PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut media Hong Kong Wen Wei Po, polisi Hong Kong telah menuntut 16 orang terkait dengan kasus bursa kripto JPEX yang melibatkan dugaan penipuan. Kasus pertama, yang melibatkan delapan terdakwa, telah ditunda ke Pengadilan Tinggi untuk persidangan hingga 15 Desember. Beberapa terdakwa telah diberikan jaminan. Sekretaris Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menyatakan bahwa kasus JPEX akan mendorong pertimbangan pembaruan regulasi, dengan usulan optimalisasi regulasi di empat bidang: perdagangan, stablecoin, kustodi, dan dealer aset digital. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa polisi Hong Kong telah mendakwa 16 orang terkait dengan kasus JPEX, termasuk anggota inti seperti Lam Tsz-chu dan key opinion leaders (KOLs), sementara dalang utamanya masih buron.PANews melaporkan pada tanggal 9 November bahwa, menurut media Hong Kong Wen Wei Po, polisi Hong Kong telah menuntut 16 orang terkait dengan kasus bursa kripto JPEX yang melibatkan dugaan penipuan. Kasus pertama, yang melibatkan delapan terdakwa, telah ditunda ke Pengadilan Tinggi untuk persidangan hingga 15 Desember. Beberapa terdakwa telah diberikan jaminan. Sekretaris Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menyatakan bahwa kasus JPEX akan mendorong pertimbangan pembaruan regulasi, dengan usulan optimalisasi regulasi di empat bidang: perdagangan, stablecoin, kustodi, dan dealer aset digital. Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa polisi Hong Kong telah mendakwa 16 orang terkait dengan kasus JPEX, termasuk anggota inti seperti Lam Tsz-chu dan key opinion leaders (KOLs), sementara dalang utamanya masih buron.

Pengadilan Tinggi Hong Kong dijadwalkan untuk mendengarkan kasus delapan terdakwa dalam kasus JPEX pada 15 Desember. Xu Zhengyu menyatakan bahwa dia akan memperbarui kerangka regulasi.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/11/09 10:52
PANews melaporkan pada 9 November bahwa, menurut media Hong Kong Wen Wei Po, polisi Hong Kong telah menuntut 16 orang terkait dengan kasus bursa kripto JPEX yang melibatkan dugaan penipuan. Kasus pertama, yang melibatkan delapan terdakwa, telah ditunda ke Pengadilan Tinggi untuk persidangan hingga 15 Desember. Beberapa terdakwa telah diberikan jaminan. Sekretaris Layanan Keuangan dan Perbendaharaan Hong Kong, Christopher Hui, menyatakan bahwa kasus JPEX akan mendorong pertimbangan pembaruan regulasi, dengan usulan optimalisasi regulasi di empat bidang: perdagangan, stablecoin, kustodi, dan dealer aset digital.

Laporan sebelumnya menunjukkan bahwa polisi Hong Kong telah menuntut 16 orang terkait dengan kasus JPEX, termasuk anggota inti seperti Lam Tsz-chu dan key opinion leaders (KOLs), sementara dalang utamanya masih buron.

