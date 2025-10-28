London Hard Fork merupakan salah satu peningkatan paling signifikan dalam sejarah Ethereum, yang secara fundamental mengubah cara pengguna berinteraksi dengan jaringan. Jika Anda pernah bertanya-tanya kapan peningkatan London Hard Fork diterapkan di jaringan Ethereum, jawabannya adalah 5 Agustus 2021, pada blok 12.965.000. Peningkatan ini memperkenalkan mekanisme biaya revolusioner yang membuat transaksi lebih dapat diprediksi dan mulai membakar sebagian dari setiap biaya transaksi, menciptakan tekanan deflasi pada pasokan Ether.

Dalam artikel ini, Anda akan menemukan timeline implementasi yang tepat, memahami apa yang berubah bagi pengguna sehari-hari, dan mempelajari mengapa peningkatan ini terus membentuk Ethereum hingga hari ini. Baik Anda baru mengenal cryptocurrency atau ingin memahami evolusi Ethereum, panduan ini menguraikan semuanya dalam istilah yang sederhana dan mudah diakses.





Poin-Poin Penting

London Hard Fork diterapkan pada 5 Agustus 2021, di blok 12.965.000, memperkenalkan EIP-1559 dan empat peningkatan protokol lainnya.

EIP-1559 menggantikan sistem biaya berbasis lelang Ethereum dengan biaya dasar algoritmik, membuat biaya transaksi lebih dapat diprediksi bagi pengguna.

Biaya dasar setiap transaksi dibakar secara permanen, menciptakan tekanan deflasi yang telah menghapus lebih dari 4,3 juta ETH dari sirkulasi.

Peningkatan ini menunda bom kesulitan hingga Desember 2021, memberikan waktu untuk transisi akhir Ethereum ke proof-of-stake.

Dikombinasikan dengan The Merge pada September 2022, peningkatan London secara fundamental mengubah kebijakan moneter dan dinamika pasokan Ethereum.

Biaya dasar rata-rata telah turun dari 41 gwei menjadi sekitar 7 gwei karena peningkatan penskalaan layer-2 dan peningkatan Dencun pada Maret 2024.





Peningkatan London Hard Fork diterapkan di jaringan Ethereum pada 5 Agustus 2021, tepatnya pada pukul 12:34 UTC. Aktivasi terjadi pada blok nomor 12.965.000, menandai momen penting dalam pengembangan Ethereum. Sebelum mencapai mainnet, peningkatan ini menjalani pengujian ekstensif di tiga testnet mulai 24 Juni 2021. Testnet Ropsten diluncurkan pertama kali pada blok 10.499.401 pada 24 Juni, diikuti oleh Goerli pada 30 Juni, dan akhirnya Rinkeby pada 7 Juli. Periode pengujian tiga minggu yang hati-hati ini memungkinkan pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah potensial sebelum deployment jaringan penuh. Pendekatan bertahap menunjukkan komitmen Ethereum terhadap keamanan dan stabilitas, memastikan bahwa ketika peningkatan London akhirnya diaktifkan, hal itu dilakukan dengan lancar di seluruh jaringan.





Hard fork adalah peningkatan yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya yang mengubah aturan fundamental tentang bagaimana blockchain beroperasi. London Hard Fork memperkenalkan lima Proposal Peningkatan Ethereum, yang biasa dikenal sebagai EIP, yang meningkatkan fungsi jaringan. EIP-1559 menjadi pusat dari peningkatan ini, sepenuhnya merestrukturisasi cara biaya transaksi bekerja di Ethereum. Proposal lainnya termasuk EIP-3198, yang memberikan kontrak pintar akses ke biaya dasar, EIP-3529, yang mengurangi pengembalian gas untuk mencegah eksploitasi, EIP-3541, yang meningkatkan validasi kontrak, dan EIP-3554, yang menunda bom kesulitan. Peningkatan ini mendapat nama "London" mengikuti tradisi Ethereum dalam menamai peningkatan besar menurut kota-kota yang menjadi tuan rumah konferensi pengembang. Peningkatan khusus ini menghasilkan perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya karena EIP-1559 menjanjikan untuk membuat Ethereum lebih ramah pengguna sambil berpotensi membuat Ether deflasioner.









EIP-1559 mengubah struktur biaya Ethereum dari sistem lelang yang kacau menjadi model yang dapat diprediksi dan ditentukan secara algoritmik. Sebelum peningkatan London, pengguna saling bersaing untuk ruang blok, sering membayar lebih selama periode sibuk atau menunggu tanpa batas selama waktu yang lebih tenang. Sistem baru memperkenalkan biaya dasar yang secara otomatis menyesuaikan berdasarkan kemacetan jaringan, menargetkan blok yang terisi 50%. Ketika blok melebihi target ini, biaya dasar meningkat, dan ketika blok turun di bawah, biaya menurun. Mekanisme ini menciptakan prediktabilitas biaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, memungkinkan pengguna untuk memperkirakan biaya secara akurat sebelum mengirimkan transaksi. Biaya dasar berlaku secara universal untuk semua transaksi dalam satu blok, menghilangkan tebak-tebakan yang sebelumnya mengganggu pengguna Ethereum.

Selain biaya dasar, pengguna mendapatkan kemampuan untuk menambahkan biaya prioritas opsional, kadang-kadang disebut "tip", untuk mendorong pemrosesan transaksi yang lebih cepat. Sistem dua tingkat ini memberikan pengguna lebih banyak kontrol atas pengalaman transaksi mereka. Jika Anda memerlukan konfirmasi segera, Anda menambahkan biaya prioritas yang lebih tinggi; jika Anda bisa menunggu, Anda tetap minimal. Pengaturan biaya maksimum memungkinkan pengguna untuk membatasi total pengeluaran mereka, melindungi mereka dari lonjakan yang tidak terduga. Ketika biaya dasar aktual saat eksekusi lebih rendah dari maksimum Anda, selisihnya dikembalikan secara otomatis. Fleksibilitas ini menandai peningkatan signifikan dibandingkan sistem lama di mana pengguna baik membayar lebih untuk kepastian atau berisiko kegagalan transaksi.

Aspek paling revolusioner dari EIP-1559 adalah memperkenalkan pembakaran biaya ke Ethereum. Biaya dasar setiap transaksi dihapus secara permanen dari sirkulasi daripada dibayarkan kepada penambang atau validator. Mekanisme ini secara langsung mengatasi salah satu kritik lama Ethereum—pasokannya yang tidak terbatas. Meskipun Ether baru terus diterbitkan sebagai hadiah blok, mekanisme pembakaran mengimbangi inflasi ini. Implikasi ekonomi menjadi jelas segera ketika jutaan dolar Ether mulai menghilang dari pasokan setiap hari. Pembakaran ini terjadi secara otomatis dengan setiap transaksi tunggal, menciptakan tekanan deflasi konstan yang menguntungkan semua pemegang Ether.

EIP-3554 menunda bom kesulitan, mekanisme yang dirancang untuk membuat penambangan proof-of-work semakin sulit, mendorong tenggat waktu ke Desember 2021. Ini memberi pengembang waktu tambahan untuk mempersiapkan The Merge, transisi akhir Ethereum ke proof-of-stake. Penambang melihat model pendapatan mereka berubah karena mereka tidak lagi menerima biaya dasar, melainkan bergantung pada hadiah blok dan biaya prioritas. Meskipun awalnya kontroversial, perubahan ini terbukti penting untuk keberlanjutan jangka panjang Ethereum. Penundaan memastikan stabilitas jaringan sementara pengembangan berlanjut pada sistem proof-of-stake yang akhirnya akan menggantikan penambangan sepenuhnya.









Harga Ether melonjak segera setelah aktivasi peningkatan London, diperdagangkan sekitar $2.630 pada hari implementasi. Pasar bereaksi positif terhadap mekanisme deflasi dan pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Investor menyadari bahwa pembakaran biaya berpotensi menciptakan kelangkaan dalam pasokan Ether dari waktu ke waktu. Volume perdagangan meningkat saat pengguna menguji struktur biaya baru, dengan banyak yang melaporkan pengalaman yang jauh lebih baik dibandingkan dengan sistem lelang lama. Peningkatan ini menghasilkan liputan media yang substansial, membawa perhatian baru ke peta jalan pengembangan Ethereum dan keunggulannya atas blockchain pesaing.

Volatilitas biaya transaksi menurun secara dramatis dalam beberapa minggu pertama setelah implementasi. Pengguna tidak lagi menghadapi pengalaman yang membuat frustrasi dalam menetapkan harga gas terlalu rendah dan menyaksikan transaksi tidak terkonfirmasi selama berjam-jam. Aplikasi dompet dengan cepat menyesuaikan antarmuka mereka untuk mendukung parameter biaya dasar dan biaya prioritas baru. Prediktabilitas berarti bahwa aplikasi terdesentralisasi dapat memberikan perkiraan biaya yang lebih akurat kepada pengguna mereka. Selama acara lalu lintas tinggi seperti peluncuran NFT populer, sistem menangani kemacetan dengan lebih anggun daripada model lelang sebelumnya, meskipun biaya masih naik selama permintaan puncak.

Jaringan Ethereum mulai membakar ribuan Ether setiap hari segera setelah peningkatan London. Ukuran blok menjadi lebih fleksibel, kadang-kadang melebihi batas keras sebelumnya ketika permintaan melonjak, kemudian menyusut selama periode yang lebih tenang. Elastisitas ini membantu memperhalus pola kemacetan yang sebelumnya menyebabkan lonjakan biaya yang parah. Waktu konfirmasi transaksi tetap konsisten, dan jaringan menangani transisi tanpa masalah teknis besar. Pengembang yang memantau peningkatan melaporkan implementasi yang berhasil di semua perangkat lunak klien, tanpa pemisahan rantai atau bug signifikan yang ditemukan.





Sejak implementasi London Hard Fork, jaringan Ethereum telah membakar lebih dari 4,3 juta Ether, bernilai lebih dari $12,7 miliar pada berbagai harga pasar. Ini merupakan pengurangan permanen dalam pasokan yang tidak akan pernah terjadi di bawah sistem lama. Ketika dikombinasikan dengan The Merge pada September 2022, Ethereum menjadi benar-benar deflasioner selama banyak periode karena penerbitan yang berkurang dipasangkan dengan pembakaran biaya yang berkelanjutan. Aktivitas jaringan secara langsung berkorelasi dengan tingkat pembakaran—penggunaan yang lebih tinggi berarti lebih banyak biaya yang dibakar. Ini menciptakan model ekonomi unik di mana popularitas jaringan secara langsung menguntungkan pemegang token yang ada.

Peningkatan London meletakkan dasar penting untuk The Merge dengan menunda bom kesulitan dan menguji perubahan protokol besar. Implementasi EIP-1559 yang berhasil membuktikan bahwa Ethereum dapat melaksanakan peningkatan kompleks tanpa mengganggu operasi jaringan. Mekanisme pembakaran biaya mendapatkan signifikansi lebih besar setelah The Merge, karena penerbitan yang berkurang dikombinasikan dengan pembakaran yang berkelanjutan untuk menciptakan periode di mana pasokan Ether benar-benar menurun. Kebijakan moneter Ethereum saat ini merupakan hasil langsung dari inovasi yang diperkenalkan dalam peningkatan London, menciptakan model ekonomi yang berkelanjutan untuk masa depan jaringan.

Data terbaru menunjukkan tingkat pembakaran telah melambat karena peningkatan dalam solusi penskalaan layer-2 dan peningkatan Dencun pada Maret 2024, yang mengurangi biaya layer-2 hingga 98%. Biaya dasar rata-rata telah turun dari rata-rata 41 gwei selama 1.000 hari pertama menjadi sekitar 7 gwei dalam beberapa bulan terakhir. Ini mencerminkan kesuksesan Ethereum dalam penskalaan melalui jaringan layer-2, meskipun ini juga berarti lebih sedikit Ether yang dibakar. Jaringan harus mempertahankan biaya dasar di atas sekitar 23 gwei untuk tetap deflasioner di bawah tingkat penerbitan saat ini, menciptakan keseimbangan menarik antara biaya pengguna dan tokenomics.









Memahami kapan peningkatan London Hard Fork diterapkan di jaringan Ethereum membantu pemula memahami evolusi Ethereum dari sistem biaya tinggi yang tidak dapat diprediksi menjadi platform yang lebih ramah pengguna saat ini. Peningkatan 5 Agustus 2021 menghilangkan sebagian besar kompleksitas yang sebelumnya mengintimidasi pendatang baru ke cryptocurrency. Ketika Anda menggunakan Ethereum hari ini melalui dompet atau bursa terdesentralisasi, Anda mendapat manfaat dari struktur biaya yang dapat diprediksi yang diperkenalkan London. Perhitungan biaya dasar otomatis berarti Anda tidak perlu memahami strategi harga gas yang rumit untuk menggunakan jaringan dengan sukses. Bagi mereka yang mempertimbangkan untuk menggunakan platform seperti MEXC untuk memperdagangkan Ether, mengenali bagaimana London meningkatkan fundamental Ethereum memberikan konteks berharga untuk keputusan investasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Ethereum secara aktif berevolusi untuk menyelesaikan masalah nyata, membedakannya dari proyek blockchain statis.









Pada nomor blok berapa London hard fork terjadi?

London Hard Fork diaktifkan pada blok 12.965.000 di jaringan Ethereum.





Kapan Ethereum menerapkan EIP-1559?

EIP-1559 diterapkan sebagai bagian dari London Hard Fork pada 5 Agustus 2021.





Apa tujuan dari London hard fork?

Peningkatan London bertujuan untuk membuat biaya transaksi lebih dapat diprediksi dan memperkenalkan mekanisme pembakaran biaya untuk menciptakan tekanan deflasi pada pasokan Ether.





Apakah peningkatan London mengurangi biaya gas?

Peningkatan London membuat biaya lebih dapat diprediksi tetapi tidak selalu menguranginya—melainkan menghilangkan pembayaran berlebih dan meningkatkan pengalaman pengguna.





Kapan Ethereum menjadi deflasioner?

Ethereum menjadi deflasioner setelah The Merge pada September 2022, dibangun di atas mekanisme pembakaran biaya yang diperkenalkan dalam London Hard Fork.





Peningkatan London Hard Fork diterapkan di jaringan Ethereum pada 5 Agustus 2021, selamanya mengubah cara blockchain menangani biaya transaksi. Peningkatan ini memperkenalkan sistem biaya dasar revolusioner EIP-1559, mulai membakar Ether dengan setiap transaksi, dan menyiapkan panggung untuk transisi Ethereum ke proof-of-stake. Dampaknya meluas jauh melampaui hari Agustus itu, dengan lebih dari 4,3 juta Ether dibakar dan pengalaman pengguna yang secara fundamental ditingkatkan yang terus menguntungkan jutaan pengguna hari ini. Memahami momen penting dalam sejarah Ethereum ini memberikan konteks penting bagi siapa pun yang menjelajahi cryptocurrency, baik Anda melakukan transaksi pertama Anda atau membangun generasi berikutnya dari aplikasi terdesentralisasi. Peningkatan London membuktikan bahwa jaringan blockchain dapat berevolusi untuk memenuhi kebutuhan pengguna sambil mempertahankan keamanan dan desentralisasi.