Penjelasan YieldNest (YND): Menjelajahi Mesin Yield Baru untuk Staking Ulang Ethereum

16 Juli 2025
DeFi
INI
LSD
TokenFi
Lorenzo Protocol
Seiring dengan makin matangnya ekonomi staking Ethereum, pengelolaan aset staking secara efisien dan peningkatan kinerja yield telah menjadi topik utama di dunia DeFi. YieldNest muncul untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebagai platform agregasi yield yang berfokus pada LSDFi (Keuangan Derivatif Staking Likuid), YieldNest bertujuan untuk membuka nilai penuh dari aset staking Ethereum melalui strategi modular dan mekanisme penyeimbangan ulang otomatis.

1. Apa itu YieldNest?


YieldNest adalah platform manajemen aset cerdas yang berspesialisasi dalam staking ulang derivatif staking likuid (LSD) berbasis Ethereum. Dengan mengintegrasikan EigenLayer dan beberapa protokol LSD mainstream seperti Lido, Ether.fi, dan Renzo, platform ini otomatis mengubah aset LSD pengguna menjadi token berbasis strategi (disebut yToken) yang dapat di-stake ulang, memiliki komposabilitas, dan mampu dilipatgandakan secara berkelanjutan. Hal ini memberi pengguna jalur menghasilkan yield yang lebih efisien dan aman.

Misi YieldNest adalah membangun infrastruktur staking ulang LSDFi yang modular, otomatis, dan sangat aman, sehingga memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan yield tanpa mengorbankan keamanan.

Sorotan platform ini meliputi:

  • Strategi Staking Ulang Otomatis: Integrasi yang mulus dengan protokol EigenLayer dan LSD tanpa memerlukan operasi manual.
  • Kustodi Kelas Institusi: Bermitra dengan Sygnum Bank, Fireblocks, dan lainnya untuk penyimpanan aset yang aman.
  • Arsitektur Modular: Modul strategi yang dapat disesuaikan mendukung integrasi multi-aset dan multi-protokol.
  • Tata Kelola yang Fleksibel dan Transparan: Peningkatan tata kelola dan strategi komunitas yang didukung oleh token YND.

2. Fitur Inti dan Arsitektur YieldNest


Inti dari YieldNest terletak pada Mesin Strategi dan model yToken yang dibangun berdasarkan kerangka modular dengan otomatisasi on-chain yang memudahkan pengguna untuk berpartisipasi dalam strategi yield LSDFi yang canggih. Mari kita telusuri tiga komponen intinya.

2.1 yToken: Aset Staking Ulang Penghasil Yield Terstruktur


Saat pengguna mendepositkan aset LSD seperti stETH, weETH, atau ezETH ke YieldNest, aset tersebut akan otomatis dikonversi menjadi yToken (misalnya, yETH). Setiap yToken mewakili strategi staking ulang cerdas unik yang terus menginvestasikan kembali penghasilan untuk memperkuat pelipatgandaan sambil mencatat komposisi aset dan yield secara transparan.


Fitur utama yToken:

  • Mewakili bagian dari portofolio strategi staking ulang yang terdiversifikasi
  • Visibilitas on-chain ke sumber yield dan alokasi aset
  • Dukungan masa depan untuk LSD tambahan dan penerapan cross-chain

2.2 Mesin Strategi


Keunggulan utama YieldNest adalah mesin strategi modularnya yang dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai protokol LSD dan AVS (Active Validation Service). Mesin ini secara dinamis menyesuaikan konfigurasi berdasarkan profil risiko, bobot protokol, dan parameter optimisasi yield untuk menyeimbangkan kinerja dan keamanan.

Lapisan strategi memungkinkan:

  • Pemilihan otomatis untuk kombinasi staking risiko/reward yang optimal
  • Integrasi asli dengan EigenLayer untuk menangkap reward AVS
  • Layanan kustodi yang dapat diperluas untuk DAO, reksa dana, dan institusi

2.3 Keamanan & Kustodi: Membangun Kepercayaan Institusional


Dalam lanskap dengan protokol staking ulang yang mengalami kegagalan berulang kali, YieldNest mengutamakan keamanan di atas segalanya. Strategi kustodinya meliputi:

  • Integrasi Kustodian Tepercaya: Kemitraan dengan Sygnum Bank, Fireblocks, dan kustodian terbaik lainnya
  • Multisig & Pemisahan Izin: Kontrak utama diatur oleh multisig, sedangkan pembaruan strategi memerlukan persetujuan DAO
  • Audit Transparan: Semua strategi dapat dilihat secara on-chain dan menjalani audit pihak ketiga (misalnya, OtterSec)

3. Tokenomi YieldNest


YieldNest mengadopsi model token ganda: YND (token utilitas & tata kelola asli) dan veYND (token eskro voting). Bersama-sama, kedua token ini membentuk fondasi tata kelola dan mekanisme insentif YieldNest yang menyeimbangkan insentif jangka pendek dengan partisipasi strategis jangka panjang.

3.1 YND: Token Utilitas Inti


YND adalah token asli YieldNest dengan total suplai 1 miliar. Kegunaan utamanya meliputi:


  • Tata Kelola: YND dapat dikunci guna mencetak veYND untuk partisipasi tata kelola
  • Bagi Hasil: YND yang dikunci menghasilkan veYND yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan bagian dari biaya platform;
  • Insentif Ekosistem: Digunakan untuk kemitraan strategis, reward staking ulang, airdrop, dan banyak lagi

YND akan didistribusikan secara bertahap melalui program insentif untuk memastikan peluncuran yang adil dan mengontrol inflasi.

3.2 veYND: Tata Kelola dan Insentif Inti


veYND (Voting Escrow YND) adalah token yang tidak dapat ditransfer yang mewakili YND yang terkunci. Dengan terinspirasi oleh model veToken Curve, pengguna mengunci YND untuk jangka waktu tertentu (minimum 1 minggu, maksimum 1 tahun) untuk menerima veYND.

  • Penguncian lebih lama = veYND lebih banyak
  • veYND menurun seiring dengan makin singkatnya periode penguncian
  • Digunakan untuk tata kelola, bagi hasil, dan voting strategi
Hal ini menyelaraskan insentif pengguna dengan pertumbuhan platform jangka panjang dan menghambat spekulasi jangka pendek.

3.3 Tata Kelola: Kedaulatan Strategi oleh Komunitas


Pemilik veYND dapat melakukan voting terhadap berbagai masalah tata kelola, termasuk:

  • Pemilihan strategi dan penyesuaian parameter yToken
  • Struktur biaya protokol dan aturan distribusi
  • Proposal untuk aset baru, rencana insentif, dan pertumbuhan ekosistem

Tata kelola dijalankan secara on-chain untuk memastikan transparansi dan pemberdayaan pengguna.

3.4 Distribusi Pendapatan: Rabat Biaya & Reward Staking


YieldNest menghasilkan pendapatan dari reward staking ulang, biaya pengelolaan strategi, dan biaya trading. Sebagian didistribusikan kembali kepada pemilik veYND sebagai insentif jangka panjang:

  • Pembagian Biaya Protokol: Pemilik veYND mendapatkan bagian pro-rata dari pendapatan protokol
  • Insentif Tambahan: Token YND didistribusikan berdasarkan bobot veYND untuk memberikan reward kepada pendukung jangka panjang
  • Mekanisme Peningkatan: Pemilik veYND menerima bobot yield yToken yang lebih tinggi

3.5 Y-Airdrop dan Insentif Peluncuran


Untuk memberi insentif kepada pengadopsi awal, YieldNest meluncurkan kampanye Y-Airdrop yang memberikan poin YND kepada:

  • Pengguna yang melakukan staking ulang melalui EigenLayer
  • Pemilik LSD yang mendeposit ke strategi yToken
  • Partisipan dalam tugas komunitas dan kampanye promosi

Setelah Acara Pembuatan Token (TGE), poin ini dapat ditukar dengan token YND yang akan memperkuat keselarasan komunitas.

4. Lini Masa Pengembangan dan Pendanaan


YieldNest diluncurkan pada akhir tahun 2023. Timnya mencakup para veteran dari Ethereum, Avalanche, StarkWare, dan BitDAO dengan keahlian mendalam di bidang DeFi, staking, dan keuangan on-chain.

Pencapaian penting:

  • Q1 2024: Pengujian mainnet dan validasi strategi
  • Q2 2024: Mendapatkan pendanaan awal sebesar $3.5 juta dari GSR, Bankless Ventures, Figment Capital, dan lainnya
  • Q3 2024: Peluncuran resmi program poin komunitas dan yETH

5. Peta Jalan Masa Depan


YieldNest terus memperluas ekosistem staking ulang LSDFi-nya. Rencana masa depannya meliputi:

  • Meluncurkan strategi yToken baru (misalnya, weETH, sfrxETH)
  • Memperluas dukungan cross-chain (L2, EigenDA, rollup Ethereum)
  • Rencana Insentif YND 2.0 (perbendaharaan komunitas, reward staking jangka panjang)
  • Alat manajemen aset modular untuk DAO dan investor institusional
  • Inisiatif pendidikan melalui YieldNest Academy untuk meningkatkan literasi tata kelola

6. Cara Membeli Token YND di MEXC


Dengan pertumbuhan infrastruktur staking ulang seperti EigenLayer, platform strategi seperti YieldNest mungkin menjadi pelopor berikutnya setelah LST. Arsitektur YieldNest (NestVaults modular, derivatif staking likuid, dan manajemen strategi cerdas) menjadikannya pesaing kuat untuk menjembatani pengguna profesional dan ritel yang membuka adopsi massal dalam bidang staking ulang.

Token YND kini tersedia di MEXC. Untuk melakukan trading:

  • Buka dan masuk ke Aplikasi atau situs web resmi MEXC
  • Cari "YND" di bilah pencarian untuk mengakses trading Spot atau Futures
  • Pilih jenis order, masukkan jumlah/harga, lalu selesaikan trade

Anda juga dapat mengunjungi halaman Airdrop+ MEXC untuk bergabung ke acara airdrop YND dan mendapatkan reward tambahan!

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

