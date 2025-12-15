Posisi Long ETH Melonjak saat Whale Insider BTC OG Menambahkan Leverage 5x, Memegang 180.935 ETH (~$5,53B)

Menurut Hyperinsight, BTC OG Insider Whale memperluas eksposur panjang ETH-nya melalui leverage 5x dalam jendela waktu 10 menit yang ketat, meningkatkan kepemilikan menjadi 180.935 ETH (sekitar $5,53B). Harga masuk rata-rata berada di sekitar $3.169,42, dengan P&L yang belum terealisasi sebesar -$20,3M.

Secara terpisah, alamat yang sama memulai posisi panjang 1.000 BTC dengan leverage 5x, menunjukkan P&L yang belum terealisasi sebesar -$3,55M. Alamat tersebut juga memegang 250.000 SOL dengan leverage 20x, berkontribusi pada P&L yang belum terealisasi sebesar -$2,07M.