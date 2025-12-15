Permintaan ETF Melampaui Pasokan Baru untuk Ethereum dan Bitcoin

TLDR

ETF Ethereum membeli 67.532 ETH, lebih dari 3x penerbitan mingguan sebesar 18.577 ETH.

ETF Bitcoin membeli 3.170 BTC, sedikit melebihi penerbitan jaringan mingguan baru.

Permintaan ETF melampaui pasokan baru, tetapi harga tetap stabil tanpa reaksi besar.

$208 juta dalam ETH dan $286 juta dalam BTC diserap oleh ETF tanpa lonjakan pasar segera.

ETF Ethereum dan Bitcoin baru-baru ini menunjukkan aktivitas pembelian yang kuat, melebihi jumlah koin baru yang diterbitkan.

Menurut data yang dibagikan oleh Bull Theory, ETF Ethereum membeli 67.532 ETH dalam tujuh hari terakhir, sementara jaringan Ethereum hanya menerbitkan 18.577 ETH. Ini berarti pembelian ETF mencapai 363,5% dari penerbitan ETH mingguan.

Demikian pula, ETF Bitcoin membeli 3.170 BTC, sedikit melebihi penerbitan jaringan sebesar 3.150 BTC selama periode yang sama.

Arus modal ETF telah substansial, dengan ETF Ethereum menyerap sekitar $208 juta ETH dan ETF Bitcoin menyerap sekitar $286 juta BTC. Meskipun pembelian besar ini, harga belum menunjukkan reaksi besar.

Aktivitas ETF dan Dinamika Pasar

Aktivitas ETF terbaru menunjukkan permintaan kuat yang melebihi pasokan cryptocurrency baru. Bull Theory mencatat dalam tweet bahwa ketika harga gagal bereaksi segera, ini mungkin menunjukkan beberapa pemegang terus menjual.

Pergerakan koin tampaknya mentransfer aset dari tangan yang lebih lemah ke pemegang yang lebih kuat.

Perbedaan antara pembelian ETF dan pergerakan harga sangat mencolok. ETF Ethereum membeli lebih dari tiga kali lipat penerbitan mingguan baru, sementara ETF Bitcoin menyamai pasokan baru.

Ini menunjukkan bahwa permintaan sudah menyerap koin yang baru dicetak. Namun, harga belum mencerminkan akumulasi cepat oleh ETF.

Data pasar menunjukkan arus ETF memindahkan modal substansial tanpa lonjakan pasar yang sesuai. Untuk Ethereum, pembelian ETF berjumlah $208 juta, dan untuk Bitcoin, $286 juta.

Tingkat penyerapan ini, meskipun signifikan, belum menghasilkan perubahan harga yang terlihat di pasar.

Arus Modal dan Pertimbangan Masa Depan

Pembelian ETF saat ini menunjukkan fase di mana permintaan melampaui pasokan. Tren historis menunjukkan bahwa arus ETF awal sering mendahului pergerakan harga kemudian. Investor menyaksikan akumulasi kuat tanpa reaksi segera.

Bull Theory menekankan bahwa permintaan ETF mungkin menciptakan dasar untuk penyelarasan harga di masa depan.

Meskipun pasar menyerap jumlah besar, pergerakan harga yang lambat menunjukkan redistribusi berkelanjutan di antara pemegang. Koin berpindah tangan, yang mungkin menstabilkan pasar sebelum potensi kenaikan.

Skenario saat ini juga mencerminkan ketahanan pasar. Modal ETF terus masuk ke Ethereum dan Bitcoin, melampaui penerbitan baru.

Pembelian berkelanjutan ini bisa menyiapkan panggung untuk respons pasar berikutnya setelah distribusi di antara pemegang stabil.

