Menurut Hyperinsight

Posisi Long ETH Melonjak saat Whale Insider BTC OG Menambahkan Leverage 5x, Memegang 180.935 ETH (~$5,53B)

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/15 08:38
Menurut Hyperinsight, BTC OG Insider Whale memperluas eksposur panjang ETH-nya melalui leverage 5x dalam jendela waktu 10 menit yang ketat, meningkatkan kepemilikan menjadi 180.935 ETH (sekitar $5,53B). Harga masuk rata-rata berada di sekitar $3.169,42, dengan P&L yang belum terealisasi sebesar -$20,3M.

Secara terpisah, alamat yang sama memulai posisi panjang 1.000 BTC dengan leverage 5x, menunjukkan P&L yang belum terealisasi sebesar -$3,55M. Alamat tersebut juga memegang 250.000 SOL dengan leverage 20x, berkontribusi pada P&L yang belum terealisasi sebesar -$2,07M.

Sumber: https://en.coinotag.com/breakingnews/eth-long-position-surges-as-btc-og-insider-whale-adds-5x-leverage-holding-180935-eth-5-53b

