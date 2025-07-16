Apa itu Privasea AI? Kekuatan Baru yang Merombak Keamanan AI Melalui Komputasi Privasi





Privasea AI Seiring kecerdasan buatan (AI) terus berkembang pesat, privasi dan keamanan data telah menjadi tantangan yang mendesak. Model AI tradisional memerlukan akses ke data teks biasa untuk pelatihan dan inferensi yang dapat menyebabkan kebocoran informasi sensitif dengan mudah. Untuk mengatasi masalah ini,diciptakan untuk menyelesaikan masalah silo data melalui teknologi komputasi privasi yang inovatif dengan menyediakan jaminan privasi dan keamanan yang kuat untuk komputasi AI.









Privasea adalah jaringan AI terdesentralisasi yang memanfaatkan teknologi Fully Homomorphic Encryption (FHE) yang memungkinkan komputasi dilakukan langsung pada data terenkripsi sambil menjaga privasi sepenuhnya selama prosesnya berlangsung. Dengan memanfaatkan FHE, Privasea memfasilitasi sirkulasi nilai data dan menyediakan sumber daya komputasi terdistribusi untuk operasi AI, sehingga membangun lingkungan yang aman dan efisien untuk komputasi AI yang menjaga privasi.













HESea adalah inti dari Privasea yang mengintegrasikan implementasi berkinerja tinggi dari skema fully homomorphic encryption (FHE) mainstream, seperti TFHE, CKKS, BGV, dan BFV. Pustaka sumber terbuka ini menyediakan berbagai alat bagi pengembang untuk melakukan operasi aritmetika dan logika pada data terenkripsi, serta secara signifikan meningkatkan kinerja komputasi terenkripsi melalui optimisasi seperti pengemasan dan pengelompokan ciphertext.









API Privasea dibangun berdasarkan pustaka HESea dan menyediakan serangkaian protokol dan alat pengembangan yang lengkap agar pengembang dapat membuat aplikasi AI yang berpusat pada privasi. Dengan API ini, pengembang dapat dengan mudah mengintegrasikan teknologi FHE ke dalam sistem atau produk mereka untuk melakukan enkripsi data, inferensi model, pelatihan, dan fungsi terkait.









Privanetix adalah jaringan komputasi Privasea yang terdiri dari beberapa node terdesentralisasi yang menjalankan tugas komputasi data pada data terenkripsi. Dengan mendistribusikan tugas dan berkolaborasi, jaringan ini meningkatkan skalabilitas sistem dan toleransi kesalahan sekaligus secara efektif mencegah kebocoran informasi sensitif.









Untuk mengelola dan memberi insentif pada node komputasi, Privasea menyediakan rangkaian smart contract khusus. Rangkaian ini mengawasi pengoperasian jaringan Privanetix dan memastikan kolaborasi yang lancar di antara node. Rangkaian ini juga menerapkan mekanisme insentif untuk mendorong lebih banyak node bergabung ke jaringan komputasi, sehingga meningkatkan kinerja secara keseluruhan.













Privasea telah membangun ekosistem aplikasi yang kaya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:





1) ImHuman: Sebuah aplikasi yang menggunakan mekanisme autentikasi biometrik dan terenkripsi guna menghasilkan NFT "Identitas Manusia" on-chain untuk pencegahan bot pada platform sosial.

2) BotOr_NotABot: Alat untuk memverifikasi keaslian pengguna yang digunakan secara luas dalam konteks DeFi, sosial, dan DAO.

3) DeepSea: Lapisan infrastruktur yang memungkinkan agen AI berjalan dengan aman untuk mencegah kebocoran informasi sensitif.









PRAI adalah token utilitas asli ekosistem Privasea yang mendukung DeepSea dan ImHuman. Pengguna dapat membayar layanan AI yang menjaga privasi dengan PRAI, seperti komputasi terenkripsi, eksekusi model AI, dan aktivasi agen AI yang dipersonalisasi. Selain itu, PRAI dapat digunakan untuk membayar biaya transaksi, mendukung fungsi staking dan tata kelola, serta mendukung layanan verifikasi manusia lanjutan di dalam aplikasi ImHuman.









Nama Token: Privasea AI PRAI (PRAI)

Total Suplai: 1,000,000,000 PRAI









Alokasi token PRAI adalah sebagai berikut:





Alokasi Persentase Mining 1 30.00% Investor 13.45% Pemasaran dan Komunitas 12.97% Cadangan 10.05% Kontributor Awal 9.04% Tim 8.00% Mining 2 5.00% Likuiditas 4.00% Airdrop Masa Depan 3.00% Dompet IDO Binance 2.00% Pemasaran dan Komunitas 2 2.00% Strategis 0.50%













Privasea AI adalah infrastruktur komputasi privasi inovatif yang memanfaatkan fully homomorphic encryption (FHE) untuk memungkinkan operasi AI pada data terenkripsi tanpa memerlukan dekripsi. Hal ini bukan hanya mengatasi tantangan privasi inti dalam aplikasi AI masa kini, melainkan juga menurunkan hambatan secara signifikan bagi pengembang dan pengguna akhir untuk terlibat dengan AI yang menjaga privasi.





Dalam ekspansi pesatnya, kemitraan Privasea AI dengan MEXC, bursa global terkemuka, telah memberikan momentum pertumbuhan yang kuat. Dengan biaya yang sangat rendah, trading berkecepatan tinggi, cakupan aset yang komprehensif, dan likuiditas yang mendalam, MEXC telah mendapatkan kepercayaan dari investor di seluruh dunia. Fokusnya yang tajam pada proyek-proyek baru dan dukungan juga menjadikannya inkubator yang ideal untuk token berkualitas tinggi.





Spot Futures MEXC telah melakukan listing PRAI untuk tradingdan, sehingga Anda dapat melakukan trading dengan biaya yang sangat rendah.





situs web resmi 1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC atau kunjungi

Spot Futures 2) Di bilah pencarian, cari "PRAI", lalu pilih tradingatau

3) Pilih jenis order, masukkan kuantitas dan harga, lalu selesaikan transaksi.











