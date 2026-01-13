Salad.com dan Golem Network berkolaborasi untuk menguji komputasi web3 untuk permintaan cloud

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

Salad.com dan Golem Network telah bermitra untuk menguji apakah infrastruktur komputasi web3 terdesentralisasi dapat dengan andal mendukung dan meningkatkan beban kerja cloud GPU global Salad yang sudah ada.

Salad.com, Platform Cloud GPU yang didukung oleh infrastruktur terdistribusi global, dan Golem Network, salah satu protokol komputasi terdesentralisasi pertama, telah mengumumkan kemitraan. Kolaborasi ini akan mengevaluasi kelayakan untuk memenuhi permintaan komputasi Salad yang ada menggunakan infrastruktur web3 Golem.

Sebagai bagian dari uji teknik, Salad pertama-tama bermaksud memanfaatkan lapisan eksekusi tanpa izin Golem untuk 'mencerminkan' dan memetakan sebagian dari aktivitas komersial yang ada, mencakup berbagai produk dan layanan komputasi cloud Salad. Kemitraan ini berfungsi sebagai uji fungsional yang dirancang untuk memverifikasi bahwa protokol DePIN, dalam hal ini Golem, dapat mendukung berbagai profil pelanggan dan beban kerja yang saat ini memanfaatkan infrastruktur cloud Salad.

Saat ini, Salad mengandalkan serangkaian layanan terpusat untuk memfasilitasi pembayaran pelanggan dan pengiriman hadiah ke jaringan penyedia infrastrukturnya. Dengan jejak global baik pelanggan maupun penyedia komputasi, tumpukan perangkat lunak Salad yang terdiri dari pemroses pembayaran tradisional, platform penagihan berbasis penggunaan, dan pemasok hadiah mewakili kompleksitas dan overhead operasional yang signifikan. Pembayaran kripto dan lapisan eksekusi komputasi tanpa izin, serupa dengan yang ditawarkan oleh Golem Network, dapat memberikan peningkatan efisiensi yang signifikan untuk produk dan layanan Salad.

Kolaborasi ini berupaya memvalidasi bagaimana bisnis web2 tradisional seperti Salad dapat berintegrasi dengan protokol tanpa izin dan terdesentralisasi, seperti Golem Network. Pengujian akan mengevaluasi komponen inti, termasuk pasar terdesentralisasi dan infrastruktur penyelesaian, dan bagaimana mereka dapat menawarkan Salad platform yang lebih hemat biaya dan transparan untuk pertukaran nilai.

Salad dan Golem Network berbagi tujuan serupa untuk membuat daya komputasi yang dipercepat lebih mudah diakses secara luas. Kedua platform mendukung berbagai profil beban kerja, dari simulasi penemuan obat in silico, inferensi AI, hingga rendering 3D.

Kemitraan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pasar berbasis web2 dan web3 yang secara tradisional terpisah dapat diintegrasikan, memungkinkan peserta mendapatkan manfaat dari kemampuan yang saling melengkapi sambil meletakkan dasar untuk berbagi sumber daya di masa depan di seluruh jaringan yang saat ini terisolasi.

