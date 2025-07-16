Apa itu MYX Finance? Paradigma Baru untuk Trading Derivatif On-Chain





MYX Finance Seiring pesatnya kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) terus berkembang melalui inovasi berkelanjutan. Trading derivatif, yaitu segmen utama dalam DeFi, sedang mengalami transformasi besar. Namun, hambatan masuk yang tinggi, operasi yang rumit, dan slippage yang signifikan pada bursa terpusat dan terdesentralisasi (DEX) membuat banyak investor sehari-hari sulit berpartisipasi. Dengan latar belakang ini,diciptakan untuk mengatasi tantangan tersebut melalui inovasi teknologi yang memungkinkan akses yang sama ke trading Alpha bagi semua.









USDC ETH BTC BNB SOL MYX Finance adalah protokol derivatif kripto yang diinkubasi oleh D11 Labs dan merupakan DEX perpetual pertama yang menerapkan abstraksi chain. Dengan satu akun terpadu, pengguna dapat melakukan trading pada beberapa chain tanpa beralih dompet atau membayar biaya bridge cross-chain. Platform ini mendukung berbagai aset, termasuk, USDT,, dan, serta menawarkan kontrak perpetual dengan leverage hingga 50x. Tujuannya adalah menggabungkan pengalaman trading yang lancar dari bursa terpusat dengan keamanan desentralisasi.





HashKey Capital Consensys Dengan didukung oleh investor industri besar seperti Sequoia China,, dan, MYX telah mengalami pertumbuhan pesat pada Linea dan BNB Chain, sehingga segera menjadi protokol derivatif dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2024 dan secara luas dianggap sebagai pesaing utama Hyperliquid.









Mekanisme MPM: Inti dari MYX adalah MPM (Mekanisme Pool Pencocokan) miliknya yang secara cerdas mencocokkan posisi long dan short untuk memungkinkan trading tanpa slippage, biaya rendah, dan efisiensi modal tinggi. Tidak seperti model buku order tradisional, MPM tidak mengandalkan TVL yang tinggi untuk menjaga stabilitas likuiditas dan memberikan pengalaman trading yang efisien, sehingga mengurangi biaya trading bagi pengguna secara signifikan.





Akun Terpadu: Pengguna dapat melakukan trading derivatif di berbagai chain dan aset menggunakan satu akun tanpa perlu beralih dompet, menggunakan bridge cross-chain, atau membayar biaya gas. Desain ini menawarkan pengalaman trading yang lancar seperti CEX dengan infrastruktur terdesentralisasi.





Trading yang Lancar: Fitur trading yang lancar dari MYX Finance memanfaatkan teknologi abstraksi enkripsi untuk menggabungkan keamanan DEX dengan kegunaan CEX. Cukup dengan otorisasi satu kali, pengguna dapat melakukan trading kapan saja tanpa konfirmasi tanda tangan berulang atau pembayaran awal gas, sehingga sangat meningkatkan efisiensi eksekusi.





Listing Permissionless: MYX mendukung listing permissionless untuk aset baru apa pun, termasuk koin meme tahap awal dan aset long-tail berkapitalisasi rendah. Selama komunitas menyetujuinya, token ini dapat mengakses pasar likuiditas yang dalam di platform.





Leverage Tinggi dan Biaya Rendah: MYX menawarkan leverage hingga 50x dengan biaya trading yang sangat rendah, setara dengan bursa terpusat, dan menyediakan tingkat pendanaan yang sangat kompetitif.













Alokasi MYX disusun dengan cermat untuk memberikan reward kepada pendukung awal, meningkatkan partisipasi komunitas, dan memberdayakan investor, serta mendukung pertumbuhan ekosistem jangka panjang. Total suplainya adalah 1,000,000,000 token MYX dengan distribusi sebagai berikut:





Reward Komunitas: 450 juta MYX (45%)

Tim dan Penasihat: 200 juta MYX (20%)

Investor Institusional: 200 juta MYX (20%)

Likuiditas Komunitas Awal: 100 juta MYX (10%)

Cadangan Masa Depan: 50 juta MYX (5%)













MYX adalah token inti yang mendukung lapisan likuiditas abstraksi chain MYX Finance dan dirancang untuk menangkap nilai pada platform. Fungsi utamanya meliputi:





Tata Kelola: Pemilik MYX dapat berpartisipasi dalam keputusan tata kelola, termasuk voting terkait arah pengembangan platform dan aturan protokol utama.

Reward Staking: Pengguna dapat melakukan staking token MYX di platform untuk mendapatkan imbal hasil tambahan. Staker menerima sebagian biaya trading sebagai reward serta mendapatkan hak partisipasi tata kelola.

Mekanisme Insentif: MYX berfungsi sebagai token insentif yang memberikan reward kepada pengguna yang berkontribusi pada ekosistem platform, seperti penyedia likuiditas, trader, dan pengembang.

Ekspansi Cross-Chain: MYX akan berperan dalam mendorong ekspansi protokol di berbagai ekosistem blockchain untuk mendukung trading cross-chain dan interoperabilitas aset.









MYX Finance mengatasi tantangan utama dalam trading derivatif DeFi tradisional melalui mekanisme MPM yang inovatif dan sistem akun abstraksi chain. Dengan menawarkan pengalaman pengguna yang mendekati bursa terpusat sambil menjaga transparansi dan keamanan desentralisasi, MYX memberikan solusi yang menarik untuk trading on-chain generasi berikutnya. Seiring ekosistem bertumbuh dan fitur-fiturnya terus berevolusi, MYX siap menjadi pemain penting di masa depan DeFi.





Dalam perkembangannya yang pesat, MYX Finance telah bermitra dengan bursa global terkemuka MEXC untuk memberikan momentum yang kuat bagi pertumbuhan proyek.





MEXC, yang terkenal karena biaya rendah, eksekusi sangat cepat, cakupan aset luas, dan likuiditas mendalam, telah mendapatkan kepercayaan investor di seluruh dunia. Fokusnya yang tajam pada proyek-proyek yang sedang berkembang dan mekanisme dukungan yang kuat juga menjadikannya lahan yang subur untuk memelihara usaha-usaha Web3 yang berpotensi tinggi.





