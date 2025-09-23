Apa itu Lombard? Revolusi DeFi Bitcoin yang Mencapai TVL $1 Miliar dalam 92 Hari

1) LBTC Mencatat Rekor: Mencapai TVL $1 miliar hanya dalam 92 hari, menjadi token penghasil hasil dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah kripto, sekaligus menghadirkan likuiditas lebih dari $2 miliar ke 12 blockchain.
2) Aliansi Keamanan yang Kuat: Didukung oleh koalisi 14 lembaga aset digital terkemuka, termasuk OKX, Galaxy, dan DCG, untuk melindungi aset pengguna.
3) Ekosistem Produk yang Komprehensif: Membangun rangkaian produk lengkap, termasuk DeFi Vault, marketplace DeFi, dan alat pengembangan SDK untuk melayani beragam kebutuhan pengguna.
4) Integrasi DeFi yang Luas: Sudah terintegrasi ke dalam 80+ protokol DeFi utama, termasuk proyek terkemuka seperti Aave, Morpho, dan Curve.
5) Dukungan Investasi Terkemuka: Mendapatkan pendanaan sebesar $16 juta yang dipimpin oleh Polychain Capital dengan partisipasi dari BabylonChain, Franklin Templeton, dan OKX Ventures.
Lombard adalah platform yang berfokus pada pembangunan pasar modal BTC on-chain dengan tujuan membuka potensi penuh BTC sebagai aset digital inti. Dengan didirikan pada tahun 2024, Lombard menghadirkan LBTC, sebuah token staking likuid untuk Bitcoin, untuk memelopori model baru yang mengintegrasikan Bitcoin dengan DeFi secara mendalam. Hal ini memungkinkan BTC untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas keuangan on-chain guna menghasilkan yield sambil menjaga likuiditas.
Tim pendiri Lombard terdiri dari para ahli DeFi dari Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase, dan Maple. Semuanya memiliki pengalaman luas dalam mendirikan, mengembangkan, dan mengoperasikan perusahaan di bidang DeFi.
Pada bulan Juli 2024, Lombard menyelesaikan putaran pendanaan awal senilai $16 juta yang dipimpin oleh Polychain Capital. Investor lainnya meliputi BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures, dan Robot Ventures.
BTC, yaitu pelopor mata uang kripto, telah ada selama 16 tahun. Hal ini memicu perkembangan seluruh industri blockchain yang memunculkan inovasi seperti DeFi, stablecoin, dan tokenisasi. Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar Bitcoin senilai $2 triliun di dunia masih tersimpan dalam cold wallet dan sebagian besar tidak terlibat dalam revolusi on-chain yang turut diciptakannya. BTC milik Lombard akan mengubah hal ini dengan memungkinkan Bitcoin untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi on-chain dan membuka nilai yang lebih besar.
LBTC adalah produk inti yang diluncurkan oleh Lombard berupa token BTC yang di-stake secara likuid. Pengguna dapat melakukan staking BTC pada platform Lombard, lalu menerima jumlah LBTC yang setara sebagai imbalan. Prosesnya mirip dengan menyimpan emas di bank, lalu menerima sertifikat deposito yang dapat beredar secara bebas.
Keunikan LBTC:
Pelestarian Nilai: 1 LBTC selalu sesuai dengan nilai 1 BTC.
Perolehan Yield: Kepemilikan LBTC memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah staking asli.
Likuiditas: LBTC dapat digunakan secara bebas pada berbagai protokol DeFi.
Keamanan: Didukung oleh Aliansi Keamanan 14 lembaga aset digital terkemuka.
Konsorsium Keamanan
LBTC telah mencetak banyak rekor dalam sejarah mata uang kripto:
Mencapai Total Value Locked (TVL) sebesar $1 miliar hanya dalam 92 hari, sehingga menjadikannya token penghasil yield dengan pertumbuhan tercepat hingga saat ini.
Membawa lebih dari $2 miliar likuiditas baru pada 12 blockchain.
Lebih dari 80% LBTC aktif digunakan dalam berbagai protokol DeFi.
Menarik partisipasi lebih dari 260.000 pengguna di seluruh dunia.
Pencapaian ini menyoroti kuatnya permintaan pasar terhadap BTC on-chain.
BARD adalah token asli protokol Lombard yang dirancang untuk berfungsi sebagai mekanisme koordinasi ekonomi untuk pasar modal BTC on-chain. Token ini mendorong pertumbuhan, mendukung tata kelola protokol, dan menyediakan akses ke produk.
Kategori
Persentase
Token
Jadwal Vesting
Ekosistem (35%)
Airdrop BARD Musim 1
4%
40 juta
Didistribusikan dalam dua fase, yaitu saat TGE dan enam bulan kemudian
Airdrop BARD Musim 2
1,5%
15 juta
Sepenuhnya terbuka di akhir Musim 2
Penjualan Komunitas
1,5%
15 juta
Sepenuhnya terbuka saat TGE
Yapper Kaito
0,16%
1,6 juta
Didistribusikan selama dua musim
Aktivasi Ekosistem
9,34%
93,4 juta
Sepenuhnya terbuka saat TGE
Pengembangan Ekosistem
18,5%
185 juta
Vesting linear selama 24 bulan
LBF Foundation (20%)
Pembukaan Awal
4,25%
42,5 juta
Sepenuhnya terbuka saat TGE
Pembukaan Selanjutnya
15,75%
157,5 juta
Vesting linear selama 3 tahun
Investor Awal (20%)
——
20%
200 juta
Penguncian selama 12 bulan setelah TGE, lalu vesting linear selama 36 bulan
Kontributor Inti (25%)
——
25%
250 juta
Penguncian selama 12 bulan setelah TGE, lalu vesting linear selama 36 bulan
Distribusi BARD
Kategori Fungsi
Peran Utama
Detail
Tata Kelola
Pengambilan keputusan protokol
Berfungsi sebagai landasan tata kelola Lombard yang memberikan kewenangan mengambil keputusan kepada komunitas. Pemilik dapat berpartisipasi dalam voting penting terkait set validator, struktur biaya, dan peta jalan produk. Hibah untuk pengembangan ekosistem didistribusikan melalui LBF Foundation.
Keamanan
Melindungi transfer cross-chain
Pemilik dapat melakukan staking BARD untuk mengamankan transfer cross-chain LBTC. Dibangun pada infrastruktur CCIP Chainlink dan Symbiotic. Menciptakan lapisan keamanan terdesentralisasi yang diskalakan seiring dengan adopsi protokol.
Pertumbuhan Ekosistem
Mendorong efek jaringan
Pendanaan untuk hibah ekosistem, kemitraan, dan R&D disediakan melalui LBF Foundation. Mempercepat penerapan protokol dan memperluas jangkauannya. Memperkuat peran BTC di pusat keuangan on-chain.
Utilitas Protokol
Akses dan hak istimewa produk
Menyediakan akses prioritas, ketentuan preferensial, dan fitur yang ditingkatkan. Memperluas utilitas seiring waktu melalui inovasi berbasis tata kelola. Memastikan BARD tetap menjadi pusat pada semua lapisan infrastruktur Lombard.
Lombard tidak terbatas pada LBTC saja. Platform ini telah membangun rangkaian produk lengkap yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna:
DeFi Vault adalah solusi manajemen yield otomatis yang secara strategis mengalokasikan LBTC pada berbagai protokol DeFi untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi. Produk ini menjembatani kesenjangan antara Bitcoin dan DeFi dengan menawarkan pengalaman pengguna yang lancar demi memungkinkan yield yang optimal tanpa memerlukan manajemen posisi manual.
DeFi Vault mendukung LBTC, wBTC, dan cbBTC, sehingga memberi pengguna akses ke berbagai strategi DeFi pada berbagai protokol, seperti Aave, Pendle, dan Uniswap. Total Value Locked (TVL) di DeFi Vault telah melampaui $600 juta.
Statistik Lombard
Lombard telah membangun marketplace DeFi terpadu tempat pengguna dapat menjelajahi berbagai peluang peminjaman dan perdagangan BTC. Platform ini mendukung 12 blockchain utama untuk saat ini, termasuk Ethereum, Arbitrum, Base, dan BNB Chain. Di marketplace DeFi, pengguna dapat:
Menemukan vault berkualitas tinggi dan strategi on-chain
Memfilter peluang berdasarkan blockchain, aset, protokol, atau level risiko
Menerapkan strategi secara instan tanpa perlu meninggalkan platform
Lombard SDK V3 adalah perangkat resmi yang dirancang bagi pengembang yang secara signifikan menurunkan hambatan teknis terhadap integrasi Bitcoin dan mempercepat pertumbuhan ekosistem. Fitur utama Lombard SDK meliputi:
Mendepositkan BTC dan mencetak LBTC
Mendepositkan ke DeFi: Otomatis menyebarkan aset ke vault atau protokol terintegrasi
Melacak saldo LBTC, posisi vault, dan hadiah
Mengklaim hadiah berbasis BTC dan insentif ekosistem
Menarik BTC kapan saja
Melalui protokol staking Bitcoin Babylon, pemilik BTC dapat mendelegasikan aset mereka untuk membantu mengamankan jaringan dan mendapatkan hadiah staking. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: dengan melakukan staking langsung dengan penyedia finalitas (FP) melalui Babylon, atau dengan melakukan staking melalui Lombard.
Salah satu inovasi Lombard yang paling khas adalah model Aliansi Keamanannya. Aliansi ini terdiri dari 14 lembaga aset digital terkemuka, termasuk entitas industri ternama seperti OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment, dan P2P. Aliansi Keamanan ini menawarkan beberapa keunggulan utama:
Desentralisasi risiko: Meniadakan titik kegagalan tunggal
Operasi profesional: Setiap anggota merupakan ahli di bidangnya
Insentif yang selaras: Semua anggota berbagi tanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem
Transparansi on-chain: Semua operasi dapat diverifikasi secara on-chain
Selain Aliansi Keamanan, Lombard menerapkan kerangka keamanan multi-tingkatan yang komprehensif:
Smart contract diaudit oleh beberapa perusahaan audit terkemuka
Protokol AML (Antipencucian Uang) dan pemantauan risiko yang ketat telah diterapkan
Keterlacakan transaksi penuh disediakan untuk transparansi pengguna
Teknologi manajemen kunci canggih (CubeSigner) digunakan untuk penyimpanan aset yang aman
Audit
Kesuksesan Lombard dibangun berdasarkan kekuatan ekosistemnya yang lebih luas. Hingga saat ini, lebih dari 80 protokol DeFi terkemuka telah mengintegrasikan LBTC, termasuk:
Protokol peminjaman: Aave, Morpho, Maple, dan lainnya
Platform perdagangan: Pendle, Curve, dan lainnya
Platform staking ulang: EigenLayer, Etherfi, dll.
Bursa utama: OKX, Bybit, MEXC, dan lainnya
Integrasi yang luas ini memberi pemilik LBTC berbagai macam kegunaan, sehingga mereka dapat mengalokasikan aset secara fleksibel berdasarkan toleransi risiko dan tujuan yield masing-masing.
Ekosistem Lombard
Bagi pengguna sehari-hari, Lombard menawarkan cara yang aman dan mudah untuk mengaktifkan BTC yang tidak menganggur, sehingga memungkinkan yield tambahan sambil mempertahankan nilai dasar aset mereka.
Bagi pengembang dan protokol, Lombard menyediakan gateway yang cepat dan lancar menuju likuiditas Bitcoin. Bermitra dengan Lombard telah menjadi salah satu jalur paling efisien bagi blockchain dan protokol untuk mengakses modal Bitcoin asli.
Bagi industri yang lebih luas, Lombard telah membangun sesuatu yang benar-benar layak dianggap sebagai sebuah pencapaian. Ini bukan hanya infrastruktur. Ini adalah roda gila likuiditas, mesin distribusi, dan lapisan akses yang secara kolektif mendorong fase pertumbuhan industri berikutnya.
Peran BTC sebagai emas digital dan penyimpan nilai sudah diterima secara luas, tetapi Lombard meyakini bahwa perannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Dengan menghadirkan BTC secara on-chain, Lombard mengawali era baru yang memungkinkan Bitcoin berperan aktif dalam membentuk ekonomi on-chain.
Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.