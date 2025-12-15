Mengapa Dana Kekayaan Teluk Mendorong Siklus Likuiditas Bitcoin Berikutnya

Poin-poin utama

Pada tahun 2025, modal terkait minyak dari Teluk, termasuk dana kekayaan negara, kantor keluarga, dan jaringan perbankan swasta, telah muncul sebagai pengaruh signifikan pada dinamika likuiditas Bitcoin.

Investor-investor ini memasuki Bitcoin terutama melalui saluran yang diregulasi, termasuk ETF spot.

Abu Dhabi telah menjadi titik fokus untuk pergeseran ini, didukung oleh kumpulan besar modal terkait kedaulatan dan Abu Dhabi Global Market, yang berfungsi sebagai pusat teregulasi untuk manajer aset global dan perantara pasar kripto.

Investor kaya minyak menyebutkan diversifikasi, konstruksi portofolio jangka panjang, permintaan generasional dalam kekayaan pribadi, dan peluang untuk membangun infrastruktur keuangan pendukung sebagai pendorong utama minat ini.

Sejak Bitcoin (BTC) memulai booming berkelanjutan pertamanya pada 2013, banyak lonjakan utamanya didorong oleh aktivitas ritel dengan leverage tinggi dan perdagangan di platform yang kurang diregulasi. Setelah dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin AS pertama, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO), mulai diperdagangkan pada 19 Oktober 2021, Bitcoin menarik perhatian lebih besar dari investor institusional.

Pada 2025, sumber modal baru mulai memainkan peran lebih besar dalam membentuk struktur pasar Bitcoin: dana terkait minyak dari wilayah Teluk. Modal ini mencakup dana kekayaan negara, perusahaan investasi terafiliasi negara, kantor keluarga, dan jaringan perbankan swasta yang melayani mereka.

Kumpulan modal ini memasuki pasar melalui saluran yang diregulasi, khususnya dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot. Arus masuk ini dapat mendorong gelombang likuiditas berikutnya. Alih-alih hanya menyebabkan kenaikan harga sementara, mereka dapat mendukung spread bid-ask yang lebih sempit, kedalaman pasar yang lebih besar, dan kemampuan untuk mengeksekusi perdagangan yang lebih besar dengan dampak harga yang lebih kecil.

Artikel ini mengkaji bagaimana investor yang terkait dengan ekonomi minyak dapat mempengaruhi likuiditas pasar kripto, menguraikan seperti apa gelombang likuiditas berikutnya, dan menjelaskan mengapa dana-dana ini tertarik pada Bitcoin. Artikel ini juga menyoroti peran Abu Dhabi sebagai pusat teregulasi dan batasan praktis likuiditas.

Siapa investor terkait minyak ini dan mengapa mereka penting untuk likuiditas pasar

Istilah "investor kaya minyak" mengacu pada jaringan manajer modal yang sumber dayanya terkait, secara langsung atau tidak langsung, dengan pendapatan hidrokarbon:

Dana kekayaan negara dan entitas terkait pemerintah di Teluk, yang mengawasi basis aset besar dan sering membentuk tren investasi regional

Individu dengan kekayaan bersih ultra-tinggi dan kantor keluarga, yang dapat bergerak lebih cepat daripada dana negara dan biasanya menyalurkan permintaan melalui bank swasta dan penasihat kekayaan

Dana lindung nilai internasional dan manajer aset yang mendirikan operasi di Abu Dhabi dan Dubai, tertarik sebagian oleh kedekatan dengan modal regional.

Untuk likuiditas, faktor kunci bukan hanya ukuran alokasi ini tetapi juga bagaimana mereka digunakan. Banyak posisi ini disalurkan melalui kendaraan dan platform yang dirancang untuk partisipasi institusional, yang dapat mendukung struktur pasar yang lebih kuat.

Tahukah Anda? ETF Bitcoin spot tidak memegang kontrak berjangka. Sebaliknya, mereka menyimpan Bitcoin dalam kustodi. Ini berarti arus masuk bersih umumnya memerlukan pembelian BTC di pasar spot, menghubungkan permintaan investor lebih langsung ke likuiditas spot daripada ke eksposur berbasis derivatif.

Apa arti sebenarnya dari gelombang likuiditas berikutnya

Dari perspektif struktur pasar, gelombang likuiditas biasanya ditandai oleh:

Arus harian yang lebih besar dan lebih konsisten ke produk teregulasi daripada lonjakan jangka pendek

Buku pesanan yang lebih dalam dan spread yang lebih sempit di pasar spot

Peningkatan aktivitas ETF pasar primer, termasuk penciptaan dan penebusan saham, yang biasanya melibatkan lindung nilai profesional

Pasar derivatif yang lebih kuat dan tangguh, termasuk futures dan opsi, didukung oleh tempat teregulasi dan layanan kliring.

Perbedaan utama dari siklus sebelumnya adalah pematangan infrastruktur pasar. ETF Bitcoin spot menyediakan kendaraan teregulasi yang familiar bagi investor tradisional. Sementara itu, layanan prime brokerage, kustodi institusional, dan pusat perdagangan teregulasi telah mengurangi gesekan operasional untuk alokasi skala besar.

Tahukah Anda? Peserta resmi, bukan penerbit ETF, biasanya menangani pembelian dan penjualan Bitcoin terkait dengan arus ETF. Perusahaan keuangan besar ini menciptakan dan menebus saham ETF dan dapat melakukan lindung nilai di pasar spot dan derivatif, mempengaruhi likuiditas sehari-hari di balik layar.

Arus modal konservatif terkait Abu Dhabi

ETF Bitcoin spot telah menjadi rute langsung untuk jenis modal ini. Struktur dan profil risiko ETF kripto, seperti iShares Bitcoin Trust (IBIT) dari BlackRock, berbeda dari dana terdaftar tradisional. Bagi investor yang fokus pada tata kelola dan kepatuhan, perbedaan ini dapat menjadi penting.

Selama kuartal ketiga 2025, Dewan Investasi Abu Dhabi meningkatkan eksposurnya terhadap Bitcoin dengan memperluas posisinya di IBIT. Pengajuan regulasi menunjukkan dana tersebut telah meningkatkan kepemilikannya dari sekitar 2,4 juta saham menjadi hampir 8 juta pada 30 September, dengan posisi senilai sekitar $518 juta pada akhir kuartal berdasarkan harga penutupan.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa modal berbasis Teluk mendapatkan eksposur Bitcoin melalui daftar teregulasi AS. Bahkan ketika diimplementasikan melalui pembelian ETF langsung, arus masuk seperti itu dapat mendukung likuiditas karena pembuat pasar dan peserta resmi dapat melindungi nilai eksposur di pasar spot dan derivatif saat arus berubah.

Mengapa modal terkait minyak Abu Dhabi tertarik pada Bitcoin

Ada beberapa alasan yang saling tumpang tindih mengapa investor kaya minyak tertarik pada Bitcoin:

Diversifikasi dan strategi portofolio jangka panjang: Investor Teluk, terutama yang terkait dengan entitas kedaulatan, sering mencari tema jangka panjang, diversifikasi, dan peluang global. Beberapa institusi membingkai Bitcoin sebagai penyimpan nilai potensial jangka panjang, dengan cara yang mirip dengan bagaimana emas digunakan dalam portofolio multi-aset, meskipun profil risiko dan volatilitas Bitcoin secara material berbeda.

Pergeseran generasional dalam kekayaan pribadi: Beberapa manajer kekayaan di UAE melaporkan meningkatnya minat klien terhadap eksposur aset digital teregulasi, terutama di kalangan investor kekayaan bersih tinggi yang lebih muda. Ini telah mendorong platform tradisional untuk memperluas akses melalui produk dan tempat teregulasi.

Membangun infrastruktur pendukung: Di luar alokasi langsung, bagian dari wilayah ini berinvestasi dalam infrastruktur pasar kripto, termasuk bursa teregulasi, solusi kustodi, dan platform derivatif. Sistem-sistem ini dapat mengurangi gesekan operasional untuk partisipasi institusional dan dapat mendukung likuiditas yang lebih tahan lama dari waktu ke waktu.

Tahukah Anda? Banyak ETF Bitcoin spot menggunakan beberapa kustodian dan lapisan asuransi. Pengaturan ini mencerminkan standar manajemen risiko institusional dan meyakinkan investor konservatif yang tidak akan pernah melakukan kustodi sendiri kunci pribadi.

Geografi penting: Peran UAE sebagai pusat teregulasi

Likuiditas cenderung terkonsentrasi ketika regulasi, perizinan, dan rekanan institusional dapat diandalkan. UAE telah membangun kerangka kerja multi-lapis yang menggabungkan pengawasan federal dengan zona bebas keuangan khusus, seperti Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Beberapa perkembangan telah mendukung posisi ADGM sebagai basis institusional. Misalnya, Binance memperoleh otorisasi regulasi di bawah kerangka kerja ADGM.

Menurut laporan Reuters, ADGM telah melihat pertumbuhan pesat dalam aset di bawah manajemen, yang laporan tersebut kaitkan dengan kedekatannya dengan kumpulan modal kedaulatan Abu Dhabi. Ketika pembuat pasar, prime broker, dana lindung nilai, dan platform kekayaan berkumpul di satu yurisdiksi, hal ini dapat mendukung arus dua arah yang lebih berkelanjutan, aktivitas lindung nilai yang lebih kuat, dan penetapan harga yang lebih ketat.

Bagaimana modal terkait minyak dapat memperkuat likuiditas Bitcoin

Arus masuk dari dana kekayaan negara yang terkait dengan ekonomi minyak dapat memperkenalkan lapisan tambahan permintaan institusional di pasar Bitcoin, yang dapat mendukung likuiditas dan kedalaman pasar.

Roda gila ETF: Pembelian institusional melalui ETF spot dapat memicu penciptaan saham, aktivitas lindung nilai, dan perdagangan terkait oleh perantara profesional. Ini dapat meningkatkan perputaran dan memperketat spread, terutama ketika arus masuk stabil.

Perdagangan over-the-counter besar dan prime brokerage: Investor besar sering lebih memilih perdagangan blok dan fasilitas pembiayaan untuk mengurangi dampak pasar. Ini dapat mendorong perantara untuk menyediakan modal dan meningkatkan layanan eksekusi.

Derivatif teregulasi dan kliring: Ekosistem derivatif yang lebih berkembang dan teregulasi dapat meningkatkan penemuan harga dan transfer risiko. Ini juga dapat membantu pembuat pasar mengelola risiko lebih efisien, yang dapat mendukung kuotasi yang lebih ketat di pasar spot.

Tahukah Anda? ETF Bitcoin spot diperdagangkan selama jam pasar saham, sementara Bitcoin diperdagangkan 24/7. Ketidakcocokan ini dapat berkontribusi pada kesenjangan harga pada pembukaan pasar saham, terutama setelah pergerakan semalam yang besar atau volatilitas akhir pekan di pasar kripto.

Keluar institusional dan batasan likuiditas

Partisipasi institusional tidak menghilangkan risiko penurunan. Bitcoin tetap volatil, dan bahkan produk yang banyak digunakan dapat melihat arus keluar yang tajam.

Misalnya, Reuters melaporkan bahwa iShares Bitcoin Trust (IBIT) dari BlackRock melihat arus keluar bersih satu hari rekor sekitar $523 juta pada 18 November 2025, selama penarikan pasar kripto yang lebih luas. Laporan tersebut menyebutkan faktor-faktor seperti pengambilan keuntungan, momentum yang memudar, dan pergeseran preferensi ke arah emas.

Ketersediaan akses tidak menjamin alokasi berkelanjutan. Likuiditas mengalir di kedua arah, sehingga infrastruktur yang sama yang mendukung arus masuk besar juga dapat memungkinkan keluar cepat.

Pemerintah juga membentuk lingkungan regulasi. Perubahan kebijakan dan pengawasan dapat memperluas atau membatasi bagaimana dana mengakses produk terkait Bitcoin dan, dalam beberapa kasus, Bitcoin itu sendiri.