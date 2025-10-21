EUR/USD turun lebih jauh mendekati 1,1630 menjelang pidato Lagarde ECB

Pasangan EUR/USD memperpanjang pergerakan menurunnya selama dua hari ke sekitar 1,1630 selama sesi perdagangan Asia pada hari Selasa. Pasangan mata uang utama ini menghadapi tekanan jual karena Dolar AS (USD) menguat berdasarkan harapan bahwa penutupan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sedang berlangsung akan berakhir minggu ini.
Selama waktu pers, Indeks Dolar AS (DXY), yang melacak nilai Greenback terhadap enam mata uang utama, memperluas kenaikannya ke sekitar 98,70.
Harga Dolar AS Hari Ini
Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang.
|USD
|EUR
|GBP
|JPY
|CAD
|AUD
|NZD
|CHF
|USD
|0,06%
|0,10%
|0,24%
|0,08%
|0,08%
|0,19%
|0,06%
|EUR
|-0,06%
|0,04%
|0,18%
|0,03%
|0,03%
|0,13%
|0,00%
|GBP
|-0,10%
|-0,04%
|0,12%
|-0,02%
|-0,01%
|0,09%
|-0,04%
|JPY
|-0,24%
|-0,18%
|-0,12%
|-0,17%
|-0,15%
|-0,05%
|-0,17%
|CAD
|-0,08%
|-0,03%
|0,02%
|0,17%
|0,00%
|0,12%
|-0,01%
|AUD
|-0,08%
|-0,03%
|0,01%
|0,15%
|-0,01%
|0,10%
|-0,04%
|NZD
|-0,19%
|-0,13%
|-0,09%
|0,05%
|-0,12%
|-0,10%
|-0,13%
|CHF
|-0,06%
|-0,00%
|0,04%
|0,17%
|0,01%
|0,04%
|0,13%
Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sementara mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (kutipan).
Pada hari Senin, penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett menyatakan dalam wawancara dengan CNBC, "Saya pikir penutupan Schumer kemungkinan akan berakhir suatu waktu minggu ini." Hassett merujuk pada pemimpin Demokrat Chuck Schumer dalam pernyataannya.
Alasan lain di balik penguatan Dolar AS adalah meningkatnya ekspektasi di antara pelaku pasar bahwa AS dan China akan mencapai konsensus ketika Presiden Donald Trump dan pemimpin China Xi Jinping akan bertemu akhir bulan ini pada pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik di Korea Selatan.
Di dalam negeri, investor menunggu data Indeks Harga Konsumen (CPI) AS untuk September yang tertunda, yang akan dipublikasikan pada hari Jumat. Data inflasi akan secara signifikan mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap prospek kebijakan moneter Federal Reserve (Fed).
Meskipun investor telah mendukung Dolar AS terhadap Euro (EUR), yang terakhir diperdagangkan lebih tinggi terhadap rekan-rekannya yang lain menjelang pidato dari Presiden Bank Sentral Eropa (ECB) Christine Lagarde pada pukul 11:00 GMT. Lagarde diharapkan memberikan petunjuk tentang berapa lama ECB akan mempertahankan suku bunga pada level saat ini. Investor juga ingin mengetahui dampak larangan impor gas Rusia terhadap ekonomi pada inflasi dalam jangka pendek.
FAQ Dolar AS
Dolar AS (USD) adalah mata uang resmi Amerika Serikat, dan mata uang 'de facto' dari sejumlah besar negara lain di mana ditemukan beredar bersama dengan uang lokal. Ini adalah mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang lebih dari 88% dari seluruh perputaran valuta asing global, atau rata-rata $6,6 triliun dalam transaksi per hari, menurut data dari 2022.
Setelah perang dunia kedua, USD mengambil alih dari Pound Inggris sebagai mata uang cadangan dunia. Selama sebagian besar sejarahnya, Dolar AS didukung oleh Emas, sampai Perjanjian Bretton Woods pada tahun 1971 ketika Standar Emas dihapuskan.
Faktor tunggal terpenting yang mempengaruhi nilai Dolar AS adalah kebijakan moneter, yang dibentuk oleh Federal Reserve (Fed). Fed memiliki dua mandat: untuk mencapai stabilitas harga (mengendalikan inflasi) dan mendorong lapangan kerja penuh. Alat utamanya untuk mencapai dua tujuan ini adalah dengan menyesuaikan suku bunga.
Ketika harga naik terlalu cepat dan inflasi di atas target Fed 2%, Fed akan menaikkan suku bunga, yang membantu nilai USD. Ketika inflasi turun di bawah 2% atau Tingkat Pengangguran terlalu tinggi, Fed mungkin menurunkan suku bunga, yang membebani Greenback.
Dalam situasi ekstrem, Federal Reserve juga dapat mencetak lebih banyak Dolar dan memberlakukan pelonggaran kuantitatif (QE). QE adalah proses di mana Fed secara substansial meningkatkan aliran kredit dalam sistem keuangan yang macet.
Ini adalah langkah kebijakan non-standar yang digunakan ketika kredit telah mengering karena bank tidak akan meminjamkan satu sama lain (karena takut gagal bayar pihak lawan). Ini adalah upaya terakhir ketika hanya menurunkan suku bunga tidak mungkin mencapai hasil yang diperlukan. Ini adalah senjata pilihan Fed untuk memerangi krisis kredit yang terjadi selama Krisis Keuangan Besar pada tahun 2008. Ini melibatkan Fed mencetak lebih banyak Dolar dan menggunakannya untuk membeli obligasi pemerintah AS terutama dari lembaga keuangan. QE biasanya menyebabkan Dolar AS melemah.
Pengetatan kuantitatif (QT) adalah proses kebalikan di mana Federal Reserve berhenti membeli obligasi dari lembaga keuangan dan tidak menginvestasikan kembali pokok dari obligasi yang dimilikinya yang jatuh tempo dalam pembelian baru. Ini biasanya positif untuk Dolar AS.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-falls-further-to-near-11630-ahead-of-ecb-lagardes-speech-202510210320