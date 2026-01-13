Sarah Discaya mengaku tidak bersalah atas tuduhan korupsi, penggelapan | The wRap

Berikut berita utama hari ini – berita terkini di Filipina dan seluruh dunia:
Kontraktor kontroversial Sarah Discaya dan delapan pejabat dari DPWH Davao Occidental mengaku tidak bersalah atas tuduhan korupsi dan penggelapan pada Selasa, 13 Januari. Tuduhan mereka berasal dari proyek fiktif senilai P96 juta di Davao Occidental.
Bahkan sebelum longsor tragis yang menyebabkan puluhan pekerja sampah tewas atau hilang, TPA Binaliw telah diselimuti kontroversi. Operator TPA tersebut, Prime Integrated Waste Solutions, telah menerima beberapa keluhan di masa lalu atas dugaan penambangan ilegal dan pelanggaran undang-undang lingkungan.
Regulator media Inggris Ofcom meluncurkan investigasi terhadap X terkait kekhawatiran chatbot AI Grok-nya menghasilkan gambar deepfake yang bersifat intim secara seksual.
Minnesota dan Illinois menggugat pemerintahan Donald Trump, berusaha memblokir lonjakan petugas penegak imigrasi ke negara bagian mereka. Ini, setelah penembakan fatal terhadap seorang wanita Minnesota oleh petugas ICE minggu lalu.
Bintang tenis Filipina Alex Eala mencapai rekor tertinggi karier di peringkat dunia nomor 49 dalam ranking WTA. Ini, setelah penampilannya yang memukau di ASB Classic, di mana ia mencapai semifinal di Auckland, Selandia Baru. — Rappler.com