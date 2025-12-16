BursaDEX+
CME Group Memperluas Derivatif Kripto Dengan Futures XRP dan SOL Berbasis Harga Spot

Penulis: LiveBitcoinNewsSumber: LiveBitcoinNews
2025/12/16 11:30
CME Group meluncurkan futures XRP dan SOL dengan kuotasi spot, memperluas akses kripto yang berfokus pada ritel dengan tanggal kedaluwarsa lebih panjang dan biaya roll yang lebih rendah.

CME Group telah meluncurkan futures XRP dan SOL dengan kuotasi spot, memperluas jajaran derivatif kriptonya. Langkah ini mengikuti permintaan yang kuat untuk kontrak Bitcoin dan Ether dengan kuotasi spot. Selain itu, CME bertujuan meningkatkan aksesibilitas bagi trader sehari-hari. Oleh karena itu, peluncuran ini mencerminkan minat berkelanjutan dari institusi dan ritel pada pasar kripto yang diregulasi.

CME Menambahkan XRP dan SOL ke Suite Futures Kuotasi Spot-nya

Kontrak baru ini memungkinkan trader mengambil posisi futures menggunakan istilah harga pasar spot. Struktur ini berbeda dari penetapan harga futures tradisional. Akibatnya, trader dapat menyelaraskan posisi dengan lebih baik dengan referensi pasar yang familiar. Selain itu, kontrak ini memiliki fitur tanggal kedaluwarsa yang lebih panjang.

Tanggal kedaluwarsa yang lebih panjang mengurangi kebutuhan untuk memutar posisi secara sering. Akibatnya, trader dapat menurunkan biaya transaksi seiring waktu. CME merancang struktur ini untuk menarik partisipan ritel yang mencari kesederhanaan dan fleksibilitas. Kontrak ini juga merupakan futures kripto CME terkecil berdasarkan ukuran.

Bacaan Terkait: Berita Bitcoin: CME Memperkenalkan Indeks Volatilitas Bitcoin untuk Institusi | Live Bitcoin News

Futures XRP dan SOL dengan kuotasi spot melengkapi produk Bitcoin dan Ether dengan kuotasi spot yang sudah ada. Mereka juga selaras dengan kerangka kuotasi spot CME yang lebih luas. Kontrak serupa sudah ada di berbagai indeks ekuitas utama AS. Ini termasuk S&P 500, Nasdaq-100, Russell 2000, dan Dow Jones Industrial Average.

Giovanni Vicioso, kepala global produk cryptocurrency di CME Group, menyebutkan kinerja awal yang kuat. Dia mengatakan lebih dari 1,3 juta kontrak Bitcoin dan Ether dengan kuotasi spot diperdagangkan sejak Juni. Oleh karena itu, ekspansi ke XRP dan SOL merespons langsung permintaan klien.

Vicioso menekankan aksesibilitas. Dia mencatat kontrak ini dirancang untuk trader sehari-hari. Ukuran kontrak yang lebih kecil memungkinkan penentuan ukuran posisi yang lebih presisi. Selain itu, kuotasi gaya spot mengurangi kompleksitas bagi peserta baru.

Kontrak ini juga menawarkan fleksibilitas strategis. Trader dapat mempertahankan posisi yang selaras dengan pandangan jangka panjang. Atau, mereka dapat masuk dan keluar perdagangan dengan lebih mudah. Yang penting, ini terjadi tanpa persyaratan roll yang sering.

Futures dengan kuotasi spot terdaftar di CME dan tunduk pada aturan CME dan CBOT. Lingkungan yang diregulasi ini memberikan transparansi dan manajemen risiko yang terstandarisasi. Akibatnya, CME terus membedakan dirinya dari tempat derivatif kripto lepas pantai.

Volume Perdagangan Menyoroti Permintaan yang Meningkat untuk Produk Kuotasi Spot

Futures Bitcoin dan Ether dengan kuotasi spot terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Volume harian rata-rata sejak peluncuran mencapai 11.300 kontrak. Sementara itu, volume harian rata-rata kuartal keempat naik menjadi 18.400 kontrak.

Volume Desember semakin meningkat. Volume harian rata-rata naik menjadi 35.300 kontrak. Terutama, CME mencatat hari perdagangan rekor gabungan sebanyak 60.700 kontrak pada 24 November. Angka-angka ini menggarisbawahi momentum yang berkelanjutan.

Keputusan CME untuk memperluas jajaran produknya mengikuti metrik kinerja ini. XRP dan SOL mewakili dua aset digital yang paling aktif diperdagangkan secara global. Oleh karena itu, inklusi mereka memperluas daya tarik CME bagi trader kripto yang terdiversifikasi.

Struktur dengan tanggal yang lebih panjang juga mengatasi tantangan umum di pasar futures. Rolling yang sering dapat mengikis pengembalian. Dengan mengurangi frekuensi roll, CME meningkatkan efisiensi biaya. Fitur ini selaras dengan fokus desain CME yang berorientasi ritel.

Di luar kripto, CME beroperasi di berbagai kelas aset. Ini menawarkan futures dan opsi pada suku bunga, ekuitas, valuta asing, komoditas, dan logam. Platformnya termasuk CME Globex, BrokerTec, dan EBS.

CME juga mengoperasikan CME Clearing, counterparty sentral utama. Infrastruktur ini mendukung manajemen risiko sistemik. Akibatnya, produk kripto CME mendapat manfaat dari kerangka kliring dan margin yang mapan.

Dari perspektif pasar, peluncuran ini mencerminkan normalisasi derivatif kripto. Tempat yang diregulasi terus memperluas kedalaman produk. Akibatnya, trader mendapatkan alternatif untuk platform yang tidak diregulasi.

Secara keseluruhan, futures XRP dan SOL dengan kuotasi spot memperluas strategi CME. Perusahaan memprioritaskan keakraban, fleksibilitas, dan skala. Dengan metrik adopsi awal yang kuat, CME memposisikan kontrak kuotasi spot sebagai pendorong pertumbuhan inti di pasar derivatif kripto.

Postingan CME Group Memperluas Derivatif Kripto Dengan Futures XRP dan SOL Kuotasi Spot pertama kali muncul di Live Bitcoin News.

