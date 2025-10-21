Bitcoin Goyah di Dekat Resistensi—Peringatan On-Chain Meningkat

Bitcoin (BTC) menghadapi tekanan yang meningkat setelah memperpanjang penurunan selama dua minggu. Cryptocurrency ini kesulitan menembus di atas resistensi, menunjukkan kelelahan investor yang semakin meningkat.

Kondisi pasar tetap rapuh karena volume perdagangan menurun dan volatilitas meningkat, membuat Bitcoin rentan terhadap kerugian lebih lanjut jika sentimen gagal pulih segera.

Pemegang Bitcoin Kehilangan Keuntungan

Persentase pasokan BTC yang menguntungkan telah turun secara signifikan, jatuh dari 98% menjadi 78% dalam dua minggu. Penurunan tajam ini mencerminkan kerugian yang belum terealisasi secara luas dan menandakan kehati-hatian investor yang meningkat. Kontraksi cepat seperti ini biasanya terlihat selama fase kapitulasi, ketika ketakutan mendominasi pasar dan penjualan meningkat.

Disponsori

Disponsori

Berkurangnya insentif untuk mengambil keuntungan menyoroti bahwa sebagian besar pemegang mengalami kerugian atau hampir impas. Ini menciptakan siklus keraguan yang saling menguatkan, di mana pembeli tetap berhati-hati sementara penjual berusaha keluar pada tanda-tanda pertama kekuatan.

Ingin lebih banyak wawasan token seperti ini? Daftar untuk Newsletter Crypto Harian Editor Harsh Notariya di sini.

Pasokan Bitcoin Dalam Keuntungan. Sumber: Santiment

Rasio Keuntungan terhadap Kerugian yang Terealisasi (RPL) memperkuat narasi kapitulasi ini. Metrik ini, yang melacak keuntungan terealisasi Bitcoin versus kerugian terealisasi, telah turun dari 1,2 menjadi 0,7, menembus batas bawah 1,5. Ini berarti lebih banyak investor menjual dengan kerugian, menunjukkan kondisi seperti kapitulasi di seluruh pasar.

Rasio yang rendah seperti ini mencerminkan dominasi realisasi kerugian yang semakin meningkat, di mana peserta keluar dari posisi dalam kepanikan daripada pengambilan keuntungan strategis. Lingkungan makro yang lebih luas—likuiditas ketat, sentimen menghindari risiko, dan arus masuk yang menurun—menambah tekanan lebih lanjut.

Harga BTC Di Bawah Tekanan

Rasio RPL Bitcoin. Sumber: Santiment

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $107.734, bertahan di bawah resistensi $108.000. Raksasa kripto ini berulang kali gagal menembus garis tren menurun selama dua minggu, menandakan momentum yang melemah dan skeptisisme yang meningkat di kalangan investor.

Pembentukan level rendah yang lebih rendah minggu ini mengkhawatirkan. Jika Bitcoin tidak dapat merebut kembali level psikologis $110.000, harga bisa turun lebih jauh menuju $105.000 atau bahkan lebih rendah, memperkuat tekanan jual. Bearishness yang berkelanjutan dapat mempercepat pergerakan ini, mendorong BTC ke wilayah koreksi yang lebih dalam.

Analisis Harga Bitcoin. Sumber: TradingView

Namun, jika Bitcoin berhasil mendapatkan kembali $110.000 sebagai support, prospek teknis bisa membaik dengan tajam. Ini akan membatalkan tren menurun dan membuka pintu untuk pergerakan menuju $112.500 dan mungkin lebih tinggi. Dalam kasus itu, pemulihan jangka pendek akan kembali di meja, tetapi untuk saat ini, kehati-hatian tetap menjadi tema dominan di seluruh pasar Bitcoin.