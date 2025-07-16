Penjelasan YieldNest (YND): Menjelajahi Mesin Yield Baru untuk Staking Ulang Ethereum

YieldNest Seiring dengan makin matangnya ekonomi staking Ethereum, pengelolaan aset staking secara efisien dan peningkatan kinerja yield telah menjadi topik utama di dunia DeFi.muncul untuk memenuhi kebutuhan ini. Sebagai platform agregasi yield yang berfokus pada LSDFi (Keuangan Derivatif Staking Likuid), YieldNest bertujuan untuk membuka nilai penuh dari aset staking Ethereum melalui strategi modular dan mekanisme penyeimbangan ulang otomatis.









Ethereum YieldNest adalah platform manajemen aset cerdas yang berspesialisasi dalam staking ulang derivatif staking likuid (LSD) berbasis. Dengan mengintegrasikan EigenLayer dan beberapa protokol LSD mainstream seperti Lido, Ether.fi, dan Renzo, platform ini otomatis mengubah aset LSD pengguna menjadi token berbasis strategi (disebut yToken) yang dapat di-stake ulang, memiliki komposabilitas, dan mampu dilipatgandakan secara berkelanjutan. Hal ini memberi pengguna jalur menghasilkan yield yang lebih efisien dan aman.





Misi YieldNest adalah membangun infrastruktur staking ulang LSDFi yang modular, otomatis, dan sangat aman, sehingga memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan yield tanpa mengorbankan keamanan.





Sorotan platform ini meliputi:





Strategi Staking Ulang Otomatis: Integrasi yang mulus dengan protokol EigenLayer dan LSD tanpa memerlukan operasi manual.

Kustodi Kelas Institusi: Bermitra dengan Sygnum Bank, Fireblocks, dan lainnya untuk penyimpanan aset yang aman.

Arsitektur Modular: Modul strategi yang dapat disesuaikan mendukung integrasi multi-aset dan multi-protokol.

Tata Kelola yang Fleksibel dan Transparan: Peningkatan tata kelola dan strategi komunitas yang didukung oleh token YND.









Inti dari YieldNest terletak pada Mesin Strategi dan model yToken yang dibangun berdasarkan kerangka modular dengan otomatisasi on-chain yang memudahkan pengguna untuk berpartisipasi dalam strategi yield LSDFi yang canggih. Mari kita telusuri tiga komponen intinya.









Saat pengguna mendepositkan aset LSD seperti stETH, weETH, atau ezETH ke YieldNest, aset tersebut akan otomatis dikonversi menjadi yToken (misalnya, yETH). Setiap yToken mewakili strategi staking ulang cerdas unik yang terus menginvestasikan kembali penghasilan untuk memperkuat pelipatgandaan sambil mencatat komposisi aset dan yield secara transparan.





Fitur utama yToken:





Mewakili bagian dari portofolio strategi staking ulang yang terdiversifikasi

Visibilitas on-chain ke sumber yield dan alokasi aset

Dukungan masa depan untuk LSD tambahan dan penerapan cross-chain









Keunggulan utama YieldNest adalah mesin strategi modularnya yang dirancang untuk terintegrasi dengan berbagai protokol LSD dan AVS (Active Validation Service). Mesin ini secara dinamis menyesuaikan konfigurasi berdasarkan profil risiko, bobot protokol, dan parameter optimisasi yield untuk menyeimbangkan kinerja dan keamanan.





Lapisan strategi memungkinkan:





Pemilihan otomatis untuk kombinasi staking risiko/reward yang optimal

Integrasi asli dengan EigenLayer untuk menangkap reward AVS

Layanan kustodi yang dapat diperluas untuk DAO, reksa dana, dan institusi









Dalam lanskap dengan protokol staking ulang yang mengalami kegagalan berulang kali, YieldNest mengutamakan keamanan di atas segalanya. Strategi kustodinya meliputi:





Integrasi Kustodian Tepercaya: Kemitraan dengan Sygnum Bank, Fireblocks, dan kustodian terbaik lainnya

Multisig & Pemisahan Izin: Kontrak utama diatur oleh multisig, sedangkan pembaruan strategi memerlukan persetujuan DAO

Audit Transparan: Semua strategi dapat dilihat secara on-chain dan menjalani audit pihak ketiga (misalnya, OtterSec)









YieldNest mengadopsi model token ganda: YND (token utilitas & tata kelola asli) dan veYND (token eskro voting). Bersama-sama, kedua token ini membentuk fondasi tata kelola dan mekanisme insentif YieldNest yang menyeimbangkan insentif jangka pendek dengan partisipasi strategis jangka panjang.









YND adalah token asli YieldNest dengan total suplai 1 miliar. Kegunaan utamanya meliputi:





Tata Kelola: YND dapat dikunci guna mencetak veYND untuk partisipasi tata kelola

Bagi Hasil: YND yang dikunci menghasilkan veYND yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan bagian dari biaya platform;

Insentif Ekosistem: Digunakan untuk kemitraan strategis, reward staking ulang, airdrop, dan banyak lagi





YND akan didistribusikan secara bertahap melalui program insentif untuk memastikan peluncuran yang adil dan mengontrol inflasi.









veYND (Voting Escrow YND) adalah token yang tidak dapat ditransfer yang mewakili YND yang terkunci. Dengan terinspirasi oleh model veToken Curve, pengguna mengunci YND untuk jangka waktu tertentu (minimum 1 minggu, maksimum 1 tahun) untuk menerima veYND.





Penguncian lebih lama = veYND lebih banyak

veYND menurun seiring dengan makin singkatnya periode penguncian

Digunakan untuk tata kelola, bagi hasil, dan voting strategi

Hal ini menyelaraskan insentif pengguna dengan pertumbuhan platform jangka panjang dan menghambat spekulasi jangka pendek.









Pemilik veYND dapat melakukan voting terhadap berbagai masalah tata kelola, termasuk:





Pemilihan strategi dan penyesuaian parameter yToken

Struktur biaya protokol dan aturan distribusi

Proposal untuk aset baru, rencana insentif, dan pertumbuhan ekosistem





Tata kelola dijalankan secara on-chain untuk memastikan transparansi dan pemberdayaan pengguna.









YieldNest menghasilkan pendapatan dari reward staking ulang, biaya pengelolaan strategi, dan biaya trading. Sebagian didistribusikan kembali kepada pemilik veYND sebagai insentif jangka panjang:





Pembagian Biaya Protokol: Pemilik veYND mendapatkan bagian pro-rata dari pendapatan protokol

Insentif Tambahan: Token YND didistribusikan berdasarkan bobot veYND untuk memberikan reward kepada pendukung jangka panjang

Mekanisme Peningkatan: Pemilik veYND menerima bobot yield yToken yang lebih tinggi









Untuk memberi insentif kepada pengadopsi awal, YieldNest meluncurkan kampanye Y-Airdrop yang memberikan poin YND kepada:





Pengguna yang melakukan staking ulang melalui EigenLayer

Pemilik LSD yang mendeposit ke strategi yToken

Partisipan dalam tugas komunitas dan kampanye promosi





Setelah Acara Pembuatan Token (TGE), poin ini dapat ditukar dengan token YND yang akan memperkuat keselarasan komunitas.









Ethereum Avalanche YieldNest diluncurkan pada akhir tahun 2023. Timnya mencakup para veteran dari, StarkWare, dan BitDAO dengan keahlian mendalam di bidang DeFi, staking, dan keuangan on-chain.





Pencapaian penting:





Q1 2024: Pengujian mainnet dan validasi strategi

Q2 2024: Mendapatkan pendanaan awal sebesar $3.5 juta dari GSR, Bankless Ventures, Figment Capital, dan lainnya

Q3 2024: Peluncuran resmi program poin komunitas dan yETH









YieldNest terus memperluas ekosistem staking ulang LSDFi-nya. Rencana masa depannya meliputi:





Meluncurkan strategi yToken baru (misalnya, weETH, sfrxETH)

Memperluas dukungan cross-chain (L2, EigenDA, rollup Ethereum)

Rencana Insentif YND 2.0 (perbendaharaan komunitas, reward staking jangka panjang)

Alat manajemen aset modular untuk DAO dan investor institusional

Inisiatif pendidikan melalui YieldNest Academy untuk meningkatkan literasi tata kelola









Dengan pertumbuhan infrastruktur staking ulang seperti EigenLayer, platform strategi seperti YieldNest mungkin menjadi pelopor berikutnya setelah LST. Arsitektur YieldNest (NestVaults modular, derivatif staking likuid, dan manajemen strategi cerdas) menjadikannya pesaing kuat untuk menjembatani pengguna profesional dan ritel yang membuka adopsi massal dalam bidang staking ulang.





