Apa itu Everlyn AI (LYN)? Panduan Lengkap tentang Protokol Video AI Open-Source Pertama dan Token LYN

Konvergensi kecerdasan buatan dan teknologi blockchain telah mencapai momen penting dengan Everlyn AI, sebuah proyek terobosan yang mengubah cara kita berinteraksi dengan konten digital dan agen otonom. Panduan komprehensif ini mengeksplorasi pendekatan revolusioner Everlyn AI terhadap generasi video terdesentralisasi, model unggulannya Everlyn-1, dan token LYN yang menggerakkan seluruh ekosistem ini. Baik Anda penggemar AI, investor kripto, atau pengembang yang ingin memahami masa depan interaksi manusia-AI, artikel ini memberikan semua yang perlu Anda ketahui tentang bagaimana Everlyn AI mendemokratisasi akses ke teknologi video AI canggih sambil menciptakan ekonomi baru untuk agen video otonom.





Poin-Poin Utama:

Everlyn AI adalah model video fundamental open-source pertama yang memungkinkan generasi video fotorealistik dengan panjang tak terbatas dengan pengurangan biaya 10x.

Token LYN menggerakkan ekosistem dengan pasokan tetap 1 miliar, memungkinkan pencetakan agen, staking, tata kelola, dan pembagian pendapatan.

Agen video di Everworld beroperasi secara otonom dengan dompet on-chain, menangani tugas harian dari pemesanan perjalanan hingga mengelola media sosial.

Marketplace AAPI menciptakan ekonomi pengembang di mana kreator memonetisasi kemampuan agen melalui langganan berbasis LYN.

Interoperabilitas multi-chain menjadikan Everlyn AI protokol video AI terintegrasi penuh pertama untuk aplikasi Web3.





Everlyn AI mewakili dua elemen yang saling terhubung yang bersama-sama membentuk ekosistem revolusioner:

Aspek Everlyn AI (Proyek) Token LYN (Cryptocurrency) Definisi Model video fundamental open-source pertama dan ekosistem multimodal super-agensial Token utilitas native yang menggerakkan jaringan Everlyn Fungsi Utama Menciptakan agen video fotorealistik melalui model Everlyn-1 dan platform Everworld Memfasilitasi semua transaksi, pembayaran, dan tata kelola dalam ekosistem Teknologi Inti Generasi video autoregressive, model AI canggih, infrastruktur terdesentralisasi Token berbasis blockchain untuk mencetak agen, biaya gas, staking, dan akses AAPI Inovasi Utama Pengurangan biaya 10x dalam generasi video; kemampuan panjang video tak terbatas Memungkinkan dompet agen, pembagian pendapatan, dan tata kelola terdesentralisasi Pengguna Target Pengembang, kreator konten, bisnis yang membutuhkan agen AI Pemegang token, staker, pemilik agen, pengembang AAPI





Everlyn AI mencakup seluruh infrastruktur teknologi dan platform. Ini mencakup model open-source Everlyn-1 yang mampu menghasilkan video dengan panjang tak terbatas dan hiper-realistis dengan fokus khusus pada konten yang berpusat pada manusia. Platform Everworld berfungsi sebagai lingkungan terdesentralisasi di mana pengguna mencetak, menyesuaikan, dan menerapkan agen video—representasi AI fotorealistik dari diri mereka sendiri yang mampu melakukan eksekusi tugas secara otonom. Proyek ini mengintegrasikan penelitian mutakhir dalam pemodelan autoregressive, kuantisasi vektor, pengurangan halusinasi multimodal, dan generasi video yang didorong audio.

Token LYN berfungsi sebagai bahan bakar ekonomi untuk ekosistem ini. Dengan pasokan maksimum tetap 1 miliar token saat genesis, LYN memungkinkan semua aktivitas inti: mencetak agen video baru memerlukan jumlah LYN tetap, langganan bulanan dibayar dalam LYN, dan semua aktivitas on-chain (dari transaksi dompet agen hingga pembelian AAPI) diselesaikan dalam LYN. Pemegang token mendapatkan hak tata kelola untuk memberikan suara pada proposal jaringan, dapat melakukan staking LYN untuk membuka fitur agen premium, dan mendapatkan bagian pendapatan dengan mendelegasikan token ke AAPI yang sukses atau agen berkinerja tinggi.





Model generasi video paling kuat di dunia tetap terkunci di balik sistem closed-source yang dikendalikan oleh raksasa teknologi. Sentralisasi ini membatasi akses, menghambat inovasi, dan mencegah populasi yang lebih luas mendapat manfaat dari teknologi AI yang mengubah hidup. Everlyn AI mengatasi ini dengan menyediakan model video fundamental open-source yang benar-benar pertama, memastikan bahwa video AI canggih berfungsi sebagai platform yang dapat diakses semua orang daripada tetap menjadi alat proprietary untuk maksimalisasi pendapatan oleh beberapa korporasi.

Platform video AI terpusat saat ini menderita dari keterbatasan parah: menghasilkan satu video dapat memakan waktu lebih dari 10 menit dan biaya sekitar $0.30 per video. Platform ini tidak mendukung fitur terdesentralisasi seperti smart contract atau provenance video on-chain, menghasilkan biaya tinggi, pemrosesan lambat, dan output yang tidak konsisten karena tidak adanya memori yang dipersonalisasi dan kesadaran kontekstual. Infrastruktur terdesentralisasi Everlyn AI, memanfaatkan teknologi seperti superpipeline-quantization dan xDiT, mengurangi biaya generasi video hingga 10x sambil secara dramatis meningkatkan kecepatan dan skalabilitas.

Alat generasi video yang ada terutama fokus pada konten kreatif bentuk pendek tetapi gagal mengatasi kebutuhan yang lebih luas untuk agen otonom yang melaksanakan tugas. AI tradisional tidak memiliki antarmuka seperti manusia yang diperlukan untuk interaksi alami—sistem berbasis teks dan audio tidak dapat menyampaikan ekspresi wajah, gerakan, dan ucapan yang disinkronkan yang menciptakan koneksi emosional yang asli. Everlyn AI menyelesaikan ini dengan menciptakan agen video: representasi fotorealistik pengguna yang mampu menangani tugas sehari-hari, mewakili pemilik di seluruh platform digital, dan berinteraksi secara otonom dengan manusia dan agen lain melalui komunikasi video alami.

Pengguna saat ini harus mengelola banyak platform, aplikasi, dan layanan tanpa antarmuka terpadu. Sistem AI berbasis cloud tradisional menyimpan data pengguna di server terpusat, menimbulkan kekhawatiran kritis tentang privasi, keamanan, dan penyalahgunaan data. Arsitektur terdesentralisasi Everlyn AI dengan pemrosesan on-device menjaga privasi melalui penanganan data lokal, pengindeksan data pribadi dalam kontainer terenkripsi (loker data), dan penyimpanan on-chain dengan akses yang dikontrol pengguna. Pendekatan ini memberikan individu kepemilikan sejati atas agen dan data mereka sambil memungkinkan integrasi multi-layanan yang mulus.









Everlyn AI muncul dari koalisi peneliti AI terkemuka dan veteran industri yang mengakui kesenjangan kritis: teknologi video AI paling canggih di dunia tetap tidak dapat diakses oleh populasi umum, dikendalikan oleh korporasi terpusat yang fokus pada maksimalisasi keuntungan daripada kemajuan manusia kolektif. Tim pendiri terdiri dari profesor dari Universitas Cornell, Universitas Oxford, Universitas Stanford, Universitas Florida Tengah, Universitas Sains dan Teknologi Hong Kong, Universitas Kecerdasan Buatan Mohamed bin Zayed, dan Universitas Peking, bersama dengan mantan pemimpin dari Meta, DeepMind, Microsoft, Google, dan Tencent.

Tim luar biasa ini telah berkontribusi pada beberapa inovasi paling signifikan industri, termasuk model video fundamental Google Video Poet, Make-a-Video Facebook, model video fundamental Tencent, model benchmark Meta Movie Gen, model open-source terkemuka industri Open-Sora-Plan, dan model video agen humanoid end-to-end real-time pertama OpenAI (Body of Her). Visi kolektif mereka berpusat pada keyakinan fundamental: kemanusiaan tidak dapat bergantung pada beberapa perusahaan kuat untuk teknologi yang mengubah hidup seperti video AI. Hasilnya adalah Everlyn AI—ekosistem open-source dan terdesentralisasi di mana setiap orang menjadi kontributor dan penerima manfaat yang setara dalam masa depan AI virtual.









Everlyn-1 berdiri sebagai model video fundamental open-source pertama di dunia yang dirancang khusus untuk menciptakan konten fotorealistik dengan panjang tak terbatas. Tidak seperti pesaing closed-source yang terbatas pada klip pendek, Everlyn-1 menggunakan generasi autoregressive mirip dengan prediksi token berikutnya ChatGPT, memungkinkan generasi frame real-time yang menghasilkan video dengan panjang arbitrer. Model ini mengkhususkan diri dalam konten yang berpusat pada manusia, menangkap ekspresi wajah yang bernuansa, bahasa tubuh alami, dan ucapan yang disinkronkan dengan ketelitian yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Melalui integrasi teknologi canggih termasuk superpipeline-quantization dan xDiT (distributed diffusion transformers), Everlyn AI mencapai biaya generasi video 10x lebih rendah dari platform terpusat. Di mana layanan pesaing mengenakan biaya $0.30 per video dengan waktu generasi 10 menit, infrastruktur terdesentralisasi dan pemrosesan yang dioptimalkan Everlyn memberikan kualitas yang sebanding atau superior dengan sebagian kecil dari biaya dan waktu. Ini mendemokratisasi akses ke video AI tingkat profesional, membuatnya layak untuk kreator individu, bisnis kecil, dan perusahaan besar.

Agen video di Everworld mewakili pergeseran paradigma dalam interaksi AI. Setiap agen memiliki dompet on-chain sendiri yang memungkinkan transaksi keuangan otonom—membeli, menjual, memperdagangkan aset, dan membayar layanan. Agen dapat memanggil layanan ride-share, memesan makanan dan bahan makanan, memesan perjalanan, mengelola jadwal, menyusun email, berinteraksi dengan agen lain, dan bahkan mewakili pemiliknya di media sosial dan platform kencan. Tingkat otonomi ini, dikombinasikan dengan komunikasi video fotorealistik, menciptakan pengalaman asisten AI yang paling alami dan efektif yang tersedia saat ini.

Pipeline Data Proprietary : Alat preprocessing kustom Everlyn mempercepat pemotongan video lebih dari 75% dibandingkan dengan metode yang ada sambil meningkatkan kualitas melalui deteksi adegan canggih, penilaian estetika yang selaras dengan persepsi manusia, dan sistem penyaringan komprehensif.

Inovasi Kuantisasi Vektor : Strategi penyelarasan distribusi proyek memecahkan tantangan kuantisasi tradisional (gap gradien dan kolaps codebook) dengan mencocokkan distribusi vektor laten dan codebook menggunakan jarak Wasserstein, secara dramatis meningkatkan kinerja model.

Composite Video Generation (COVG) : Framework ini memungkinkan pengeditan video yang presisi dengan mengintegrasikan kondisi teks dan video, memungkinkan pengguna untuk memodifikasi elemen spesifik (objek, latar belakang, karakter) sambil mempertahankan dinamika dan koherensi temporal video asli.

Pengurangan Halusinasi: Melalui benchmark MultiModal Robustness (MMR) dan strategi Text-relevant Visual Token Selection, Everlyn AI secara signifikan mengurangi masalah umum model AI menghasilkan konten yang tidak selaras dengan input visual, memastikan output video yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

Toko Agent APIs (AAPIs) memungkinkan pengembang untuk membuat dan memonetisasi kemampuan baru untuk agen video. Pengembang mendapatkan pendapatan langganan ketika pengguna membeli AAPI mereka, sementara pemegang token LYN dapat melakukan staking pada AAPI yang menjanjikan untuk menerima bagian pendapatan. Ini menciptakan marketplace yang berkembang yang terus memperluas kemampuan agen melalui inovasi komunitas daripada hanya pengembangan terpusat.

Everlyn AI menyediakan protokol video AI terintegrasi penuh pertama untuk Web3, menawarkan dukungan multi-chain yang mulus di seluruh blockchain Layer-1 dan Layer-2. dApps di blockchain mana pun dapat mengakses layanan generasi video melalui arsitektur tanpa izin Everlyn, menciptakan kompatibilitas universal tanpa memerlukan persetujuan terpusat.





Agen video mengubah manajemen tugas rutin menjadi otomasi yang mulus. Agen dapat memantau kalender Anda, secara otomatis memanggil layanan ride-share ketika Anda memiliki janji temu, memesan bahan makanan berdasarkan tingkat persediaan yang terdeteksi melalui integrasi smart home, dan mengelola pengaturan perjalanan termasuk pemesanan penerbangan dan reservasi hotel. Tidak seperti asisten berbasis teks, agen ini berkomunikasi melalui video alami, menunjukkan ekspresi wajah yang mengakui preferensi Anda dan memberikan konfirmasi visual dari tugas yang telah selesai.

Dalam konteks bisnis, agen Everlyn berfungsi sebagai perwakilan yang tak kenal lelah. Agen penjualan dapat menghadiri rapat virtual atas nama Anda, memberikan presentasi dengan suara dan penampilan Anda, menindaklanjuti prospek melalui pesan video yang dipersonalisasi, dan menangani pertanyaan pelanggan rutin. Aplikasi kesehatan mencakup agen pemantauan pasien yang memberikan pengingat obat melalui interaksi video yang ramah, sementara agen pendidikan menawarkan bimbingan yang dipersonalisasi dengan demonstrasi visual dan umpan balik yang responsif secara emosional.

Agen video memungkinkan bentuk kehadiran digital baru. Agen Anda dapat mengelola akun media sosial, membuat dan memposting konten yang mempertahankan suara merek dan identitas visual Anda. Di platform kencan, agen dapat menangani percakapan awal, menyaring kecocokan berdasarkan preferensi Anda, dan mengatur pertemuan ketika koneksi asli terbentuk. Dalam game dan hiburan, agen menciptakan pengalaman imersif melalui interaksi video yang dinamis dan responsif yang beradaptasi dengan pilihan pemain secara real-time.

Mungkin yang paling revolusioner, agen dapat berinteraksi secara otonom satu sama lain untuk menyelesaikan tugas multi-pihak yang kompleks. Agen Anda dapat bernegosiasi dengan agen pengguna lain untuk menjadwalkan rapat, mengoordinasikan kegiatan kelompok, atau melakukan perdagangan di marketplace terdesentralisasi. Ini menciptakan lapisan ekonomi yang sama sekali baru di mana agen menangani transaksi, memverifikasi informasi, dan mengoordinasikan kegiatan di seluruh ekosistem digital tanpa memerlukan pengawasan manusia yang konstan.





Token LYN memiliki pasokan maksimum tetap 1,000,000,000 token saat genesis tanpa pencetakan tambahan. Distribusi terstruktur di enam kategori utama:

Kontributor Inti Awal (19.80%): 198,000,000 LYN

Anggota Lyn Labs, kontributor inti $LYN

Vesting: 33% dibuka di tahun 1, sisanya 67% dibuka secara berkelanjutan dari tahun 1 hingga tahun 3

Pendukung Awal: Pre+Seed (14.70%): 147,000,000 LYN

Pendukung awal Lyn

Vesting: 33% dibuka di 6 bulan, sisanya 67% dibuka secara berkelanjutan dari 6 bulan hingga tahun 2.5

Pendukung Awal: Series A (6.90%): 69,000,000 LYN

Pendukung awal Lyn

Vesting: 33% dibuka di 6 bulan, sisanya 67% dibuka secara berkelanjutan dari 6 bulan hingga tahun 2.5

Emisi Reward Node (20.00%): 200,000,000 LYN

Emisi reward node untuk semua pemilik node Lyn

Vesting: Dibuka secara berkelanjutan dari 6 bulan hingga tahun 3

R&D & Ekosistem (23.60%): 236,000,000 LYN

Token yang dialokasikan untuk Yayasan Lyn dan pengembang inti untuk:

Pemeliharaan dan pengembangan protokol

Program untuk infrastruktur, pelatihan model, dan pertumbuhan penggunaan AAPI

Inisiatif pengembangan ekosistem

Vesting: 25% dibuka saat peluncuran, sisanya 75% dibuka secara berkelanjutan dari tahun 1 hingga tahun 3

Alokasi Publik (15.00%): 150,000,000 LYN

Rilis genesis dan insentif: 8.6%

Inisiatif jaringan masa depan: 6.4%

Vesting: Sepenuhnya dibuka saat peluncuran

Berdasarkan jadwal unlock, pasokan yang beredar tumbuh secara bertahap selama tiga tahun:

Saat peluncuran (TGE): Alokasi Publik sepenuhnya dibuka, ditambah porsi dari R&D & Ekosistem

6 bulan: Pendukung Awal mulai membuka, emisi Reward Node dimulai

Tahun 1: Kontributor Inti Awal mulai membuka

Tahun 3: Semua alokasi sepenuhnya vested

Pasokan yang beredar aktual mungkin lebih rendah dari unlock yang dijadwalkan karena LYN dapat dihapus dari sirkulasi melalui staking AAPI, kepemilikan dompet agen, dan operasi node.

Catatan: Jumlah alokasi penggalangan dana dapat berubah atas kebijaksanaan tim.

LYN menerapkan jadwal inflasi menurun dimulai dari 10% per tahun berdasarkan total pasokan awal setiap tahun. Tingkat inflasi menurun 10% setiap tahun sampai mencapai tingkat penerbitan perpetual 1%. Model ini memastikan keamanan jaringan jangka panjang melalui reward validator sambil mempertahankan kelangkaan. Inflasi dihitung pada total pasokan awal setiap tahun dan dikeluarkan berdasarkan blok dengan timestamp, memberikan emisi token yang dapat diprediksi dan transparan.

Penting: Angka pasokan beredar tidak termasuk token yang baru beredar hasil dari inflasi.









Mencetak agen video baru memerlukan pembayaran LYN tetap, menetapkan ambang ekonomi yang mencegah spam sambil memastikan adopsi yang serius. Setelah dibuat, agen memerlukan biaya langganan bulanan yang dibayar dalam LYN untuk tetap beroperasi. Ini menciptakan permintaan berulang yang berkelanjutan untuk token sambil mendanai biaya infrastruktur berkelanjutan untuk jaringan terdesentralisasi.

Semua aktivitas agen—dari eksekusi tugas hingga komunikasi antar-agen—dicatat on-chain untuk audit pasca-eksekusi dan provenance. Setiap blob data yang berisi data transaksi untuk blok yang dikomit ke chain memerlukan biaya gas yang diselesaikan dalam LYN. Ini memastikan keamanan jaringan melalui insentif ekonomi sambil menciptakan catatan tindakan agen yang tidak dapat diubah yang memberikan transparansi dan akuntabilitas.

Setiap agen video memiliki dompet on-chain sendiri yang mampu menyimpan aset dan melakukan transaksi keuangan. Ketika agen membeli barang, memperdagangkan token, atau menerima pembayaran untuk layanan yang diberikan atas nama pemiliknya, semua operasi menggunakan LYN sebagai mata uang yang didenominasikan dan memerlukan LYN untuk biaya gas. Ini menciptakan ekonomi yang mandiri di mana agen beroperasi sebagai peserta ekonomi otonom.

Staking LYN di dompet agen membuka kemampuan premium, fitur canggih, dan akses eksklusif ke AAPI tingkat tinggi. Persyaratan ambang ditetapkan melalui tata kelola terdesentralisasi oleh pemegang LYN di Lyn DAO, memastikan kontrol komunitas atas gating fitur. Mekanisme ini mendorong holding jangka panjang sambil memberikan utilitas yang jelas untuk akumulasi token.

Toko AAPI beroperasi sepenuhnya pada transaksi berdenominasi LYN. Ketika pengguna membeli kemampuan baru untuk agen mereka, mereka membayar dalam LYN—menghasilkan pendapatan langganan untuk pengembang AAPI. Pemegang token dapat melakukan staking LYN pada AAPI spesifik yang mereka yakini akan berhasil, mendapatkan bagian proporsional dari pendapatan langganan AAPI tersebut. Ini menciptakan insentif yang selaras antara pengembang, staker, dan pengguna sambil mendorong inovasi berkelanjutan dalam kemampuan agen.

Pemegang LYN yang melewati persyaratan ambang mendapatkan hak voting di Lyn DAO untuk mempengaruhi proposal jaringan, upgrade protokol, parameter ekonomi, dan prioritas pengembangan ekosistem. Ini secara progresif mendesentralisasikan kontrol dari tim pendiri ke komunitas, memastikan jaringan berkembang sesuai dengan kepentingan stakeholder daripada pengambilan keputusan terpusat.

Selain staking AAPI, pemegang token dapat melakukan staking LYN pada agen spesifik yang mereka prediksi akan menghasilkan pendapatan signifikan melalui aktivitas mereka. Ketika agen ini menyelesaikan tugas, melakukan perdagangan, atau memberikan layanan untuk kompensasi, staker menerima bagian proporsional dari pendapatan agen. Ini menciptakan pasar prediksi seputar kinerja agen sambil memberikan peluang hasil tambahan untuk pemegang LYN.





Roadmap Everlyn AI berpusat pada desentralisasi progresif dan kemajuan teknologi. Prioritas jangka pendek termasuk memperluas ekosistem AAPI dengan kemampuan spesifik industri, meningkatkan responsivitas real-time untuk interaksi agen, dan meningkatkan kualitas generasi video melalui penelitian berkelanjutan dalam konsistensi gerakan dan ekspresi emosional. Tim sedang mengembangkan protokol CommandFlow canggih untuk interpretasi tugas yang lebih canggih dan sistem DataLink untuk transfer data hiper-kontekstual yang aman antara agen.

Visi jangka panjang mencakup dunia di mana agen video melebihi jumlah manusia di ruang digital, menangani sebagian besar aktivitas online. Ini termasuk adopsi massal di seluruh kesehatan (pemantauan pasien, telemedicine), pendidikan (tutor AI yang dipersonalisasi), perusahaan (layanan pelanggan otomatis, perwakilan penjualan), dan hiburan (konten interaktif, pengalaman gaming adaptif). Platform Everworld akan berkembang menuju kemampuan pemrosesan AI on-device yang lengkap, menghilangkan ketergantungan cloud sambil memaksimalkan privasi dan mengurangi latensi.

Tata kelola akan secara progresif bergeser dari tim pendiri ke pemegang token LYN melalui Lyn DAO, membangun jaringan yang benar-benar dimiliki komunitas. Jaringan validator akan berkembang di seluruh wilayah geografis dan penyedia infrastruktur, memastikan desentralisasi yang kuat. Integrasi cross-chain akan semakin dalam, menjadikan Everlyn AI lapisan video AI universal untuk semua ekosistem blockchain. Seiring antarmuka otak-komputer matang, Everlyn AI memposisikan diri untuk mengintegrasikan interaksi bebas kontrol, berpotensi memberikan pengalaman yang sepenuhnya imersif yang mengaburkan garis antara realitas fisik dan virtual.





Everlyn AI beroperasi di persimpangan berbagai domain teknologi—generasi video AI, agen otonom, dan infrastruktur blockchain—menghadapi persaingan dari sudut yang berbeda:

Platform Video AI Terpusat (Runway ML, Pika Labs, Synthesia): Alat ini unggul dalam antarmuka pengguna yang dipoles dan konten kreatif bentuk pendek tetapi tetap secara fundamental dibatasi oleh arsitektur closed-source, biaya tinggi ($0.30+ per video), dan ketidakmampuan untuk membuat agen otonom dengan kemampuan keuangan. Mereka melayani alur kerja produksi media tradisional secara efektif tetapi tidak dapat mengatasi kasus penggunaan yang lebih luas dari agen yang melaksanakan tugas secara otonom.

Platform Agen AI (AutoGPT, BabyAGI): Kuat dalam perencanaan tugas dan eksekusi otonom tetapi sepenuhnya berbasis teks, tidak memiliki antarmuka video seperti manusia yang menciptakan koneksi emosional dan interaksi alami. Mereka tidak dapat mewakili pengguna secara visual atau memberikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang kritis untuk komunikasi efektif.

Proyek Agen Blockchain (Fetch.ai): Menawarkan marketplace agen terdesentralisasi dengan kemampuan ekonomi tetapi tanpa generasi video atau representasi seperti manusia, membatasi penerapan mereka pada otomasi backend daripada interaksi yang menghadap pengguna.

Fondasi Open-Source : Sebagai satu-satunya proyek video AI besar dengan model yang sepenuhnya open-source, Everlyn AI memungkinkan inovasi yang didorong komunitas, pengembangan transparan, dan kepemilikan data yang sejati—tidak mungkin dengan pesaing proprietary.

Efisiensi Ekonomi : Pengurangan biaya 10x melalui infrastruktur terdesentralisasi menjadikan Everlyn AI solusi yang paling ekonomis layak baik untuk pengguna individu maupun aplikasi perusahaan, sambil mempertahankan kualitas output yang superior atau setara.

Kemampuan Agen Lengkap : Everlyn AI secara unik menggabungkan generasi video fotorealistik dengan agen ekonomi otonom yang memiliki dompet on-chain, menciptakan satu-satunya platform di mana agen dapat mewakili pengguna secara visual dan melakukan transaksi keuangan secara independen.

Panjang Video Tak Terbatas : Generasi autoregressive memungkinkan urutan video yang arbitrer panjang, sementara pesaing tetap dibatasi pada klip pendek (biasanya di bawah 4 detik hingga 2 menit), secara fundamental membatasi utilitas mereka untuk interaksi yang diperpanjang atau konten yang kompleks.

Desentralisasi dan Privasi : Pemrosesan on-device dengan loker data terenkripsi memastikan privasi pengguna yang tidak mungkin dalam sistem pesaing berbasis cloud, sementara integrasi blockchain memberikan provenance dan auditabilitas yang tidak ada di platform tradisional.

Ekonomi Ekosistem: Marketplace AAPI menciptakan efek jaringan melalui insentif pengembang dan pembagian pendapatan, terus memperluas kemampuan melampaui apa yang dapat dicapai tim terpusat, sementara pesaing hanya bergantung pada pengembangan internal.

Untuk pengguna yang memprioritaskan kehalusan langsung daripada potensi jangka panjang, platform yang sudah mapan seperti Runway ML menawarkan antarmuka yang disempurnakan dan keandalan yang terbukti untuk alur kerja kreatif tradisional. Organisasi yang hanya memerlukan otomasi berbasis teks tanpa representasi video mungkin menemukan platform agen yang lebih sederhana sudah cukup. Namun, bagi mereka yang mencari teknologi mutakhir, kepemilikan data yang sejati, efisiensi biaya, dan agen video otonom yang mampu mewakili mereka di seluruh platform digital, Everlyn AI menghadirkan proposisi nilai yang tak tertandingi.

MEXC berfungsi sebagai platform utama untuk memperoleh token LYN, menawarkan likuiditas yang dalam, biaya trading yang kompetitif, dan langkah-langkah keamanan yang komprehensif. Sebagai salah satu bursa cryptocurrency terkemuka di dunia yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna secara global, MEXC menyediakan akses mulus ke LYN melalui antarmuka intuitif yang cocok untuk pemula dan trader berpengalaman. Platform ini mendukung beberapa pasangan trading termasuk LYN/USDT, memungkinkan strategi masuk yang fleksibel berdasarkan aset pilihan Anda.





Langkah 1: Pembuatan Akun Kunjungi situs web resmi Kunjungi situs web resmi MEXC daftar menggunakan alamat email atau nomor telepon Anda, dan selesaikan proses verifikasi KYC untuk fungsionalitas akun penuh.

Langkah 2: Deposit Dana Navigasi ke bagian dompet Anda dan deposit USDT, USDC, atau mata uang fiat melalui metode pembayaran yang didukung termasuk transfer bank atau kartu kredit/debit.

Langkah 3: Temukan Trading LYN Akses antarmuka spot trading, cari "LYN" di bilah pencarian pasangan trading, dan pilih pasangan Akses antarmuka spot trading, cari "LYN" di bilah pencarian pasangan trading, dan pilih pasangan LYN/USDT untuk melihat pasar saat ini.

Langkah 4: Pilih Jenis Order Pilih Market Order untuk eksekusi langsung pada harga saat ini atau Limit Order untuk menentukan harga pembelian dan kuantitas yang Anda inginkan.

Langkah 5: Eksekusi Pembelian Tinjau detail order Anda termasuk total biaya dan fee, lalu konfirmasi transaksi untuk memperoleh token LYN langsung ke dompet MEXC Anda.





Everlyn AI mewakili transformasi fundamental dalam cara manusia berinteraksi dengan kecerdasan buatan dan platform digital. Dengan menggabungkan model video fundamental open-source pertama di dunia dengan ekosistem terdesentralisasi dari agen otonom, Everlyn AI mengatasi keterbatasan kritis dalam sistem AI saat ini—biaya, aksesibilitas, privasi, dan utilitas praktis. Token LYN berfungsi sebagai fondasi ekonomi yang memungkinkan visi ini, menggerakkan segala hal dari pembuatan agen hingga eksekusi tugas sambil memastikan tata kelola komunitas dan insentif yang selaras.

Untuk individu, Everlyn AI menawarkan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya melalui agen video yang mampu menangani tugas sehari-hari dengan interaksi seperti manusia. Untuk pengembang, marketplace AAPI menciptakan peluang monetisasi baru dan inovasi kolaboratif. Untuk ekosistem crypto yang lebih luas, Everlyn AI membangun infrastruktur untuk aplikasi Web3 berbasis video dengan interoperabilitas multi-chain. Seiring jaringan matang dan agen video menyebar di seluruh ruang digital, Everlyn AI memposisikan dirinya bukan hanya sebagai proyek AI lainnya, tetapi sebagai lapisan fundamental untuk bagaimana miliaran orang akan berinteraksi dengan teknologi dalam dekade mendatang. Konvergensi AI open-source, desentralisasi blockchain, dan agen otonom menandai momen penting—dan Everlyn AI berdiri di garis depan revolusi ini.





