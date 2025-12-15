Prediksi Harga Ethereum (ETH): Ethereum Menghadapi Pengujian Ulang $3.000 Menjelang Potensi Breakout Gelombang 3

Ethereum (ETH) terus diperdagangkan secara sideways tepat di bawah resistensi $3.400, menandakan keseimbangan yang rapuh antara tekanan bullish dan bearish.

Konsolidasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan trader tentang potensi pengujian ulang zona support $3.000, terutama karena volume perdagangan telah menurun dalam sesi-sesi terakhir.

Berbeda dengan fase konsolidasi sebelumnya tahun ini, rentang Ethereum saat ini terbentuk bersamaan dengan volume perdagangan yang lebih rendah, menunjukkan berkurangnya partisipasi spekulatif daripada distribusi agresif. Analis mencatat bahwa bagaimana ETH bereaksi di sekitar level $3.020-$3.150 kemungkinan akan menentukan pergerakan harga berikutnya yang berarti, berpotensi menyiapkan panggung untuk breakout atau koreksi yang lebih dalam.

Konsolidasi Ethereum dan Sentimen Pasar

Analis kripto Ted (@TedPillows) menyoroti perdagangan sideways Ethereum yang persisten di X: "$ETH telah bergerak sideways untuk saat ini. Sampai $3.400 diklaim kembali, peluang Ethereum untuk menguji ulang $3.000 sangat tinggi."

Ethereum (ETH) diperdagangkan secara sideways, menghadapi potensi pengujian ulang $3.000 kecuali jika berhasil merebut kembali $3.400. Sumber: @TedPillows melalui X

Ethereum diperdagangkan mendekati $3.089 USD, turun 1,2% dalam 24 jam terakhir, dengan volume 24 jam sekitar $11 miliar. Stagnasi ini mengikuti rekor tertinggi Bitcoin baru-baru ini, dan trader terbagi mengenai apakah penurunan ini merupakan peluang pembelian atau sinyal kelemahan berkelanjutan.

Ketika menafsirkan dinamika ini, penting untuk dicatat bahwa rentang sideways yang disertai dengan volume menurun sering menunjukkan keraguan daripada distribusi yang akan segera terjadi. Penerimaan di atas resistensi atau breakdown di bawah support harus dipertimbangkan dalam konteks perilaku volume.

Level Support Kunci ETH

Support $3.020 Ethereum secara historis telah berfungsi sebagai lantai kritis. Analis TradingView Bahardiba mencatat: "Ini sekali lagi telah mencapai lantai support statisnya di $3.020. Ini adalah support penting bagi Ethereum, yang telah bereaksi terhadapnya beberapa kali, jadi untuk saat ini, support ini dapat memperlambat koreksi."

Ethereum (ETH) bertumpu pada support kunci $3.020, dengan potensi breakout di atas $3.150 yang mengarah ke $3.380. Sumber: bahardiba di TradingView

Agar Ethereum mendapatkan kembali momentum bullish, harus menembus di atas resistensi trendline $3.150. Breakout yang terkonfirmasi dengan volume yang meningkat dapat mendorong ETH menuju $3.380, menandakan tekanan ke atas yang diperbarui. Sebaliknya, penolakan berulang pada level ini atau penurunan di bawah $3.020 akan menunjukkan bahwa konsolidasi tetap belum terselesaikan.

Analisis Elliott Wave dan Potensi Breakout

Ahli strategi teknikal Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) menyarankan bahwa Ethereum memasuki Wave 3 dalam urutan Elliott Wave: "Wave 1 membangun dasar. Wave 2 menipu semua orang. Wave 3 mengirimnya secara vertikal. Setiap breakout besar Ethereum dimulai dengan cara ini. $ETH memasuki mode vertikal. Anda bisa menangkapnya... atau mengejarnya."

Ethereum (ETH) mungkin memasuki Wave 3, siap untuk potensi breakout vertikal. Sumber: @MerlijnTrader melalui X

Meskipun analisis Elliott Wave dapat memberikan wawasan, secara inheren bersifat interpretatif. Tesis Wave 3 akan melemah secara material jika ETH kehilangan support $3.020 pada volume yang meningkat. Pola historis menunjukkan reli Wave 3 terkadang telah menyebabkan keuntungan substansial, tetapi keberhasilan bergantung pada konfirmasi teknis dan sentimen pasar, bukan jalur yang dijamin.

Analis menyarankan kerangka kerja yang hati-hati: mempertahankan support sambil mencapai penerimaan di atas resistensi adalah kunci untuk memvalidasi skenario bullish apa pun.

Reaksi Pasar dan Sentimen Trader

Sentimen investor tetap beragam. Beberapa trader melihat rentang saat ini sebagai peluang pembelian, menargetkan level jangka pendek $5.000-$6.000, sementara yang lain tetap berhati-hati karena ketidakpastian makroekonomi dan potensi penyesuaian suku bunga Bank of Japan.

Aktivitas whale dapat memperkuat ayunan jangka pendek. Likuidasi signifikan atau akumulasi oleh pemegang besar dapat mempengaruhi trajektori ETH. Trader harus memperhatikan lonjakan volume, pengujian support berulang, dan pola penolakan, daripada hanya mengandalkan target harga.

Pemikiran Akhir

Ethereum saat ini menghadapi risiko pengujian ulang $3.000, tetapi analisis teknikal dan proyeksi Wave 3 menunjukkan potensi pemulihan jika level resistensi kunci dipatahkan. Trader harus mempertimbangkan support $3.020, perilaku trendline, dan konfirmasi volume saat menilai probabilitas breakout.

Ethereum diperdagangkan sekitar 3.101, turun 0,10 dalam 24 jam terakhir pada waktu penerbitan. Sumber: Harga Ethereum melalui Brave New Coin

Penerimaan di atas $3.150 dengan volume yang meningkat akan memperkuat kasus untuk pergerakan ke atas yang berkelanjutan, sementara penolakan berulang atau pelanggaran $3.020 dapat memperpanjang fase konsolidasi. Faktor makro, termasuk pergerakan Bitcoin dan kondisi pasar yang lebih luas, tetap penting. Saat pasar menavigasi volatilitas jangka pendek, kinerja Ethereum dalam beberapa hari mendatang kemungkinan akan menentukan apakah mengalami koreksi yang lebih dalam atau lonjakan bullish yang diperbarui, mempertahankan posisinya sebagai aset digital terkemuka.