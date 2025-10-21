Postingan Dolar Kanada melemah di bawah 1,4050 menjelang rilis inflasi CPI Kanada muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD bergerak lebih tinggi mendekati 1,4045 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar Kanada (CAD) melemah terhadap Dolar AS (USD) karena penurunan harga minyak mentah. Data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada untuk September akan menjadi sorotan nanti pada hari Selasa. Selain itu, Gubernur Bank Federal Reserve (Fed) Christopher Waller dijadwalkan untuk berbicara. Harga minyak mentah turun ke level terendah dalam lima bulan karena kekhawatiran kelebihan pasokan meningkat, yang melemahkan Loonie yang terkait dengan komoditas dan menciptakan angin pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD. Sementara itu, ketegangan perdagangan AS-China mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa tarif 100% terhadap China tidak berkelanjutan dan dia masih berencana untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Investor akan memantau dengan cermat pembaruan lebih lanjut tentang pembicaraan perdagangan AS-China. Tanda-tanda penurunan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia dapat mengangkat Greenback terhadap CAD dalam jangka pendek. Namun, penutupan pemerintah federal AS telah memasuki minggu keempatnya tanpa akhir yang jelas, menandai penghentian pendanaan terlama ketiga dalam sejarah modern. RUU yang didukung GOP gagal lolos di Senat untuk ke-11 kalinya pada hari Senin. Pemungutan suara 50-43 sebagian besar jatuh sesuai garis partai. Kekhawatiran bahwa penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan dapat berdampak pada aktivitas ekonomi bisa menarik USD lebih rendah. FAQ Dolar Kanada Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar - apakah investor... Postingan Dolar Kanada melemah di bawah 1,4050 menjelang rilis inflasi CPI Kanada muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan USD/CAD bergerak lebih tinggi mendekati 1,4045 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar Kanada (CAD) melemah terhadap Dolar AS (USD) karena penurunan harga minyak mentah. Data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada untuk September akan menjadi sorotan nanti pada hari Selasa. Selain itu, Gubernur Bank Federal Reserve (Fed) Christopher Waller dijadwalkan untuk berbicara. Harga minyak mentah turun ke level terendah dalam lima bulan karena kekhawatiran kelebihan pasokan meningkat, yang melemahkan Loonie yang terkait dengan komoditas dan menciptakan angin pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD. Sementara itu, ketegangan perdagangan AS-China mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa tarif 100% terhadap China tidak berkelanjutan dan dia masih berencana untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Investor akan memantau dengan cermat pembaruan lebih lanjut tentang pembicaraan perdagangan AS-China. Tanda-tanda penurunan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia dapat mengangkat Greenback terhadap CAD dalam jangka pendek. Namun, penutupan pemerintah federal AS telah memasuki minggu keempatnya tanpa akhir yang jelas, menandai penghentian pendanaan terlama ketiga dalam sejarah modern. RUU yang didukung GOP gagal lolos di Senat untuk ke-11 kalinya pada hari Senin. Pemungutan suara 50-43 sebagian besar jatuh sesuai garis partai. Kekhawatiran bahwa penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan dapat berdampak pada aktivitas ekonomi bisa menarik USD lebih rendah. FAQ Dolar Kanada Faktor-faktor utama yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar - apakah investor...