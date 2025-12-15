Bitcoin Melayang Mendekati $89K saat Trader Mundur dan Neraca Keuangan Masuk

Selamat Pagi, Asia. Inilah berita yang sedang terjadi di pasar:

Selamat datang di Asia Morning Briefing, ringkasan harian berita utama selama jam perdagangan AS dan gambaran umum pergerakan pasar serta analisis. Untuk gambaran mendetail tentang pasar AS, lihat CoinDesk's Crypto Daybook Americas.

Bitcoin diperdagangkan mendekati $89.000 saat Hong Kong memulai minggu kerja baru setelah mengembalikan reli pasca-Fed minggu lalu, dengan FlowDesk menyatakan dalam catatan terbaru bahwa permintaan memudar dengan cepat setelah pemotongan 25 bps terjadi dan likuiditas menipis menjelang akhir tahun.

BTC dan ETH menelusuri kembali level tertinggi pertengahan minggu sementara altcoin tetap di bawah tekanan, memperkuat pasar yang ditandai oleh kehati-hatian makro dan kurangnya tindak lanjut daripada penghindaran risiko secara langsung.

Keraguan di permukaan itu kontras dengan posisi yang lebih stabil di bawahnya. Dalam catatan Telegram, FlowDesk mengatakan leverage tetap rendah, volatilitas teredam, dan modal bergeser ke imbal hasil jangka pendek karena pihak lawan mengunci pendanaan jangka panjang dengan tarif yang tertekan, menandakan fokus pada optimalisasi neraca daripada taruhan arah.

Sementara itu, Glassnode mengamati bahwa harga BTC yang terbatas dalam rentang tertentu berarti perusahaan perbendaharaan aset digital kembali membeli bitcoin. Jeda dalam pembelian DAT sering disebut sebagai alasan mengapa bitcoin tetap stagnan sepanjang musim gugur.

Untuk saat ini, campuran perdagangan yang berhati-hati dan akumulasi neraca yang tenang membuat bitcoin terjebak dalam rentang yang luas, dengan reli yang memudar tetapi penurunan juga terbukti terbatas.

Sampai leverage kembali atau kondisi makro memaksa pembeli perbendaharaan untuk mempercepat, aksi harga kemungkinan akan tetap tenang meskipun kepemilikan terus beralih ke pemegang jangka panjang.

Pergerakan Pasar

BTC: Bitcoin melayang di sekitar $89.000 setelah mengembalikan keuntungan pasca-Fed, dengan tindak lanjut yang lemah dan likuiditas rendah membuat aksi harga tetap dalam rentang terbatas.

ETH: Ether menunjukkan ketahanan relatif, mempertahankan keuntungan terbaru lebih baik daripada bitcoin karena permintaan selektif dan tekanan jual yang lebih rendah mendukung harga meskipun kehati-hatian pasar yang lebih luas.

Gold: Emas bertahan di dekat rekor tertinggi sekitar $4.300 per ons karena pemotongan suku bunga, beban utang global yang berat, dan permintaan bank sentral yang berkelanjutan terus mendukung harga menjelang akhir tahun.

Nikkei 225: Pasar Asia dibuka lebih rendah karena investor mencerna penarikan Wall Street dan mengadopsi nada hati-hati terhadap risiko, dengan perhatian beralih ke data aktivitas November China dan survei Tankan Jepang, yang menunjukkan sentimen bisnis di kalangan produsen besar naik ke level tertinggi dalam empat tahun.