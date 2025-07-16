Dalam trading mata uang kripto, stablecoin berfungsi sebagai pasangan dasar dalam trading yang memungkinkan trader untuk mengeksekusi transaksi secara lebih efisien. Karena stabilitas harganya, stableDalam trading mata uang kripto, stablecoin berfungsi sebagai pasangan dasar dalam trading yang memungkinkan trader untuk mengeksekusi transaksi secara lebih efisien. Karena stabilitas harganya, stable
Apa itu USDe?

16 Juli 2025
Dalam trading mata uang kripto, stablecoin berfungsi sebagai pasangan dasar dalam trading yang memungkinkan trader untuk mengeksekusi transaksi secara lebih efisien. Karena stabilitas harganya, stablecoin juga dapat digunakan untuk pemberian pinjaman, staking, dan menyediakan likuiditas dalam keuangan terdesentralisasi (DeFi). Aset-aset ini meningkatkan likuiditas pasar dengan membina lingkungan trading dan investasi yang lebih aktif, sehingga mendorong partisipasi dan berkontribusi terhadap pertumbuhan secara keseluruhan di pasar kripto.

Stablecoin telah berkembang menjadi tiga kategori utama: Stablecoin berjaminan fiat (seperti USDT dan USDC), stablecoin berjaminan kripto (seperti DAI), dan stablecoin algoritmis (seperti FEI dan UST). Hadirnya Ethena USDe menandai fase baru dalam evolusi stablecoin.

1. Apa itu Ethena USDe?


USDe adalah stablecoin USD sintetis yang diluncurkan oleh Ethena Labs yang dirancang untuk menyediakan solusi inovatif bagi sektor DeFi dengan mengatasi ketergantungan pada entitas terpusat dan masalah skalabilitas terkait stablecoin tradisional. USDe mempertahankan patokan 1:1 dengan dolar AS melalui kombinasi strategi hedging serta mekanisme pencetakan dan penebusan. Pengguna dapat mencetak USDe dengan mendepositkan Ether atau melakukan staking token sebagai jaminan sekaligus melakukan shorting pada futures perpetual di bursa terpusat.

Menurut data terbaru dari CoinGecko, USDe telah naik ke stablecoin terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar setelah USDT, USDC, dan USDS.


2. Cara Kerja Ethena


Pencetakan: Pengguna mengirim permintaan pencetakan ke perantara (seperti Lido). Setelah menerima aset pengguna, perantara meneruskan permintaan pencetakan ke protokol Ethena. Kemudian, protokol Ethena membuka posisi short dalam ETH atau BTC yang setara dengan nilai aset yang diterima. Jumlah USDe yang setara diterbitkan dan dikirim ke perantara yang kemudian mentransfernya kepada pengguna, sehingga menyelesaikan proses pencetakan.

Penebusan: Pengguna mengirim permintaan penebusan kepada perantara. Setelah menerima USDe pengguna, perantara meneruskan permintaan penebusan ke protokol Ethena. Kemudian, protokol menutup posisi short yang sesuai berdasarkan jumlah USDe yang diterima. Lalu, aset jaminan yang setara dikirim kepada perantara yang mentransfernya kepada pengguna, sehingga menyelesaikan proses penebusan.

Mekanisme stabilitas inti USDe didasarkan pada strategi hedging delta. Strategi ini mengurangi volatilitas harga di pasar kripto dengan mempertahankan posisi penyeimbang di pasar derivatif yang setara dengan jaminan Ether. Penyesuaian posisi hedging otomatis memastikan respons aktual terhadap fluktuasi pasar, sehingga menjaga stabilitas patokan USDe terhadap dolar AS.


3. Fitur USDe


Mekanisme Stabilitas: USDe mempertahankan patokan 1:1 terhadap dolar AS melalui strategi hedging delta serta mekanisme pencetakan dan penebusan yang memastikan stabilitas harga bahkan selama fluktuasi pasar dan mengurangi risiko pengguna.

Desentralisasi: USDe beroperasi pada platform terdesentralisasi tanpa ada entitas tunggal yang mengontrol proses penerbitan atau penebusannya. Hal ini meniadakan ketergantungan pada penerbit terpusat, sehingga meningkatkan keamanan serta mengurangi risiko penyensoran atau gangguan.

Perolehan Yield: Pengguna bisa mendapatkan penghasilan tambahan dengan mengunci USDe dengan yield yang berasal dari staking Ether dan peluang arbitrase di pasar derivatif, sehingga lebih menarik bagi pengguna.

Skalabilitas: Dengan dibangun pada jaringan Ethereum, USDe memanfaatkan protokol dan infrastruktur DeFi yang ada untuk mencapai skalabilitas dan efisiensi tinggi demi memfasilitasi adopsi yang lebih luas dan integrasi multi-platform yang mulus.

Transparansi & Verifikasi: Pengguna dapat memverifikasi jaminan dan catatan transaksi secara on-chain kapan saja. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan terhadap USDe dan memastikan autentisitas dukungan asetnya.

4. Risiko USDe


Tantangan Regulasi: Sama seperti kebanyakan proyek DeFi, Ethena tunduk pada pengawasan regulasi, dan penerbitan stablecoin sintetis mungkin menghadapi kendala hukum dan kepatuhan di berbagai yurisdiksi.

Risiko Kustodi: Meskipun aset Ethena dikelola oleh kustodian pihak ketiga, ketergantungan pada mekanisme Penyelesaian di Luar Bursa (OES) menimbulkan potensi risiko pihak lawan.

Risiko Tingkat Pendanaan: Jika tingkat pendanaan futures perpetual menjadi negatif, yield pengguna dapat menurun, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian bagi pemilik USDe.

5. Cara Membeli USDe


Token USDe kini tersedia di MEXC dengan beberapa pasangan trading. Berikut adalah cara untuk membeli USDE/USDT:

Buka Aplikasi MEXC, masukkan "USDE" di bilah pencarian atas, lalu pilih pasangan trading Spot USDE/USDT. Di halaman grafik candlestick, klik Beli, atur jenis dan kuantitas order, lalu klik Beli USDE untuk menyelesaikan pembelian.


Selain itu, MEXC kini mendukung deposit dan penarikan USDE di jaringan TON, sehingga pengguna dapat mengelola aset mereka dengan lebih mudah dan efisien.

Jika Dompet Spot Anda memiliki minimum 0.1 USDE, Anda tidak perlu mendaftar, melakukan staking, atau mengunci dana secara manual. Platform akan otomatis menghitung penghasilan berdasarkan saldo snapshot harian terendah dan APR yang berlaku. Penghasilan harian dapat mencapai APR hingga 8% dari Tabungan Fleksibel.

Penafian: Informasi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau konsultasi, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan tidak menawarkan saran investasi. Harap pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap segala keputusan investasi yang diambil oleh pengguna.

