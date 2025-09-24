Penjelasan Hana Network: Gateway TikTok Baru Menuju Dunia Kripto









1) Hana Network adalah platform inovatif yang dirancang untuk menyederhanakan interaksi blockchain multi-chain bagi pengguna dan pengembang umum yang mendukung ekosistem seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya.

2) Token asli HANA memiliki total suplai 1 miliar. Lebih dari setengahnya dialokasikan untuk komunitas. Mekanisme distribusi dan pembukaan tokennya bersifat transparan. Putaran penerbitan utamanya selesai pada tahun 2025.

3) Produk inti Hana Network meliputi game DeFi hiper-kasual bernama Hanafuda, proyek NFT bernama Capsule Shop, serta bridge aset cross-chain yang aman dan ramah pengguna bernama Hana Gateway.

4) Hana Network menekankan pengalaman keuangan gamifikasi, efek berbagi sosial yang kuat, data on-chain yang mengesankan, dan sirkulasi aset multi-chain yang lancar.

5) Dengan didukung oleh pendanaan yang kuat, Hana Network telah mendapatkan investasi dari beberapa lembaga terkenal, sehingga menggalang total lebih dari $5,75 juta antara tahun 2024 dan 2025.

6) Visi Hana Network adalah membangun gateway aset blockchain yang semudah dan semenyenangkan menggulir video pendek guna bersiap sebagai platform utama untuk DeFi generasi berikutnya dan portal utama untuk aset kripto di era Web4.









Hana Network Bitcoin didirikan pada tahun 2022 oleh Kohei Hanasaka dengan tujuan untuk menyederhanakan interaksi blockchain dengan menjembatani kesenjangan antara protokol dasar yang kompleks dan kebutuhan pengguna sehari-hari. Dengan memanfaatkan abstraksi chain, platform ini menghilangkan kompleksitas interaksi dengan berbagai blockchain, sehingga menawarkan kepada pengguna pengalaman terpadu pada, chain EVM, solusi L2 heterogen, dan protokol lainnya. Hal ini memungkinkan interaksi yang lancar tanpa harus berpindah jaringan atau berurusan dengan antarmuka yang rumit.





Hana Network Kompatibilitas EVMdirancang untuk memungkinkan pengembang menggunakan alat dan aplikasi yang ada, sehingga memudahkan setiap proyek berbasis EVM untuk berekspansi ke Hana Network. Platform ini berfokus untuk membantu pendatang baru dalam dunia kripto dengan menawarkan aplikasi ramah pengguna dan permissionless. Aplikasi ini dirancang untuk memperlancar pengalaman dalam keuangan sosial, keuangan game, pembayaran, dan layanan dunia nyata.













HANA adalah token asli Hana Network dengan total suplai 1.000.000.000 token.









Kategori Alokasi Catatan Komunitas 51% Alokasi yang berpusat pada komunitas, termasuk Pertumbuhan Ekosistem (30%), Insentif (16%), dan Prapenjualan (5%). Perbendaharaan 20% Akan digunakan untuk pengembangan ekosistem masa depan, likuiditas, operasi, audit, dan pemasaran. Tim 19% Dialokasikan kepada anggota tim. Investor 10% Bagi pendukung awal.

















Kategori Alokasi Detail Pembukaan/Vesting Komunitas 51% Alokasi komunitas (51%) mencakup Pertumbuhan Ekosistem (30%), Insentif (16%), dan Prapenjualan (5%). Pertumbuhan Ekosistem 30% Periode penguncian 12 bulan, lalu diikuti oleh pembukaan linear 12 bulan Insentif 21% Mencakup bagian Insentif dan Prapenjualan. 100% terbuka Perbendaharaan 20% Hingga 25% dibuka saat TGE, lalu tetap terbuka selama 24 bulan Tim 19% Periode penguncian 24 bulan, lalu diikuti oleh pembukaan linear 24 bulan Investor 10% Periode vesting multi-tahun













Tidak Ada Lagi CEX (Bursa Terpusat) Tim Hana Network berkomitmen pada visinya, yaitu “”. “Putaran Tidak Ada Lagi CEX” yang baru saja berakhir bukan sekadar penerbitan token, melainkan pertanda dimulainya kemitraan jangka panjang dengan kolaborator dan anggota komunitas sepemikiran yang bersatu dalam misi membangun ekosistem yang lebih kuat.





Berikut adalah detail penting dari Putaran Tidak Ada Lagi CEX:

Informasi Penjualan Token Detail Tanggal Awal 18 Maret 2025 Tanggal Akhir 01 April 2025 Model Penjualan Penjualan harga tetap berbasis whitelist Harga Token $0,04 (setara dengan FDV $40 juta) Total Suplai Token HANA 1.000.000.000 Token yang Ditawarkan dalam Putaran Ini 50.000.000 (5% dari total suplai) Vesting/Penguncian Tanpa penguncian dan tanpa vesting (100% terbuka saat TGE) Pembukaan Token Tim & Investor Tidak ada token tim atau investor yang akan dibuka dalam 4 bulan pertama setelah TGE.













Hanafuda adalah produk mainnet pertama yang diluncurkan oleh Hana Network—game DeFi hiper-kasual yang menggabungkan staking aset, sistem poin, dan gameplay berbasis kartu yang menghibur. Dengan mendepositkan aset (misalnya, USDT/USDC), pengguna mendapatkan Poin Hana yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam game Hanafuda—membentuk tim, berkompetisi, serta memenangkan tiket dan reward khusus. Hanafuda mendukung pendaftaran sekali klik melalui akun Google, sehingga menurunkan hambatan masuk secara signifikan bagi pendatang baru Web3.









Capsule Shop adalah koleksi 10.000 NFT hasil ko-kreasi dengan pramuniaga dan artis Chao! Koleksi ini bertujuan untuk menangkap semangat Tokyo tahun 1980-an dengan menawarkan pengalaman nostalgia dan eksperimental yang menghubungkan energi era tersebut dengan dunia digital modern.









Hana Gateway dirancang untuk menyederhanakan akses pengguna ke ekosistem blockchain dengan menyediakan jalur on-ramp dan off-ramp trustless, sehingga pengguna dapat mempertahankan kontrol penuh terhadap dana mereka tanpa menghadapi biaya tersembunyi atau penipuan.

Dengan lebih dari 200.000 pengguna testnet, Hana Gateway membangun platform yang aman dan intuitif yang menjembatani keuangan tradisional dan teknologi blockchain.





Platform ini menggabungkan manfaat keuangan terpusat dengan kustodi mandiri atas kripto yang memungkinkan transaksi fiat-ke-kripto peer-to-peer tanpa mengandalkan perantara, sehingga meningkatkan privasi dan otonomi pengguna.









1) Keuangan Hiper-Kasual Web4: Berfokus untuk bersifat ringan, menghibur, dan sosial, agar keuangan blockchain mudah diakses selain oleh pengguna profesional.





2) Efek Jaringan Sosial: Pertumbuhan pengguna yang cepat dan keterlibatan komunitas didorong oleh konten viral dan berbagi sosial.





3) Metrik On-Chain yang Kuat: Setelah peluncuran mainnet Fase 1 pada tahun 2024, Hana Network mencapai 400.000 alamat unik dan lebih dari 40 juta deposit on-chain.





4) Dukungan Multi-Chain: Token HANA kompatibel dengan dan dapat di-trade di blockchain utama seperti Ethereum, BSC, dan Arbitrum.









Pendiri: Kohei Hanasaka

Anggota Inti: Ludens (Manajer Produk)





RootData Menurut data dari, Hana Network telah menyelesaikan dua putaran pendanaan:









Pada bulan April 2025, platform ini menyelesaikan putaran penjualan publik senilai $1,75 juta dengan valuasi $40 juta.













Hana Network bertujuan untuk membangun bridge aset yang aman, terdesentralisasi, dan efisien yang memungkinkan pengguna global mengakses ekosistem blockchain dengan lancar dan tanpa mengandalkan perantara. Misi utama platform ini adalah menjadikan keuangan blockchain intuitif dan menarik untuk mengubahnya menjadi pengalaman yang semudah dan semenyenangkan menonton video berdurasi pendek. Dengan demikian, Hana Network berupaya menjadi gateway utama bagi pengguna umum untuk memasuki dunia aset digital.





Hana Network berada di garis depan DeFi generasi berikutnya dengan mengusung model keuangan yang terdesentralisasi, berorientasi hiburan, dan diberdayakan secara sosial. Dengan pengalaman pengguna yang mudah dan keviralan sosial yang kuat, platform ini bertujuan untuk menjadi portal aset kripto paling berpengaruh di era Web4. Jika Anda adalah partisipan DeFi berpengalaman atau pendatang baru, Hana Network menawarkan titik awal yang mudah diakses dan ramah pengguna untuk perjalanan Anda menuju kripto.



