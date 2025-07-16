Trading Spot MYX kini tersedia di MEXC. Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam acara airdrop MYX. Seiring pesatnya kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdeseTrading Spot MYX kini tersedia di MEXC. Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam acara airdrop MYX. Seiring pesatnya kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdese
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Apa itu MYX...if On-Chain

Apa itu MYX Finance? Paradigma Baru untuk Trading Derivatif On-Chain

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
MYX Finance
MYX$2.41477+11.41%
FINANCE
FINANCE$0.0002991-14.27%
DeFi
DEFI$0.00078+1.96%
INI
INI$0.04595+15.13%
Stella
ALPHA$0.008069+0.46%


Trading Spot MYX kini tersedia di MEXC. Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk berpartisipasi dalam acara airdrop MYX.

Seiring pesatnya kemajuan teknologi blockchain, keuangan terdesentralisasi (DeFi) terus berkembang melalui inovasi berkelanjutan. Trading derivatif, yaitu segmen utama dalam DeFi, sedang mengalami transformasi besar. Namun, hambatan masuk yang tinggi, operasi yang rumit, dan slippage yang signifikan pada bursa terpusat dan terdesentralisasi (DEX) membuat banyak investor sehari-hari sulit berpartisipasi. Dengan latar belakang ini, MYX Finance diciptakan untuk mengatasi tantangan tersebut melalui inovasi teknologi yang memungkinkan akses yang sama ke trading Alpha bagi semua.

1. Pengantar MYX Finance


MYX Finance adalah protokol derivatif kripto yang diinkubasi oleh D11 Labs dan merupakan DEX perpetual pertama yang menerapkan abstraksi chain. Dengan satu akun terpadu, pengguna dapat melakukan trading pada beberapa chain tanpa beralih dompet atau membayar biaya bridge cross-chain. Platform ini mendukung berbagai aset, termasuk USDC, USDT, ETH, BTC, BNB, dan SOL, serta menawarkan kontrak perpetual dengan leverage hingga 50x. Tujuannya adalah menggabungkan pengalaman trading yang lancar dari bursa terpusat dengan keamanan desentralisasi.

Dengan didukung oleh investor industri besar seperti Sequoia China, HashKey Capital, dan Consensys, MYX telah mengalami pertumbuhan pesat pada Linea dan BNB Chain, sehingga segera menjadi protokol derivatif dengan pertumbuhan tercepat pada tahun 2024 dan secara luas dianggap sebagai pesaing utama Hyperliquid.

2. Fitur Utama MYX Finance


Mekanisme MPM: Inti dari MYX adalah MPM (Mekanisme Pool Pencocokan) miliknya yang secara cerdas mencocokkan posisi long dan short untuk memungkinkan trading tanpa slippage, biaya rendah, dan efisiensi modal tinggi. Tidak seperti model buku order tradisional, MPM tidak mengandalkan TVL yang tinggi untuk menjaga stabilitas likuiditas dan memberikan pengalaman trading yang efisien, sehingga mengurangi biaya trading bagi pengguna secara signifikan.

Akun Terpadu: Pengguna dapat melakukan trading derivatif di berbagai chain dan aset menggunakan satu akun tanpa perlu beralih dompet, menggunakan bridge cross-chain, atau membayar biaya gas. Desain ini menawarkan pengalaman trading yang lancar seperti CEX dengan infrastruktur terdesentralisasi.

Trading yang Lancar: Fitur trading yang lancar dari MYX Finance memanfaatkan teknologi abstraksi enkripsi untuk menggabungkan keamanan DEX dengan kegunaan CEX. Cukup dengan otorisasi satu kali, pengguna dapat melakukan trading kapan saja tanpa konfirmasi tanda tangan berulang atau pembayaran awal gas, sehingga sangat meningkatkan efisiensi eksekusi.

Listing Permissionless: MYX mendukung listing permissionless untuk aset baru apa pun, termasuk koin meme tahap awal dan aset long-tail berkapitalisasi rendah. Selama komunitas menyetujuinya, token ini dapat mengakses pasar likuiditas yang dalam di platform.

Leverage Tinggi dan Biaya Rendah: MYX menawarkan leverage hingga 50x dengan biaya trading yang sangat rendah, setara dengan bursa terpusat, dan menyediakan tingkat pendanaan yang sangat kompetitif.

3. Harga Token MYX: Tokenomi dan Utilitas


3.1 Ringkasan Token MYX


Alokasi MYX disusun dengan cermat untuk memberikan reward kepada pendukung awal, meningkatkan partisipasi komunitas, dan memberdayakan investor, serta mendukung pertumbuhan ekosistem jangka panjang. Total suplainya adalah 1,000,000,000 token MYX dengan distribusi sebagai berikut:

Reward Komunitas: 450 juta MYX (45%)
Tim dan Penasihat: 200 juta MYX (20%)
Investor Institusional: 200 juta MYX (20%)
Likuiditas Komunitas Awal: 100 juta MYX (10%)
Cadangan Masa Depan: 50 juta MYX (5%)


3.2 Utilitas Token MYX


MYX adalah token inti yang mendukung lapisan likuiditas abstraksi chain MYX Finance dan dirancang untuk menangkap nilai pada platform. Fungsi utamanya meliputi:

Tata Kelola: Pemilik MYX dapat berpartisipasi dalam keputusan tata kelola, termasuk voting terkait arah pengembangan platform dan aturan protokol utama.
Reward Staking: Pengguna dapat melakukan staking token MYX di platform untuk mendapatkan imbal hasil tambahan. Staker menerima sebagian biaya trading sebagai reward serta mendapatkan hak partisipasi tata kelola.
Mekanisme Insentif: MYX berfungsi sebagai token insentif yang memberikan reward kepada pengguna yang berkontribusi pada ekosistem platform, seperti penyedia likuiditas, trader, dan pengembang.
Ekspansi Cross-Chain: MYX akan berperan dalam mendorong ekspansi protokol di berbagai ekosistem blockchain untuk mendukung trading cross-chain dan interoperabilitas aset.

4. Bagaimana Cara Membeli MYX di MEXC?


MYX Finance mengatasi tantangan utama dalam trading derivatif DeFi tradisional melalui mekanisme MPM yang inovatif dan sistem akun abstraksi chain. Dengan menawarkan pengalaman pengguna yang mendekati bursa terpusat sambil menjaga transparansi dan keamanan desentralisasi, MYX memberikan solusi yang menarik untuk trading on-chain generasi berikutnya. Seiring ekosistem bertumbuh dan fitur-fiturnya terus berevolusi, MYX siap menjadi pemain penting di masa depan DeFi.

Dalam perkembangannya yang pesat, MYX Finance telah bermitra dengan bursa global terkemuka MEXC untuk memberikan momentum yang kuat bagi pertumbuhan proyek.

MEXC, yang terkenal karena biaya rendah, eksekusi sangat cepat, cakupan aset luas, dan likuiditas mendalam, telah mendapatkan kepercayaan investor di seluruh dunia. Fokusnya yang tajam pada proyek-proyek yang sedang berkembang dan mekanisme dukungan yang kuat juga menjadikannya lahan yang subur untuk memelihara usaha-usaha Web3 yang berpotensi tinggi.

Trading Spot MYX kini tersedia di MEXC, tempat pengguna dapat melakukan trading token dengan biaya yang sangat rendah.

1) Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC.
2) Cari MYX di bilah pencarian, lalu pilih pasangan trading Spot MYX.
3) Pilih jenis order, lalu masukkan kuantitas, harga, dan parameter lainnya untuk menyelesaikan trade.

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT