Apa itu Lombard? Revolusi DeFi Bitcoin yang Mencapai TVL $1 Miliar dalam 92 Hari





1) LBTC Mencatat Rekor: Mencapai TVL $1 miliar hanya dalam 92 hari, menjadi token penghasil hasil dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah kripto, sekaligus menghadirkan likuiditas lebih dari $2 miliar ke 12 blockchain.

2) Aliansi Keamanan yang Kuat: Didukung oleh koalisi 14 lembaga aset digital terkemuka, termasuk OKX, Galaxy, dan DCG, untuk melindungi aset pengguna.

3) Ekosistem Produk yang Komprehensif: Membangun rangkaian produk lengkap, termasuk DeFi Vault, marketplace DeFi, dan alat pengembangan SDK untuk melayani beragam kebutuhan pengguna.

4) Integrasi DeFi yang Luas: Sudah terintegrasi ke dalam 80+ protokol DeFi utama, termasuk proyek terkemuka seperti Aave, Morpho, dan Curve.

5) Dukungan Investasi Terkemuka: Mendapatkan pendanaan sebesar $16 juta yang dipimpin oleh Polychain Capital dengan partisipasi dari BabylonChain, Franklin Templeton, dan OKX Ventures.









Lombard Lombard adalah platform yang berfokus pada pembangunan pasar modal BTC on-chain dengan tujuan membuka potensi penuh BTC sebagai aset digital inti. Dengan didirikan pada tahun 2024,menghadirkan LBTC, sebuah token staking likuid untuk Bitcoin, untuk memelopori model baru yang mengintegrasikan Bitcoin dengan DeFi secara mendalam. Hal ini memungkinkan BTC untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas keuangan on-chain guna menghasilkan yield sambil menjaga likuiditas.





Tim pendiri Lombard terdiri dari para ahli DeFi dari Polychain, Babylon, Argent (Ready), Coinbase, dan Maple. Semuanya memiliki pengalaman luas dalam mendirikan, mengembangkan, dan mengoperasikan perusahaan di bidang DeFi.





Pada bulan Juli 2024, Lombard menyelesaikan putaran pendanaan awal senilai $16 juta yang dipimpin oleh Polychain Capital. Investor lainnya meliputi BabylonChain, Inc., dao5, Franklin Templeton, Foresight Ventures, HTX Ventures, Mirana Ventures, Mantle EcoFund, Nomad Capital, OKX Ventures, dan Robot Ventures.









BTC, yaitu pelopor mata uang kripto, telah ada selama 16 tahun. Hal ini memicu perkembangan seluruh industri blockchain yang memunculkan inovasi seperti DeFi, stablecoin, dan tokenisasi. Namun, kenyataannya adalah bahwa sebagian besar Bitcoin senilai $2 triliun di dunia masih tersimpan dalam cold wallet dan sebagian besar tidak terlibat dalam revolusi on-chain yang turut diciptakannya. BTC milik Lombard akan mengubah hal ini dengan memungkinkan Bitcoin untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas ekonomi on-chain dan membuka nilai yang lebih besar.













LBTC adalah produk inti yang diluncurkan oleh Lombard berupa token BTC yang di-stake secara likuid. Pengguna dapat melakukan staking BTC pada platform Lombard, lalu menerima jumlah LBTC yang setara sebagai imbalan. Prosesnya mirip dengan menyimpan emas di bank, lalu menerima sertifikat deposito yang dapat beredar secara bebas.





Keunikan LBTC:

Pelestarian Nilai : 1 LBTC selalu sesuai dengan nilai 1 BTC.

Perolehan Yield : Kepemilikan LBTC memungkinkan pengguna untuk mendapatkan hadiah staking asli.

Likuiditas : LBTC dapat digunakan secara bebas pada berbagai protokol DeFi.

Keamanan: Didukung oleh Aliansi Keamanan 14 lembaga aset digital terkemuka.





Konsorsium Keamanan









banyak rekor LBTC telah mencetakdalam sejarah mata uang kripto:

Mencapai Total Value Locked (TVL) sebesar $1 miliar hanya dalam 92 hari, sehingga menjadikannya token penghasil yield dengan pertumbuhan tercepat hingga saat ini.

Membawa lebih dari $2 miliar likuiditas baru pada 12 blockchain.

Lebih dari 80% LBTC aktif digunakan dalam berbagai protokol DeFi.

Menarik partisipasi lebih dari 260.000 pengguna di seluruh dunia.

Pencapaian ini menyoroti kuatnya permintaan pasar terhadap BTC on-chain.









BARD adalah token asli protokol Lombard yang dirancang untuk berfungsi sebagai mekanisme koordinasi ekonomi untuk pasar modal BTC on-chain. Token ini mendorong pertumbuhan, mendukung tata kelola protokol, dan menyediakan akses ke produk.





Total Suplai: 1 miliar

Suplai Beredar Awal saat TGE: 225 juta

Jadwal Pembukaan Penuh: 4 tahun









Kategori Persentase Token Jadwal Vesting Ekosistem (35%) Airdrop BARD Musim 1 4% 40 juta Didistribusikan dalam dua fase, yaitu saat TGE dan enam bulan kemudian Airdrop BARD Musim 2 1,5% 15 juta Sepenuhnya terbuka di akhir Musim 2 Penjualan Komunitas 1,5% 15 juta Sepenuhnya terbuka saat TGE Yapper Kaito 0,16% 1,6 juta Didistribusikan selama dua musim Aktivasi Ekosistem 9,34% 93,4 juta Sepenuhnya terbuka saat TGE Pengembangan Ekosistem 18,5% 185 juta Vesting linear selama 24 bulan LBF Foundation (20%) Pembukaan Awal 4,25% 42,5 juta Sepenuhnya terbuka saat TGE Pembukaan Selanjutnya 15,75% 157,5 juta Vesting linear selama 3 tahun Investor Awal (20%) —— 20% 200 juta Penguncian selama 12 bulan setelah TGE, lalu vesting linear selama 36 bulan Kontributor Inti (25%) —— 25% 250 juta Penguncian selama 12 bulan setelah TGE, lalu vesting linear selama 36 bulan





Distribusi BARD









Kategori Fungsi Peran Utama Detail Tata Kelola Pengambilan keputusan protokol Berfungsi sebagai landasan tata kelola Lombard yang memberikan kewenangan mengambil keputusan kepada komunitas. Pemilik dapat berpartisipasi dalam voting penting terkait set validator, struktur biaya, dan peta jalan produk. Hibah untuk pengembangan ekosistem didistribusikan melalui LBF Foundation. Keamanan Melindungi transfer cross-chain Pemilik dapat melakukan staking BARD untuk mengamankan transfer cross-chain LBTC. Dibangun pada infrastruktur CCIP Chainlink dan Symbiotic. Menciptakan lapisan keamanan terdesentralisasi yang diskalakan seiring dengan adopsi protokol. Pertumbuhan Ekosistem Mendorong efek jaringan Pendanaan untuk hibah ekosistem, kemitraan, dan R&D disediakan melalui LBF Foundation. Mempercepat penerapan protokol dan memperluas jangkauannya. Memperkuat peran BTC di pusat keuangan on-chain. Utilitas Protokol Akses dan hak istimewa produk Menyediakan akses prioritas, ketentuan preferensial, dan fitur yang ditingkatkan. Memperluas utilitas seiring waktu melalui inovasi berbasis tata kelola. Memastikan BARD tetap menjadi pusat pada semua lapisan infrastruktur Lombard.









Saat ini, pengguna ritel dapat membeli token BARD melalui beberapa saluran, termasuk secara langsung di MEXC yang menyediakan perdagangan Spot dan Futures.









Festival Putaran Airdrop+ BARD MEXC juga telah meluncurkan acaradan. Partisipan dapat menyelesaikan tugas aktivitas untuk mendapatkan hadiah yang sesuai.













Lombard tidak terbatas pada LBTC saja. Platform ini telah membangun rangkaian produk lengkap yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna:









DeFi Vault adalah solusi manajemen yield otomatis yang secara strategis mengalokasikan LBTC pada berbagai protokol DeFi untuk memperoleh imbal hasil yang lebih tinggi. Produk ini menjembatani kesenjangan antara Bitcoin dan DeFi dengan menawarkan pengalaman pengguna yang lancar demi memungkinkan yield yang optimal tanpa memerlukan manajemen posisi manual.





DeFi Vault mendukung LBTC, wBTC, dan cbBTC, sehingga memberi pengguna akses ke berbagai strategi DeFi pada berbagai protokol, seperti Aave, Pendle, dan Uniswap. Total Value Locked (TVL) di DeFi Vault telah melampaui $600 juta.





Statistik Lombard









marketplace DeFi Lombard telah membangunterpadu tempat pengguna dapat menjelajahi berbagai peluang peminjaman dan perdagangan BTC. Platform ini mendukung 12 blockchain utama untuk saat ini, termasuk Ethereum, Arbitrum, Base, dan BNB Chain. Di marketplace DeFi, pengguna dapat:

Menemukan vault berkualitas tinggi dan strategi on-chain

Memfilter peluang berdasarkan blockchain, aset, protokol, atau level risiko

Menerapkan strategi secara instan tanpa perlu meninggalkan platform









Lombard SDK V3 adalah perangkat resmi yang dirancang bagi pengembang yang secara signifikan menurunkan hambatan teknis terhadap integrasi Bitcoin dan mempercepat pertumbuhan ekosistem. Fitur utama Lombard SDK meliputi:

Mendepositkan BTC dan mencetak LBTC

Mendepositkan ke DeFi: Otomatis menyebarkan aset ke vault atau protokol terintegrasi

Melacak saldo LBTC, posisi vault, dan hadiah

Mengklaim hadiah berbasis BTC dan insentif ekosistem

Menarik BTC kapan saja









Babylon Melalui protokol staking Bitcoin, pemilik BTC dapat mendelegasikan aset mereka untuk membantu mengamankan jaringan dan mendapatkan hadiah staking. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara: dengan melakukan staking langsung dengan penyedia finalitas (FP) melalui Babylon, atau dengan melakukan staking melalui Lombard.













Salah satu inovasi Lombard yang paling khas adalah model Aliansi Keamanannya. Aliansi ini terdiri dari 14 lembaga aset digital terkemuka, termasuk entitas industri ternama seperti OKX, Galaxy, DCG, Wintermute, Amber Group, Figment, dan P2P. Aliansi Keamanan ini menawarkan beberapa keunggulan utama:

Desentralisasi risiko: Meniadakan titik kegagalan tunggal

Operasi profesional: Setiap anggota merupakan ahli di bidangnya

Insentif yang selaras: Semua anggota berbagi tanggung jawab untuk menjaga keamanan sistem

Transparansi on-chain: Semua operasi dapat diverifikasi secara on-chain









Selain Aliansi Keamanan, Lombard menerapkan kerangka keamanan multi-tingkatan yang komprehensif:

Smart contract diaudit oleh beberapa perusahaan audit terkemuka

Protokol AML (Antipencucian Uang) dan pemantauan risiko yang ketat telah diterapkan

Keterlacakan transaksi penuh disediakan untuk transparansi pengguna

Teknologi manajemen kunci canggih (CubeSigner) digunakan untuk penyimpanan aset yang aman





Audit









Kesuksesan Lombard dibangun berdasarkan kekuatan ekosistemnya yang lebih luas. Hingga saat ini, lebih dari 80 protokol DeFi terkemuka telah mengintegrasikan LBTC, termasuk:

Protokol peminjaman: Aave, Morpho, Maple, dan lainnya

Platform perdagangan: Pendle, Curve, dan lainnya

Platform staking ulang: EigenLayer, Etherfi, dll.

Bursa utama: OKX, Bybit, MEXC, dan lainnya

Integrasi yang luas ini memberi pemilik LBTC berbagai macam kegunaan, sehingga mereka dapat mengalokasikan aset secara fleksibel berdasarkan toleransi risiko dan tujuan yield masing-masing.





Ekosistem Lombard









Bagi pengguna sehari-hari, Lombard menawarkan cara yang aman dan mudah untuk mengaktifkan BTC yang tidak menganggur, sehingga memungkinkan yield tambahan sambil mempertahankan nilai dasar aset mereka.





Bagi pengembang dan protokol, Lombard menyediakan gateway yang cepat dan lancar menuju likuiditas Bitcoin. Bermitra dengan Lombard telah menjadi salah satu jalur paling efisien bagi blockchain dan protokol untuk mengakses modal Bitcoin asli.





Bagi industri yang lebih luas, Lombard telah membangun sesuatu yang benar-benar layak dianggap sebagai sebuah pencapaian. Ini bukan hanya infrastruktur. Ini adalah roda gila likuiditas, mesin distribusi, dan lapisan akses yang secara kolektif mendorong fase pertumbuhan industri berikutnya.





Peran BTC sebagai emas digital dan penyimpan nilai sudah diterima secara luas, tetapi Lombard meyakini bahwa perannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Dengan menghadirkan BTC secara on-chain, Lombard mengawali era baru yang memungkinkan Bitcoin berperan aktif dalam membentuk ekonomi on-chain.



