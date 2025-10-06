Apa itu USDf? Panduan Singkat untuk Mekanisme Stablecoin Inovatif Falcon Finance









USDf adalah dolar sintetis dengan jaminan berlebih yang dibangun pada Ethereum dengan suplai yang beredar saat ini sekitar 1,899 miliar dan peringkat pasar #202.

USDf mendukung aset stablecoin dan non-stablecoin sebagai jaminan dengan rasio jaminan dinamis untuk memastikan keamanan sistem.

USDf mengadopsi mekanisme pencetakan ganda (klasik dan inovatif) untuk melayani pengguna dengan berbagai preferensi risiko.

USDf mempertahankan patokan 1:1 dengan dolar AS melalui strategi netral delta dan mekanisme arbitrase.

Dengan melakukan staking USDf, pengguna bisa mendapatkan token yield sUSDf dan berpartisipasi dalam program yield multilapis.









Falcon Finance USDf adalah dolar sintetisdengan jaminan berlebih. Pengguna dapat mencetak USDf dengan mendepositkan aset jaminan yang memenuhi syarat yang mencakup stablecoin (seperti USDT, USDC, dan DAI) dan aset non-stablecoin (seperti BTC, ETH, dan altcoin tertentu). Kerangka jaminan berlebih memastikan bahwa nilai jaminan selalu melebihi nilai USDf yang diterbitkan, sehingga menjaga stabilitas dalam berbagai kondisi pasar.





Jaminan yang digunakan untuk mencetak USDf dikelola dengan strategi netral pasar. Pendekatan ini menjaga aset tetap didukung sepenuhnya sambil meminimalkan dampak volatilitas harga terarah, sehingga memperkuat keandalan USDf sebagai dolar sintetis dengan jaminan berlebih.





DWF Labs Catatan: Falcon Finance didirikan oleh Andrei Grachev, Mitra di, dan telah mendapatkan investasi strategis sebesar $10 juta dari World Liberty Financial.









Falcon Finance USDfmewakili aset sintetis generasi baru di DeFi. Sebagai protokol dolar sintetis dengan jaminan berlebih, USDf bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh stablecoin tradisional, termasuk risiko sentralisasi, yield rendah, dan ketidakpastian regulasi.





MEXC Menurut data terbaru dari, USDf saat ini menduduki peringkat #202 di pasar kripto dengan total suplai yang beredar sebanyak 1.898.676.740,67 token. USDf diterbitkan pada Ethereum dan mencapai all-time high senilai $1,024 pada 30 Maret 2025, sementara all-time low-nya adalah $0,909 pada 08 Juli 2025. Rentang perdagangan yang relatif sempit ini menunjukkan efektivitas desain mekanisme dasarnya.









Falcon Finance memosisikan USDf sebagai aset sintetis yang dibangun berdasarkan kerangka risiko sekelas institusi yang menekankan transparansi dan keberlanjutan. Posisi ini membedakannya dari proyek stablecoin lain di pasar dan menetapkan tolok ukur baru dalam bidang keuangan terdesentralisasi.

















Fitur yang menentukan dari USDf terletak pada strategi penerimaan jaminan yang fleksibel. Pengguna dapat mencetak USDf menggunakan dua kategori aset utama:





1) Jaminan Stablecoin: Meliputi stablecoin utama seperti USDT, USDC, dan DAI. Karena harganya stabil, aset-aset ini biasanya dapat mencetak USDf dengan rasio 1:1, sehingga menawarkan kepada pengguna metode masuk yang sederhana dan langsung.





2) Jaminan Non-Stablecoin: Meliputi BTC, ETH, dan altcoin tertentu. Aset-aset ini memerlukan jaminan berlebih dengan rasio jaminan yang disesuaikan secara dinamis berdasarkan volatilitas, likuiditas, dan perilaku pasar. Misalnya, ETH mungkin memerlukan rasio jaminan sebesar 150%, sementara altcoin yang sangat volatil mungkin memerlukan 200% atau lebih.





Strategi jaminan yang terdiversifikasi ini bukan hanya memperluas basis calon pengguna USDf, melainkan juga mengurangi risiko sistemis melalui diversifikasi aset.









Falcon Finance menggunakan sistem manajemen risiko cerdas yang menyesuaikan rasio jaminan secara dinamis dan aktual berdasarkan kondisi pasar. Faktor utama yang dipertimbangkan meliputi:

Volatilitas aset lampau dan saat ini

Kedalaman likuiditas on-chain dan off-chain

Selera risiko pasar dan lingkungan makroekonomi secara keseluruhan

Eksposur risiko protokol tertentu dan alokasi aset

Melalui mekanisme penyesuaian adaptif ini, USDf menyeimbangkan keamanan dengan efisiensi modal yang optimal bagi pengguna.













Pencetakan Klasik merupakan cara paling mendasar dan mudah dalam menciptakan USDf. Berikut adalah prosesnya:





Setelah pengguna memilih aset jaminan, sistem akan otomatis menentukan parameter pencetakan berdasarkan jenis aset. Jika stablecoin digunakan, USDf dapat dicetak langsung dengan rasio 1:1. Jika BTC, ETH, atau aset volatil lainnya digunakan, diperlukan jaminan berlebih. Seluruh proses dijalankan secara otomatis melalui smart contract, sehingga memastikan keadilan dan transparansi tanpa intervensi manual.





Proses Pencetakan Klasik





Keunggulan Pencetakan Klasik terletak pada kesederhanaan dan prediktibilitasnya. Pengguna baru dapat dengan mudah memahami dan memanfaatkannya, sementara pengguna yang berpengalaman dapat mengeksekusinya dengan cepat, sehingga meningkatkan efisiensi modal.









Pencetakan Inovatif memungkinkan pengguna untuk mencetak USDf dengan mendepositkan aset non-stablecoin sambil membatasi eksposur mereka ke potensi apresiasi harga. Jaminan dikunci untuk jangka waktu tetap selama 3 hingga 12 bulan. Pada saat pencetakan, pengguna harus menetapkan parameter utama berikut:





Jaminan dipantau sepanjang periode penguncian. Tergantung pada pergerakan harga di sepanjang atau di akhir periode, ada tiga kemungkinan hasil:





1) Jika harga jaminan turun di bawah harga likuidasi kapan saja selama jangka waktu: Jaminan akan dilikuidasi untuk melindungi protokol. Dalam kasus ini, pengguna kehilangan semua hak atas jaminan awal. Namun, pengguna masih mempertahankan USDf yang dicetak di awal yang dapat ditukarkan dengan stablecoin yang didukung seperti USDT atau USDC.





2) Jika harga jaminan tetap berada di antara harga likuidasi dan harga kesepakatan pada akhir jangka waktu: Pengguna dapat mengembalikan USDf yang dicetak di awal untuk mendapatkan kembali jaminan mereka sepenuhnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan kembali aset mereka sambil tetap diuntungkan oleh likuiditas USDf selama jangka waktu tersebut. Jangka waktu 72 jam (dimulai dari jatuh tempo) diberikan untuk menarik jaminan.





3) Jika harga jaminan naik di atas harga kesepakatan pada akhir jangka waktu: Jaminan akan ditutup dan pengguna kehilangan semua hak atas aset awal. Sebaliknya, pengguna menerima USDf tambahan dengan perhitungan sebagai berikut: (Harga Kesepakatan × Jumlah Jaminan) – USDf yang Dicetak. USDf tambahan ini mencerminkan nilai jaminan pada level kesepakatan yang dicapai, sehingga secara efektif mengunci keuntungan dalam bentuk USDf.









Perbandingan USDT USDf Penerbit Tether (terpusat) Falcon Finance (terdesentralisasi) Mekanisme Penerbitan Didukung 1:1 oleh cadangan fiat Pencetakan dengan jaminan berlebih Jenis Jaminan Uang tunai USD, surat utang jangka pendek, aset keuangan tradisional Beberapa aset kripto (stablecoin + token utama) Transparansi Mengandalkan audit pihak ketiga, transparansi terbatas Sepenuhnya on-chain, sangat transparan Risiko Utama Sentralisasi, risiko regulatif Risiko smart contract, volatilitas jaminan Posisi Pasar Stablecoin terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas tertinggi Relatif baru, peringkat #202 Lingkup Penggunaan Diterima secara luas di pasar kripto global Utamanya di dalam ekosistem Falcon Finance Mekanisme Yield Tidak ada yield asli, membutuhkan pinjaman Staking menghasilkan APY hingga 200% Suplai yang Beredar Sekitar $120 M Sekitar $1,899 M













Falcon Finance mempertahankan patokan USDf melalui kombinasi strategi netral delta dan netral pasar. Saat pengguna mendepositkan jaminan, protokol menyebarkan aset ke berbagai venue tersentralisasi dan terdesentralisasi untuk melindungi dari volatilitas harga.





Misalnya, jika pengguna mendepositkan 1 ETH (senilai $3.000), protokol dapat membuka posisi short dengan nilai setara di pasar Futures. Hal ini memastikan bahwa ke mana pun pergerakan harga ETH, nilai USD jaminan tetap stabil, sehingga menjaga stabilitas USDf.





Strategi ini, yang terbukti secara luas dalam keuangan tradisional, diterapkan secara inovatif di DeFi oleh Falcon Finance untuk mencapai isolasi risiko yang efektif.









Ketika USDf menyimpang dari patokannya pada $1 di pasar sekunder, pelaku arbitrase dapat memperoleh laba dengan cara yang memulihkan keseimbangan:





Harga di atas $1: Pelaku arbitrase mencetak USDf melalui protokol (biaya = $1), lalu menjualnya di pasar pada harga >$1, sehingga meningkatkan suplai dan menurunkan harga.





Harga di bawah $1: Pelaku arbitrase membeli USDf dengan harga murah di pasar, lalu menebusnya dengan jaminan senilai $1, sehingga mengurangi suplai dan menaikkan harga naik.













Dalam kondisi pasar yang ekstrem, jika nilai jaminan turun tajam, protokol akan mengaktifkan mekanisme likuidasi. Ketika rasio jaminan turun di bawah ambang batas, likuidator dapat membayar sebagian atau seluruh utang, menerima agunan dan bonus likuidasi. Hal ini memastikan bahwa USDf tetap didukung sepenuhnya bahkan dalam peristiwa black swan.













Pengguna dapat melakukan staking USDf dalam protokol untuk mendapatkan sUSDf (USDf penghasil yield). sUSDf adalah token pengumpul bunga yang nilainya meningkat seiring waktu untuk mencerminkan akumulasi imbal hasil.





sUSDf menggunakan mekanisme rebase: jumlah token yang dimiliki tetap konstan, tetapi setiap token secara bertahap mewakili lebih banyak USDf. Mekanisme ini menyederhanakan perlakuan pajak dan memastikan pemajemukan otomatis.









Falcon Finance menawarkan beberapa lapisan yield:





Yield Klasik: Metode yang paling sederhana. Cukup stake USDf untuk memperoleh imbal hasil tahunan yang stabil. Sumbernya mencakup pendapatan pengelolaan jaminan dan biaya protokol.





Yield yang Ditingkatkan: Pengguna dapat melakukan staking ulang sUSDf ke dalam strategi berisiko tinggi dan berhadiah tinggi seperti penyediaan likuiditas atau integrasi protokol peminjaman.





Strategi Kustom: Pengguna tingkat lanjut dapat menggabungkan strategi untuk mencapai keseimbangan risiko-hadiah yang optimal.













USDf dirancang untuk integrasi yang mulus ke dalam ekosistem DeFi yang lebih luas. Pengguna dapat:

Menyediakan likuiditas USDf di bursa terdesentralisasi dan mendapatkan biaya perdagangan

Menggunakan USDf sebagai jaminan dalam protokol peminjaman untuk meminjam aset lain

Berpartisipasi dalam program tata kelola dan insentif pada berbagai protokol DeFi menggunakan USDf

Memanfaatkan USDf sebagai alat penyimpan nilai dan alat tukar yang stabil

Falcon Finance juga telah meluncurkan program insentif pendukung, seperti sistem poin Falcon Miles dan airdrop token FF, yang makin meningkatkan keterlibatan pengguna.













Meskipun desain USDf menggabungkan beberapa mekanisme keamanan, pengguna harus tetap mewaspadai risiko berikut:





Risiko Smart Contract: Meskipun protokol diaudit, kerentanan kode mungkin masih ada. Falcon Finance telah membentuk dana asuransi untuk menutup potensi kerugian, tetapi pengguna harus mengalokasikan aset berdasarkan toleransi risiko masing-masing.





Risiko Pasar: Dalam kondisi pasar yang ekstrem, sistem mungkin masih menghadapi tekanan bahkan dengan perlindungan likuidasi. Pengguna harus memantau rasio jaminan mereka secara ketat untuk menghindari likuidasi.





Risiko Regulasi: Lanskap regulasi untuk aset sintetis masih berkembang, dan perubahan kebijakan di masa mendatang dapat memengaruhi operasi USDf.





USDf menggabungkan jaminan berlebih, mekanisme pencetakan ganda, dan strategi netral delta untuk memberikan stablecoin yang aman dan fleksibel bagi pengguna. Meskipun tantangan tetap ada, desain mekanisme yang inovatif dan penekanan pada manajemen risiko memosisikan USDf sebagai landasan yang menjanjikan dalam ekosistem DeFi. Bagi pengguna yang mencari yield stabil dan efisiensi modal, USDf menawarkan pilihan yang menarik. Seiring dengan makin matangnya ekosistem DeFi dan meningkatnya partisipasi institusional, USDf siap menjadi jembatan yang penting antara keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi.





