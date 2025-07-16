Zypher Network adalah lapisan komputasi bertenaga ZK yang dirancang untuk agen AI trustless. Melalui solusi middleware seperti Proof of Prompt dan Proof of Inference, lapisan ini memastikan konsistensZypher Network adalah lapisan komputasi bertenaga ZK yang dirancang untuk agen AI trustless. Melalui solusi middleware seperti Proof of Prompt dan Proof of Inference, lapisan ini memastikan konsistens
Belajar/Token Populer/Perkenalan Proyek/Zypher Netw... dan Cerdas

Zypher Network: Membangun AI On-Chain yang Aman dan Cerdas

16 Juli 2025MEXC
0m
#Dasar#Kabar Industri
Sleepless AI
AI$0.06227-4.68%
ZKsync
ZK$0.05852-2.33%
Prompt
PROMPT$0.09042+4.38%
INI
INI$0.04595+15.04%
ZeroLend
ZERO$0.000009379+4.09%

Zypher Network adalah lapisan komputasi bertenaga ZK yang dirancang untuk agen AI trustless. Melalui solusi middleware seperti Proof of Prompt dan Proof of Inference, lapisan ini memastikan konsistensi dan integritas data tanpa mengungkapkan konten sensitif. Dengan memungkinkan infrastruktur aplikasi berbasis ZK, Zypher memberdayakan manusia dan agen AI untuk menjalankan operasi yang aman, otonom, dan sensitif secara finansial secara on-chain.

1. Apa itu Zypher Network?


Zypher Network adalah lapisan komputasi zero-knowledge proof (ZK) pertama yang disesuaikan untuk agen AI trustless dan dApp berskala besar. Lapisan ini mendukung operasi AI yang aman, otonom, dan dapat diverifikasi secara on-chain. Solusi middleware-nya—Proof of Prompt dan Proof of Inference—memverifikasi data input dan output dari agen AI sambil menjaga kerahasiaan.

Dengan dibangun berdasarkan infrastruktur zero-knowledge, Zypher memungkinkan pengembang untuk membuat dan menyebarkan aplikasi AI untuk skenario penting, keuangan, dan yang sensitif terhadap privasi. Infrastruktur tanpa gas dan abstraksi tanpa servernya menawarkan layanan AI berkinerja tinggi, berbiaya rendah, dan mudah diskalakan—sehingga AI on-chain menjadi seramah penggunanya dengan aplikasi Web2 tradisional.

1.1 Fitur dan Solusi Inti Zypher Network:


Middleware ZK: Memverifikasi input (Proof of Prompt) dan output (Proof of Inference) model AI tanpa memaparkan data asli.
Eksekusi Tanpa Server: Operasi paralel dan bebas gas memastikan latensi rendah dan komputasi AI dengan throughput tinggi.
Agen AI Terdesentralisasi: Model AI yang bersifat trustless dan otonom pada sektor keuangan, game, dan sosial.
Ekosistem Terbuka: Infrastrukturnya bersifat permissionless dan memiliki komposabilitas, sehingga memungkinkan integrasi model dan data pihak ketiga secara mulus.

1.2 Pertumbuhan Ekosistem Zypher Network:


  • Terdapat lebih dari 500,000 anggota komunitas aktif yang berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem.
  • Zytron, yaitu chain publik berorientasi AI buatan Zypher, telah mencapai 3 juta pengguna dan mendukung lebih dari 50 aplikasi berbasis AI.

2. Apa itu Zytron?


Zytron adalah chain publik Zypher Network berorientasi AI yang dibangun pada Linea yang menandai peluncuran resmi mainnet Zytron Lapisan 3. Zytron adalah kerangka kerja Rollup tanpa gas yang dibuat khusus untuk agen AI trustless yang dioptimalkan untuk verifikasi anti-ZK. Dengan templat agen AI internal, pengguna dan pengembang dapat menerapkan solusi berbasis AI dengan mudah.

2.1 Kontrak Prakompilasi di Zytron


Zytron menawarkan pemrosesan zero-knowledge yang unggul dibandingkan solusi Lapisan 2 pada umumnya dengan pemrosesan hingga 10x lebih cepat dan biaya gas 200x lebih rendah. Kontrak prakompilasinya memungkinkan fungsionalitas lanjutan yang cocok terutama untuk operasi yang membutuhkan banyak sumber daya seperti penambahan titik kurva eliptis, perkalian skalar, dan operasi pemasangan yang penting untuk verifikasi zkSNARK on-chain yang efisien dan aman.

Optimisasi Kinerja: Sangat terintegrasi dan dioptimalkan pada level protokol untuk komputasi kriptografi.

Biaya Gas Lebih Rendah: Pengurangan biaya gas yang signifikan dengan menggunakan kontrak prakompilasi.

Transaksi Lebih Cepat: Dengan limit gas Ethereum sebesar 30 juta per blok, kontrak prakompilasi mengurangi overhead gas terkait zkSNARK, sehingga memungkinkan lebih banyak transaksi per blok.

Pengembangan Lebih Cepat: Pengembang menghindari pengodean kriptografi yang rumit dengan memanfaatkan fungsionalitas internal.

Keamanan yang Ditingkatkan: Zytron menghadirkan kurva eliptis yang lebih ramah SNARK dan aman untuk mengatasi keterbatasan altbn128 Ethereum (dengan keamanan hanya 100–110 bit).

3. Tokenomi Zypher Network: Mendorong Ekosistem ZK + Agen AI


Zypher Network menghadirkan model token generasi terkini yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi AI terdesentralisasi yang sedang berkembang dan membangun fondasi ekonomi yang solid untuk masa depan Web3 berbasis ZK + AI.

Sistem token gandanya meliputi ZYPH untuk tata kelola dan insentif ekosistem serta ZKASH untuk mining dan utilitas fungsional yang memungkinkan pertumbuhan aplikasi AI permissionless dan pengguna dalam skala besar.

  • Insentif Asli: Mendukung mekanisme Proof of Prompt dan Proof of Inference.
  • Mining Multi-Mode: Mencakup komputasi AI, interaksi, dan kontribusi perilaku.
  • Mining Sosial Terintegrasi: Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi komunitas.
  • Penyelarasan Nilai: Nilai jangka panjang berkaitan erat dengan kontribusi on-chain nyata, aktivitas komputasi, dan keterlibatan pengguna.

Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.


Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Apa Itu Bitlayer (BTR)? Panduan untuk Solusi Bitcoin Lapisan 2 Generasi Terbaru

Seiring Bitcoin telah memantapkan dirinya sebagai jaringan blockchain yang paling aman dan terdesentralisasi, keterbatasannya dalam skalabilitas dan pemrograman menjadi makin jelas. Sementara mainnet

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

AI × Blockchain × Ilmu Data: Bagaimana Codatta Mengubah Ekonomi Data Web3

Di tengah percepatan konvergensi teknologi blockchain dan AI, Codatta muncul sebagai protokol data terdesentralisasi revolusioner yang mengatasi salah satu tantangan inti Web3: membangun, mengelola, d

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

LABUBU: Dari Mainan Trendi hingga Meme, Perjalanan Fantasi Sensasi Global

Meskipun belum memiliki Labubu, kemungkinan besar Anda pernah mendengar fenomena budaya global ini.1. Apa itu Labubu?Labubu, tokoh utama dalam serial “Monsters” yang diciptakan oleh artis Belgia-Tiong

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Inovasi Blockchain: Cara Pi Network Merombak Masa Depan Mata Uang Kripto

Memasuki tahun 2025, Pi Network berada pada titik kritis peluang dan tantangan. Sesuatu yang dimulai sebagai eksperimen mining seluler yang ambisius telah berkembang menjadi salah satu proyek blockcha

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT