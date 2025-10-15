BursaDEX+
Harga Bitcoin Turun Ke $110.000 Saat Institusi Memindahkan Jutaan

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/15 00:24
Harga Bitcoin turun dari level tertinggi 24 jam mendekati $116.000 menjadi sekitar $110.000 dalam semalam, karena pergerakan on-chain besar dari pemerintah A.S. dan BlackRock memicu spekulasi tentang kemungkinan repositioning institusional.

Menurut analitik on-chain, pemerintah A.S. mentransfer 667,6 BTC, senilai sekitar $74,8 juta, ke dompet baru pada pagi hari ini. Langkah tersebut segera memicu kekhawatiran bahwa koin tersebut — yang kemungkinan disita dari tindakan penegakan hukum sebelumnya — bisa dalam perjalanan ke bursa untuk dilikuidasi. 

Transfer tersebut kemungkinan berasal dari putusan pemerintah A.S. pada Agustus 2025 terhadap Sergei Potapenko dan Igor Turogin dalam kasus penipuan penambangan Hashflare, menurut Alex Thorn, Kepala Penelitian Firmwide di Galaxy Digital.

Alih-alih penjualan, langkah tersebut tampaknya menandai penyitaan resmi Bitcoin ke kendali pemerintah A.S. — baik untuk penahanan di bawah Jaksa Agung atau untuk digunakan dalam Cadangan Bitcoin Strategis.

Pada waktu yang hampir bersamaan, BlackRock menyetor $371 juta dalam ETH dan $78 juta dalam BTC ke Coinbase, transaksi yang oleh beberapa trader dispekulasikan bisa menjadi sinyal rebalancing portofolio yang akan datang.

Sentimen harga Bitcoin dan nilai jangka panjang. 

Penurunan ke $110.000 ini mengikuti apa yang telah menjadi salah satu periode Bitcoin yang paling bergejolak dalam beberapa tahun. Pasar yang lebih luas masih mencerna kejatuhan dramatis minggu lalu, ketika lebih dari $19 miliar dalam posisi dilikuidasi dalam hitungan jam — peristiwa likuidasi tunggal terbesar dalam sejarah kripto.

Lebih dari 1,6 juta trader terpaksa keluar dari posisi mereka karena margin call bertubi-tubi melanda bursa, memicu penurunan 80% di berbagai kripto dan banyak altcoin.

Sebagian besar kekacauan baru-baru ini berasal dari leverage berlebihan daripada penjualan berbasis luas. $19 miliar yang hilang mewakili pembersihan posisi spekulatif karena tingkat pendanaan berayun tajam ke arah negatif — mencapai level paling bearish sejak Oktober 2023, ketika Bitcoin diperdagangkan mendekati $28.000, menurut analisis Bitcoin Magazine Pro

Data on-chain mendukung interpretasi ini. Pemegang jangka panjang terus bertahan, dengan metrik coin days destroyed dan spent output profit ratio menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan berasal dari pendatang baru yang menyerah dengan kerugian. 

Secara historis, pembersihan ini telah menandai titik terendah lokal daripada akhir siklus.

Sementara itu, fundamental jaringan Bitcoin tetap kuat. Alamat aktif, hash rate, dan throughput transaksi semuanya menunjukkan aktivitas organik yang stabil meskipun terjadi sell-off.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $111.630. 

Sumber: https://bitcoinmagazine.com/markets/bitcoin-price-slides-to-110000

