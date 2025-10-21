EUR/USD turun lebih jauh mendekati 1,1630 menjelang pidato Lagarde ECB

Postingan EUR/USD turun lebih jauh mendekati 1.1630 menjelang pidato ECB Lagarde muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan EUR/USD memperpanjang pergerakan penurunannya selama dua hari mendekati 1.1630 selama sesi perdagangan Asia pada hari Selasa. Pasangan mata uang utama ini menghadapi tekanan jual karena Dolar AS (USD) menguat dengan harapan bahwa penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung akan berakhir minggu ini. Selama waktu pers, Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak nilai Greenback terhadap enam mata uang utama, memperluas kenaikannya mendekati 98.70. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.06% 0.10% 0.24% 0.08% 0.08% 0.19% 0.06% EUR -0.06% 0.04% 0.18% 0.03% 0.03% 0.13% 0.00% GBP -0.10% -0.04% 0.12% -0.02% -0.01% 0.09% -0.04% JPY -0.24% -0.18% -0.12% -0.17% -0.15% -0.05% -0.17% CAD -0.08% -0.03% 0.02% 0.17% 0.00% 0.12% -0.01% AUD -0.08% -0.03% 0.01% 0.15% -0.01% 0.10% -0.04% NZD -0.19% -0.13% -0.09% 0.05% -0.12% -0.10% -0.13% CHF -0.06% -0.00% 0.04% 0.17% 0.01% 0.04% 0.13% Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sementara mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (kutipan). Pada hari Senin, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan dalam wawancara dengan CNBC, "Saya pikir penutupan Schumer kemungkinan akan berakhir suatu waktu minggu ini." Hassett merujuk pemimpin Demokrat Chuck Schumer dalam pernyataannya. Alasan lain di balik penguatan Dolar AS adalah harapan yang berkembang di antara pelaku pasar bahwa AS dan Tiongkok akan mencapai konsensus ketika Presiden Donald Trump dan pemimpin Tiongkok... Postingan EUR/USD turun lebih jauh mendekati 1.1630 menjelang pidato ECB Lagarde muncul di BitcoinEthereumNews.com. Pasangan EUR/USD memperpanjang pergerakan penurunannya selama dua hari mendekati 1.1630 selama sesi perdagangan Asia pada hari Selasa. Pasangan mata uang utama ini menghadapi tekanan jual karena Dolar AS (USD) menguat dengan harapan bahwa penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung akan berakhir minggu ini. Selama waktu pers, Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak nilai Greenback terhadap enam mata uang utama, memperluas kenaikannya mendekati 98.70. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD 0.06% 0.10% 0.24% 0.08% 0.08% 0.19% 0.06% EUR -0.06% 0.04% 0.18% 0.03% 0.03% 0.13% 0.00% GBP -0.10% -0.04% 0.12% -0.02% -0.01% 0.09% -0.04% JPY -0.24% -0.18% -0.12% -0.17% -0.15% -0.05% -0.17% CAD -0.08% -0.03% 0.02% 0.17% 0.00% 0.12% -0.01% AUD -0.08% -0.03% 0.01% 0.15% -0.01% 0.10% -0.04% NZD -0.19% -0.13% -0.09% 0.05% -0.12% -0.10% -0.13% CHF -0.06% -0.00% 0.04% 0.17% 0.01% 0.04% 0.13% Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sementara mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (kutipan). Pada hari Senin, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan dalam wawancara dengan CNBC, "Saya pikir penutupan Schumer kemungkinan akan berakhir suatu waktu minggu ini." Hassett merujuk pemimpin Demokrat Chuck Schumer dalam pernyataannya. Alasan lain di balik penguatan Dolar AS adalah harapan yang berkembang di antara pelaku pasar bahwa AS dan Tiongkok akan mencapai konsensus ketika Presiden Donald Trump dan pemimpin Tiongkok...