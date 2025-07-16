Zypher Network: Membangun AI On-Chain yang Aman dan Cerdas





Zypher Network adalah lapisan komputasi bertenaga ZK yang dirancang untuk agen AI trustless. Melalui solusi middleware seperti Proof of Prompt dan Proof of Inference, lapisan ini memastikan konsistensi dan integritas data tanpa mengungkapkan konten sensitif. Dengan memungkinkan infrastruktur aplikasi berbasis ZK, Zypher memberdayakan manusia dan agen AI untuk menjalankan operasi yang aman, otonom, dan sensitif secara finansial secara on-chain.









Zypher Network adalah lapisan komputasi zero-knowledge proof (ZK) pertama yang disesuaikan untuk agen AI trustless dan dApp berskala besar. Lapisan ini mendukung operasi AI yang aman, otonom, dan dapat diverifikasi secara on-chain. Solusi middleware-nya—Proof of Prompt dan Proof of Inference—memverifikasi data input dan output dari agen AI sambil menjaga kerahasiaan.





Dengan dibangun berdasarkan infrastruktur zero-knowledge, Zypher memungkinkan pengembang untuk membuat dan menyebarkan aplikasi AI untuk skenario penting, keuangan, dan yang sensitif terhadap privasi. Infrastruktur tanpa gas dan abstraksi tanpa servernya menawarkan layanan AI berkinerja tinggi, berbiaya rendah, dan mudah diskalakan—sehingga AI on-chain menjadi seramah penggunanya dengan aplikasi Web2 tradisional.









Middleware ZK: Memverifikasi input (Proof of Prompt) dan output (Proof of Inference) model AI tanpa memaparkan data asli.

Eksekusi Tanpa Server: Operasi paralel dan bebas gas memastikan latensi rendah dan komputasi AI dengan throughput tinggi.

Agen AI Terdesentralisasi: Model AI yang bersifat trustless dan otonom pada sektor keuangan, game, dan sosial.

Ekosistem Terbuka: Infrastrukturnya bersifat permissionless dan memiliki komposabilitas, sehingga memungkinkan integrasi model dan data pihak ketiga secara mulus.









Terdapat lebih dari 500,000 anggota komunitas aktif yang berkontribusi terhadap pengembangan ekosistem.

Zytron, yaitu chain publik berorientasi AI buatan Zypher, telah mencapai 3 juta pengguna dan mendukung lebih dari 50 aplikasi berbasis AI.









Zytron adalah chain publik Zypher Network berorientasi AI yang dibangun pada Linea yang menandai peluncuran resmi mainnet Zytron Lapisan 3. Zytron adalah kerangka kerja Rollup tanpa gas yang dibuat khusus untuk agen AI trustless yang dioptimalkan untuk verifikasi anti-ZK. Dengan templat agen AI internal, pengguna dan pengembang dapat menerapkan solusi berbasis AI dengan mudah.









Zytron menawarkan pemrosesan zero-knowledge yang unggul dibandingkan solusi Lapisan 2 pada umumnya dengan pemrosesan hingga 10x lebih cepat dan biaya gas 200x lebih rendah. Kontrak prakompilasinya memungkinkan fungsionalitas lanjutan yang cocok terutama untuk operasi yang membutuhkan banyak sumber daya seperti penambahan titik kurva eliptis, perkalian skalar, dan operasi pemasangan yang penting untuk verifikasi zkSNARK on-chain yang efisien dan aman.





Optimisasi Kinerja: Sangat terintegrasi dan dioptimalkan pada level protokol untuk komputasi kriptografi.





Biaya Gas Lebih Rendah: Pengurangan biaya gas yang signifikan dengan menggunakan kontrak prakompilasi.





Transaksi Lebih Cepat: Dengan limit gas Ethereum sebesar 30 juta per blok, kontrak prakompilasi mengurangi overhead gas terkait zkSNARK, sehingga memungkinkan lebih banyak transaksi per blok.





Pengembangan Lebih Cepat: Pengembang menghindari pengodean kriptografi yang rumit dengan memanfaatkan fungsionalitas internal.





Keamanan yang Ditingkatkan: Zytron menghadirkan kurva eliptis yang lebih ramah SNARK dan aman untuk mengatasi keterbatasan altbn128 Ethereum (dengan keamanan hanya 100–110 bit).









Zypher Network menghadirkan model token generasi terkini yang dirancang untuk memberdayakan ekonomi AI terdesentralisasi yang sedang berkembang dan membangun fondasi ekonomi yang solid untuk masa depan Web3 berbasis ZK + AI.





Sistem token gandanya meliputi ZYPH untuk tata kelola dan insentif ekosistem serta ZKASH untuk mining dan utilitas fungsional yang memungkinkan pertumbuhan aplikasi AI permissionless dan pengguna dalam skala besar.





Insentif Asli: Mendukung mekanisme Proof of Prompt dan Proof of Inference.

Mining Multi-Mode: Mencakup komputasi AI, interaksi, dan kontribusi perilaku.

Mining Sosial Terintegrasi: Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi komunitas.

Penyelarasan Nilai: Nilai jangka panjang berkaitan erat dengan kontribusi on-chain nyata, aktivitas komputasi, dan keterlibatan pengguna.





Penafian: Informasi ini tidak memberikan saran tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan saran untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terlibat dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.