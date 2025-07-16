Apa itu CESS Network? Infrastruktur Baru untuk Kedaulatan Data dan Penyimpanan Terdesentralisasi di Era Web3

CESS (Continual Ecosystem Storage System) Network adalah infrastruktur data terdesentralisasi baru yang menggabungkan teknologi blockchain publik dengan jaringan pengiriman konten berkecepatan tinggi untuk menyediakan pengguna dengan solusi manajemen data yang lebih aman, lebih privat, dan berdaulat.









Seiring dengan terus berkembangnya Web3, layanan cloud terpusat tradisional seperti AWS dan Google Cloud menghadapi tantangan yang makin meningkat, termasuk kerentanan keamanan data, pelanggaran privasi, biaya operasional yang tinggi, dan masalah penyensoran. CESS dikembangkan untuk mengatasi masalah kritis ini.





CESS bukan hanya menyediakan penyimpanan data yang aman dan tersedia secara luas, melainkan juga menghadirkan jaringan distribusi konten inovatif (CD²N) yang memfasilitasi akses data yang efisien, berbagi, dan kolaborasi di dalam ekosistem Web3. Misinya adalah membangun infrastruktur penyimpanan Web3 komprehensif yang mengintegrasikan perlindungan privasi, kinerja tingkat perusahaan, pengiriman konten yang kuat, dan kemampuan pembelajaran terfederasi AI.









CESS Network membangun arsitektur penyimpanan dan pengiriman data yang mudah diskalakan dan terdesentralisasi melalui empat lapisan fundamental:





Lapisan Blockchain: Menyediakan penyimpanan data, manajemen kepemilikan, dan fungsionalitas smart contract untuk menjamin integritas data dan memberikan insentif atas partisipasi jaringan.





Lapisan Sumber Daya Penyimpanan Terdistribusi: Menggabungkan konsensus dan node penyimpanan untuk mengelola metadata, memproses transaksi, menyimpan data pengguna, dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.





Lapisan Jaringan Pengiriman Konten: Menggunakan CD²N terdesentralisasi dan teknologi peer-to-peer dengan memanfaatkan node caching dan pengambilan untuk memungkinkan transmisi data yang cepat sambil meminimalkan biaya.





Lapisan Antarmuka: Menyediakan CLI, API, SDK, dan rangkaian protokol CESS AI untuk memfasilitasi interaksi pengguna dan memastikan privasi data selama pelatihan model AI.









Penyimpanan Terdesentralisasi dan Pengiriman Konten: CESS Network membangun jaringan penyimpanan dan distribusi konten terdesentralisasi yang menyediakan layanan penyimpanan dan pengambilan data yang efisien untuk aplikasi Web3.





Otorisasi Data dan Enkripsi Ulang Proxy: Melalui Enkripsi Ulang Proxy, pengguna dapat memberikan akses sementara ke data terenkripsi mereka tanpa mengungkapkan kunci asli, sehingga meningkatkan perlindungan privasi data.





Mekanisme Konsensus Seleksi Rotasional Acak (R²S): Mekanisme konsensus R²S CESS yang unik memperkuat desentralisasi dan keamanan jaringan, sehingga memastikan keandalan dan efisiensi dalam proses penyimpanan dan pengambilan.





Beberapa Jenis Node: CESS Network terdiri dari empat jenis node—node konsensus, node penyimpanan, node caching, dan node pengambilan—yang berkolaborasi untuk menjaga stabilitas dan operasi jaringan.













Nama Token: CESS

Total Suplai: 10 miliar









Alokasi token CESS dirancang dengan cermat untuk mendorong pengembangan platform dalam jangka panjang. Dari total suplai, 15% dialokasikan untuk kontributor awal, 10% untuk investor awal, 10% untuk pengembangan komunitas, insentif, dan promosi, 5% untuk kolaborasi bisnis mitra cloud, 5% dicadangkan oleh yayasan untuk keadaan darurat dan dukungan ekosistem masa depan; 30% dialokasikan untuk node penyimpanan, 15% untuk node konsensus, dan 10% untuk pengembangan lapisan caching.













Token CESS adalah mata uang kripto asli jaringan CESS yang memiliki banyak peran penting di dalam ekosistem. Token ini berfungsi sebagai media bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam staking jaringan guna memperoleh pendapatan pasif, memberikan hak tata kelola kepada pemilik token untuk memengaruhi pengembangan CESS Network di masa mendatang, dan penting untuk mengakses berbagai layanan penyimpanan di jaringan dengan berfungsi sebagai pass untuk menggunakan kemampuan penyimpanan terdesentralisasi CESS.



