Dolar Kanada melemah di bawah 1,4050 menjelang rilis inflasi CPI Kanada

Pasangan USD/CAD bergerak lebih tinggi mendekati 1,4045 selama jam perdagangan Asia pada hari Selasa. Dolar Kanada (CAD) melemah terhadap Dolar AS (USD) karena penurunan harga minyak mentah. Data inflasi Indeks Harga Konsumen (CPI) Kanada untuk September akan menjadi sorotan utama nanti pada hari Selasa. Selain itu, Gubernur Bank Federal Reserve (Fed) Christopher Waller dijadwalkan untuk berbicara.
Harga minyak mentah turun ke level terendah dalam lima bulan karena kekhawatiran kelebihan pasokan meningkat, yang melemahkan Loonie yang terkait dengan komoditas dan menciptakan angin pendorong bagi pasangan tersebut. Perlu dicatat bahwa Kanada adalah eksportir minyak terbesar ke AS, dan harga minyak mentah yang lebih rendah cenderung berdampak negatif pada nilai CAD.
Sementara itu, ketegangan perdagangan AS-China mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan pada hari Jumat bahwa tarif 100% terhadap China tidak berkelanjutan dan dia masih berencana untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping. Investor akan memantau dengan cermat perkembangan lebih lanjut mengenai pembicaraan perdagangan AS-China. Tanda-tanda penurunan ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar dunia ini dapat mengangkat Greenback terhadap CAD dalam jangka pendek.
Namun, penutupan pemerintah federal AS telah memasuki minggu keempatnya tanpa akhir yang jelas, menandai jeda pendanaan terpanjang ketiga dalam sejarah modern. RUU yang didukung GOP gagal melewati Senat untuk ke-11 kalinya pada hari Senin. Pemungutan suara 50-43 sebagian besar jatuh sesuai garis partai. Kekhawatiran bahwa penutupan pemerintah AS yang berkepanjangan dapat berdampak pada aktivitas ekonomi bisa menarik USD lebih rendah.
FAQ Dolar Kanada
Faktor-faktor kunci yang mendorong Dolar Kanada (CAD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank of Canada (BoC), harga Minyak, ekspor terbesar Kanada, kesehatan ekonominya, inflasi dan Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara nilai ekspor Kanada versus impornya. Faktor lain termasuk sentimen pasar – apakah investor mengambil aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari tempat aman (risk-off) – dengan risk-on bersifat positif untuk CAD. Sebagai mitra dagang terbesarnya, kesehatan ekonomi AS juga merupakan faktor kunci yang mempengaruhi Dolar Kanada.
Bank of Canada (BoC) memiliki pengaruh signifikan terhadap Dolar Kanada dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank satu sama lain. Ini mempengaruhi tingkat suku bunga untuk semua orang. Tujuan utama BoC adalah menjaga inflasi pada 1-3% dengan menyesuaikan suku bunga naik atau turun. Suku bunga yang relatif lebih tinggi cenderung positif untuk CAD. Bank of Canada juga dapat menggunakan pelonggaran dan pengetatan kuantitatif untuk mempengaruhi kondisi kredit, dengan yang pertama bersifat negatif untuk CAD dan yang kedua positif untuk CAD.
Harga Minyak adalah faktor kunci yang mempengaruhi nilai Dolar Kanada. Minyak bumi adalah ekspor terbesar Kanada, sehingga harga Minyak cenderung memiliki dampak langsung pada nilai CAD. Umumnya, jika harga Minyak naik, CAD juga naik, karena permintaan agregat untuk mata uang meningkat. Sebaliknya jika harga Minyak turun. Harga Minyak yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan Neraca Perdagangan positif yang lebih besar, yang juga mendukung CAD.
Meskipun inflasi secara tradisional selalu dianggap sebagai faktor negatif bagi mata uang karena menurunkan nilai uang, sebaliknya yang terjadi di zaman modern dengan pelonggaran kontrol modal lintas batas. Inflasi yang lebih tinggi cenderung membuat bank sentral menaikkan suku bunga yang menarik lebih banyak arus masuk modal dari investor global yang mencari tempat menguntungkan untuk menyimpan uang mereka. Ini meningkatkan permintaan untuk mata uang lokal, yang dalam kasus Kanada adalah Dolar Kanada.
Rilis data makroekonomi mengukur kesehatan ekonomi dan dapat berdampak pada Dolar Kanada. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat mempengaruhi arah CAD. Ekonomi yang kuat baik untuk Dolar Kanada. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong Bank of Canada untuk menaikkan suku bunga, yang mengarah pada mata uang yang lebih kuat. Namun, jika data ekonomi lemah, CAD kemungkinan akan turun.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-strengthens-to-near-14050-ahead-of-canadian-cpi-inflation-release-202510210235