burn-mint Tata Kelola Terdesentralisasi melalui konsensus Super Validator (mayoritas 2/3) Parameter token ditetapkan oleh suara Super Validator Peluncuran TestNet Juni 2023, MainNet Juni 2024 Diluncurkan bersamaan dengan MainNet (Juni 2024) Tujuan Mengaktifkan aplikasi perusahaan yang privat dan dapat dikomposisi Memberi hadiah penyediaan utilitas dan memfasilitasi transfer nilai Analogi Mirip dengan Ethereum (platform) Mirip dengan ETH (token asli)

Perbedaan Kunci: Canton Network menyediakan infrastruktur dan protokol, sementara Canton Coin berfungsi sebagai lapisan ekonomi yang mengoordinasikan, mengamankan, dan memberi hadiah kepada semua peserta di seluruh jaringan.





Blockchain publik seperti Ethereum menyiarkan semua data transaksi secara global, menciptakan catatan publik permanen yang tidak kompatibel dengan rahasia dagang, persyaratan regulasi, dan kepatuhan GDPR. Canton Network mengimplementasikan privasi yang dapat diprogram pada level sub-transaksi—penerbit hanya melihat aset mereka, counterparty hanya melihat interaksi bilateral mereka, namun semua orang dapat secara kriptografis memverifikasi integritas transaksi tanpa perantara tepercaya.

Blockchain tradisional memaksa aplikasi yang tidak terkait untuk bersaing untuk throughput global yang sama, menyebabkan kemacetan jaringan ketika aplikasi tunggal mana pun berhasil. Canton Network menghilangkan hambatan ini melalui partisi horizontal—setiap domain sinkronisasi memproses alur kerja independen secara paralel, memungkinkan jaringan untuk menskalakan tanpa persaingan sumber daya global atau lonjakan biaya yang tidak dapat diprediksi.

Solusi Layer 2 dan sidechain mencapai skalabilitas dengan memfragmentasi status di seluruh jaringan terisolasi, tetapi menghancurkan komposabilitas atomik—kemampuan untuk menggabungkan alur kerja dari aplikasi berbeda dalam transaksi tunggal. Canton Network mempertahankan komposabilitas di seluruh domain sinkronisasi melalui model transaksi hierarkis Daml, memungkinkan integrasi mulus tanpa jembatan atau aset terbungkus.

Sebagian besar jaringan blockchain mendistribusikan sebagian besar token kepada pendiri, kapitalis ventura, dan operator infrastruktur sebelum memberikan utilitas, memusatkan nilai di antara orang dalam awal sementara pembangun aplikasi menerima insentif minimal. Canton Coin membalikkan model ini—nol pre-mine, nol pre-sale, dengan 50% hak pencetakan token dialokasikan untuk penyedia aplikasi yang mendorong penggunaan jaringan aktual.









Digital Asset didirikan pada 2014 dengan misi untuk memecahkan kompleksitas aplikasi terdistribusi melalui teknologi matang dan kasus penggunaan yang terbukti. Setelah mengembangkan bahasa kontrak pintar Daml dan protokol Canton selama satu dekade, Digital Asset mencapai kesiapan produksi—memproses lebih dari $1,5 triliun bulanan dalam transaksi repo. Pada Mei 2023, tiga puluh institusi keuangan mengumumkan Canton Network. Setelah pengujian ekstensif, Global Synchronizer diluncurkan di MainNet pada Juni 2024, diikuti oleh Canton Coin pada Juli 2024, dioperasikan oleh Super Validator independen melalui konsensus toleran kesalahan Byzantine. Canton Coin diluncurkan pada Juli 2024 sebagai token utilitas asli jaringan, mengimplementasikan model peluncuran adil di mana setiap token dalam sirkulasi telah diperoleh dengan menyediakan utilitas—tidak dijual kepada investor.









Daml memberlakukan otorisasi pada level bahasa—setiap tindakan kontrak memerlukan persetujuan eksplisit dari pihak yang ditunjuk, dan otorisasi secara otomatis menyebar melalui konsekuensi transaksi. Ini mencegah kerentanan umum seperti serangan reentrancy sambil memungkinkan pola delegasi mulus yang mencerminkan perjanjian hukum dunia nyata, membuat tidak mungkin bagi pihak-pihak untuk menjadi penandatangan kontrak secara tidak sengaja.

Canton mempartisi setiap transaksi menjadi subtree yang hanya terlihat oleh pemangku kepentingan yang relevan. Dalam pertukaran aset, Alice dan Bob melihat seluruh transaksi, tetapi setiap penerbit aset hanya melihat transfer yang melibatkan penerbitan mereka sendiri—tidak ada tentang aset counterparty atau perjanjian swap bilateral. Bukti kriptografis memastikan integritas transaksi tanpa mengekspos data pribadi kepada validator atau operator infrastruktur.

Global Synchronizer menggunakan protokol commit dua fase di mana node peserta memvalidasi porsi transaksi mereka dan mengirim konfirmasi terenkripsi ke mediator. Super Validator menjalankan konsensus toleran kesalahan Byzantine yang memerlukan kesepakatan dua pertiga pada pengurutan pesan, mencegah operator tunggal mana pun dari menyensor transaksi atau memanipulasi status sambil mempertahankan throughput tinggi melalui validasi paralel.

Canton mengimplementasikan minimisasi data berdasarkan desain—peserta hanya menyimpan kontrak di mana mereka menjadi pemangku kepentingan. Pemangkasan riwayat memungkinkan organisasi untuk mengarsipkan data lama sambil mempertahankan komitmen kriptografis yang mencegah penolakan. Penandatangan kontrak dapat secara bersama-sama setuju untuk mengganti entri buku besar dengan referensi hash, memungkinkan hak untuk dilupakan tanpa mengorbankan auditabilitas.

Pihak terhubung ke beberapa domain sinkronisasi yang dioperasikan oleh Canton Service Provider yang berbeda, menciptakan jaringan mesh di mana pilihan domain menentukan asumsi kepercayaan, latensi, dan biaya. Transaksi lintas-domain dikomposisikan secara atomik setiap kali peserta berbagi domain umum, dan kontrak dapat bermigrasi antar domain untuk menghindari lock-in, memungkinkan interoperabilitas sejati tanpa jembatan blockchain.





Institusi keuangan memanfaatkan Canton Network untuk menerbitkan dan menyelesaikan sekuritas tokenized dengan jaminan kriptografis delivery-versus-payment. Model privasi sub-transaksi memungkinkan perdagangan bilateral rahasia sambil mempertahankan jejak audit untuk regulator. Penyelesaian terjadi secara atomik dalam hitungan detik daripada hari, menghilangkan risiko counterparty dan mengurangi persyaratan modal untuk peserta pasar.

Hashnote USYC, instrumen pasar uang tokenized terkemuka, beroperasi di Canton Network untuk transfer pribadi antara institusi. Brale menyediakan konversi stablecoin asli Canton, memungkinkan institusi untuk mengubah stablecoin utama menjadi setara yang kompatibel dengan jaringan untuk penyelesaian pembayaran rahasia. Aplikasi ini menunjukkan kemampuan Canton untuk menangani aliran pembayaran institusional bernilai tinggi dengan privasi dan kepatuhan.

QCP, pembuat pasar cryptocurrency terkemuka, membangun solusi manajemen margin di Canton Network untuk mempertahankan kerahasiaan dalam operasi perdagangan bilateral. Komposabilitas atomik platform memungkinkan transaksi derivatif multi-leg yang kompleks sambil menjaga posisi counterparty tetap pribadi, mengatasi keterbatasan kritis sistem blockchain transparan untuk instrumen keuangan yang canggih.

Canton Network memproses lebih dari $1,5 triliun dalam transaksi repo bulanan di antara institusi keuangan terkemuka. Infrastruktur ini mengurangi jutaan biaya operasional tahunan dengan menghilangkan rekonsiliasi manual melalui status tersinkronisasi, sambil mempertahankan privasi dan kontrol yang diperlukan alur kerja keuangan tradisional. Penerapan produksi ini memvalidasi kesiapan perusahaan Canton pada skala institusional.





Canton Coin mengimplementasikan model peluncuran adil yang revolusioner dengan nol pre-mine, nol pre-sale, dan nol alokasi pendiri. Setiap Canton Coin dalam sirkulasi telah diperoleh oleh peserta yang menyediakan utilitas kepada jaringan. Distribusi beroperasi melalui hak pencetakan berkelanjutan yang dibagi di antara tiga kelompok pemangku kepentingan:

50% untuk Penyedia Aplikasi: Pengembang yang menerapkan aplikasi kontrak pintar dan aset tokenized di Canton Network

35% untuk Penyedia Infrastruktur: Dibagi antara Super Validator (mengoperasikan infrastruktur Global Synchronizer) dan Validator (menjalankan node peserta) Super Validator awalnya menerima ~80% dari alokasi infrastruktur untuk mem-bootstrap jaringan Bagian Validator meningkat secara progresif—pada tahun kelima, Validator menerima alokasi lebih besar daripada Super Validator

15% untuk Validator: Pengguna yang mengoperasikan node yang memvalidasi transaksi di mana mereka berpartisipasi

Tahun 0-10: Total 100 miliar Canton Coin dapat dicetak, dibagi 50/50 antara infrastruktur dan aplikasi

Tahun 10+: Emisi stabil 2,5 miliar Canton Coin per tahun

Pergeseran Distribusi: Alokasi penyedia aplikasi meningkat dari 15% (enam bulan pertama) menjadi 62% (tahun 1,5-5) menjadi 75% (setelah 10 tahun)

Canton Coin menggunakan mekanisme stabilitas unik di mana semua biaya jaringan (dalam denominasi USD) dibakar daripada ditransfer, menghapus token dari sirkulasi. Token baru dapat dicetak oleh peserta berdasarkan kontribusi utilitas mereka. Sistem menargetkan 2,5 miliar token yang dibakar dan dicetak setiap tahun pada kondisi stabil. Ketika penggunaan melebihi tingkat ini, pasokan menyusut dan nilai token meningkat; ketika penggunaan turun di bawahnya, pasokan mengembang dan nilai menyesuaikan ke bawah. Mekanisme ini memastikan harga Canton Coin mencerminkan utilitas jaringan aktual daripada spekulasi.

Biaya transfer persentase: 1% pada $100 pertama, menurun menjadi 0,001% di atas $1 juta (mirip dengan biaya jaringan pembayaran)

Biaya penggunaan sumber daya: Biaya transfer, penguncian, dan penyimpanan dasar untuk menutupi biaya infrastruktur

Biaya lalu lintas synchronizer: $17 per MB untuk konsumsi bandwidth di luar tingkat gratis





Canton Coin berfungsi sebagai mekanisme pembayaran utama untuk biaya lalu lintas Global Synchronizer. Pengguna membakar Canton Coin untuk membuat saldo lalu lintas dalam denominasi megabyte, yang kemudian dikonsumsi saat mengirim transaksi. Semua biaya dalam denominasi USD dengan harga token mengambang, memastikan biaya yang dapat diprediksi terlepas dari fluktuasi nilai pasar token.

Canton Coin memberi hadiah kepada semua peserta ekosistem secara proporsional dengan kontribusi utilitas mereka. Penyedia aplikasi mencetak token berdasarkan biaya yang dihasilkan aplikasi mereka. Validator mendapatkan hadiah untuk fasilitasi transaksi dan waktu aktif node. Super Validator menerima alokasi untuk mengoperasikan infrastruktur konsensus toleran kesalahan Byzantine, menyelaraskan insentif di seluruh jaringan.

Penyedia aplikasi dapat mendenominasi biaya layanan mereka dalam Canton Coin, menciptakan permintaan utilitas langsung. Misalnya, Canton Name Service mengenakan biaya aplikasi dalam Canton Coin untuk layanan pencarian nama validator. Mekanisme pembayaran opsional ini memungkinkan pengembang untuk membangun model bisnis asli Canton tanpa memaksa pengguna ke ketergantungan token.

Sementara Canton Network mempertahankan privasi untuk data aplikasi, transaksi Canton Coin terlihat secara publik untuk memberikan transparansi penggunaan jaringan. Token berfungsi sebagai pengukur publik aktivitas ekosistem, memungkinkan pengamat untuk menilai aplikasi mana yang memberikan nilai paling banyak tanpa mengekspos data bisnis sensitif atau identitas pengguna.









Keunggulan kompetitif Canton Network terletak pada pemecahan trilema blockchain perusahaan yang tidak dapat dipecahkan pesaing: privasi, komposabilitas, dan skalabilitas secara bersamaan. Di mana Ethereum mengorbankan privasi untuk transparansi, Hyperledger Fabric mengorbankan komposabilitas untuk privasi, dan Corda mengorbankan privasi sub-transaksi untuk efisiensi, Canton memberikan ketiganya melalui model transaksi hierarkis dan arsitektur domain sinkronisasinya.

Kompetisi utama jaringan berasal dari infrastruktur keuangan tradisional daripada blockchain lain—sistem penyelesaian T+2, rumah kliring terpusat, dan vendor aplikasi tersilo. Kemampuan Canton yang dapat dibuktikan untuk memproses $1,5 triliun bulanan pada skala produksi memposisikannya sebagai lapisan infrastruktur untuk aset digital institusional, dengan efek jaringan yang dipercepat saat lebih banyak aplikasi bergabung dan menyusun alur kerja secara atomik di seluruh sistem yang sebelumnya terisolasi.









Privasi: Ethereum dan Hyperledger Fabric mengekspos data transaksi secara luas (secara global atau ke anggota channel), sementara Corda mengungkapkan seluruh riwayat transaksi kepada semua peserta. Canton menyediakan privasi level sub-transaksi di mana setiap pihak hanya melihat data relevan mereka, dengan operator infrastruktur hanya melihat pesan terenkripsi.

Komposabilitas: Channel Fabric dan sebagian besar solusi layer-2 menciptakan silo terisolasi yang memerlukan jembatan untuk transaksi lintas-jaringan. Canton memungkinkan komposisi atomik di seluruh domain sinkronisasi tanpa jembatan, memungkinkan integrasi alur kerja mulus ketika peserta berbagi infrastruktur umum.

Skalabilitas: Tidak seperti hambatan status global Ethereum, Canton menskalakan secara horizontal—alur kerja independen diproses secara paralel di berbagai domain. Setiap peserta hanya memvalidasi transaksi mereka sendiri daripada mereplikasi buku besar global, menghilangkan batas throughput yang mengganggu mesin status tereplikasi.

Kepatuhan: Blockchain dengan riwayat tidak dapat diubah bentrok dengan hak GDPR untuk dilupakan. Canton mengimplementasikan pemangkasan riwayat dan redaksi kontrak dengan persetujuan pemangku kepentingan, menyeimbangkan persyaratan auditabilitas dengan peraturan privasi—kemampuan kritis untuk institusi keuangan yang diatur.









Canton Coin (CC) tersedia untuk diperdagangkan di MEXC, bursa cryptocurrency terkemuka yang dipercaya oleh jutaan pengguna secara global. MEXC menyediakan keamanan tingkat institusional, likuiditas yang dalam, dan struktur biaya kompetitif yang dioptimalkan untuk trader ritel maupun profesional. Platform ini menawarkan beberapa pasangan perdagangan termasuk CC/USDT, memungkinkan akses mulus ke token utilitas Canton Network dengan dukungan pelanggan 24/7 dan fitur perdagangan canggih.





Panduan langkah demi langkah untuk membeli Canton Coin di MEXC:

Buat akun MEXC dengan mengunjungi situs web resmi MEXC dan menyelesaikan pendaftaran dengan verifikasi email Selesaikan verifikasi KYC untuk membuka kunci fungsionalitas perdagangan penuh dan kemampuan penarikan Setorkan dana ke akun MEXC Anda menggunakan USDT, BTC, atau cryptocurrency lain yang didukung Navigasi ke bagian perdagangan dan cari CC atau Canton Coin dalam daftar pasar Pilih pasangan perdagangan CC/USDT untuk mengakses buku pesanan Canton Coin Pilih jenis pesanan: pesanan pasar untuk eksekusi segera atau pesanan limit untuk menetapkan harga pembelian yang Anda inginkan Masukkan jumlah Canton Coin yang ingin Anda beli dan tinjau total biaya Konfirmasi pesanan Anda dan tunggu eksekusi—pesanan pasar terisi secara instan sementara pesanan limit menunggu pencocokan harga Verifikasi pembelian Anda dengan memeriksa saldo dompet MEXC Anda untuk mengonfirmasi kepemilikan Canton Coin





Canton Network membayangkan kembali blockchain perusahaan melalui satu dekade kedewasaan teknologi dan validasi produksi. Tokenomik peluncuran adil Canton Coin—nol pre-mine, keseimbangan burn-and-mint, alokasi mayoritas kepada pembangun—mewakili penyimpangan fundamental dari model token ekstraktif. Dengan privasi sub-transaksi, komposabilitas atomik, dan skalabilitas horizontal, ekosistem memecahkan masalah yang telah menghalangi adopsi blockchain institusional. Saat Canton Network memproses triliunan dalam nilai institusional dan memperluas jaringan validatornya, Canton Coin memberi hadiah kepada mereka yang berkontribusi pada transformasi keuangan teregulasi ini.





