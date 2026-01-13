Sarah Discaya mengaku tidak bersalah atas tuduhan korupsi, penggelapan | The wRap

Berikut berita utama hari ini – berita terkini di Filipina dan seluruh dunia:

Discaya dan pejabat DPWH mengaku tidak bersalah dalam kasus proyek fiktif Davao Occidental

Kontraktor kontroversial Sarah Discaya dan delapan pejabat dari DPWH Davao Occidental mengaku tidak bersalah atas tuduhan korupsi dan penggelapan pada Selasa, 13 Januari. Tuduhan mereka berasal dari proyek fiktif senilai P96 juta di Davao Occidental.

Bahkan sebelum longsor, kontroversi menghantui TPA Binaliw Cebu

Bahkan sebelum longsor tragis yang menyebabkan puluhan pekerja sampah tewas atau hilang, TPA Binaliw telah diselimuti kontroversi. Operator TPA tersebut, Prime Integrated Waste Solutions, telah menerima beberapa keluhan di masa lalu atas dugaan penambangan ilegal dan pelanggaran undang-undang lingkungan.

Inggris menyelidiki X milik Musk terkait kekhawatiran deepfake Grok

Regulator media Inggris Ofcom meluncurkan investigasi terhadap X terkait kekhawatiran chatbot AI Grok-nya menghasilkan gambar deepfake yang bersifat intim secara seksual.

Minnesota, Illinois menggugat pemerintahan Trump untuk memblokir lonjakan imigrasi

Minnesota dan Illinois menggugat pemerintahan Donald Trump, berusaha memblokir lonjakan petugas penegak imigrasi ke negara bagian mereka. Ini, setelah penembakan fatal terhadap seorang wanita Minnesota oleh petugas ICE minggu lalu.

'Tujuan baru untuk dikejar': Alex Eala mencapai rekor tertinggi karier di peringkat dunia No. 49

Bintang tenis Filipina Alex Eala mencapai rekor tertinggi karier di peringkat dunia nomor 49 dalam ranking WTA. Ini, setelah penampilannya yang memukau di ASB Classic, di mana ia mencapai semifinal di Auckland, Selandia Baru. — Rappler.com