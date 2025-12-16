Analis menunjuk paus lama sebagai penyebab penurunan BTC ke $85.000

Penurunan Bitcoin pada hari Senin ke $85.000 mengindikasikan bahwa baik whale baru maupun holder jangka panjang berkontribusi terhadap penurunan tersebut. Data on-chain juga mengungkapkan bahwa kerugian tidak terealisasi untuk whale BTC telah mencapai level yang tidak terlihat sejak 2023.

CryptoQuant juga menemukan bahwa dompet yang membeli BTC selama tiga bulan terakhir mencatat margin profit/loss sebesar -25%. Perusahaan analitik tersebut mengakui bahwa penurunan dalam kisaran -12% hingga -37% secara historis menyebabkan pembalikan bull run.

Penurunan BTC menunjukkan holder jangka pendek berada di bawah tekanan

Shivam Thakral, CEO BuyUCoin, mengatakan whale baru yang keluar dari pasar tidak secara otomatis mengimplikasikan penjualan paksa. Dia menambahkan bahwa risiko kapitulasi meningkat jika Bitcoin kehilangan level cost-basis untuk pembeli baru-baru ini, terutama di sekitar zona masuk ETF atau institusional.

Data on-chain mengungkapkan bahwa tekanan sisi jual Bitcoin berbeda di semua kelompok investor. Data tersebut menunjukkan divergensi antara holder jangka panjang dan jangka pendek.

Holder jangka pendek mencatat perubahan posisi bersih 30 hari lebih dari 768.000 BTC per 15 Desember. Peningkatan tersebut menunjukkan tanda akumulasi di pasar.

Data on-chain juga menunjukkan bahwa perubahan posisi bersih untuk holder jangka panjang adalah -755.000. Data tersebut menandakan distribusi di pasar Bitcoin.

Pasokan yang dipegang oleh holder BTC jangka panjang telah menurun sekitar 1,78 juta BTC menjadi 13,68 juta BTC selama empat bulan terakhir. Pasokan yang dipegang oleh holder jangka pendek telah meningkat sekitar 1,8 juta BTC menjadi 6,28 juta BTC sejak Juli.

Thakral juga percaya bahwa level BTC saat ini terlihat kurang seperti puncak struktural dan lebih seperti fase transfer kekayaan klasik. Perusahaan analitik tersebut menambahkan bahwa pergeseran dari holder jangka panjang ke jangka pendek menetapkan basis untuk konsolidasi sebelum kenaikan berikutnya.

Pada saat publikasi, Bitcoin diperdagangkan di sekitar $86.331, turun hampir 4% dalam 24 jam terakhir. BTC juga anjlok lebih dari 4,3% dalam 7 hari terakhir dan 10,45% dalam 30 hari terakhir.

CryptoQuant mengungkapkan bahwa harga terealisasi untuk holder Bitcoin jangka pendek telah bertahan di $104.000 sejak 30 Oktober 2025. Perusahaan analitik tersebut menyatakan bahwa ada divergensi signifikan antara harga pasar dan basis biaya modal jangka pendek, terutama karena kesenjangan antara harga Bitcoin dan harga terealisasi jangka pendek.

Data on-chain juga mengungkapkan bahwa holder jangka pendek yang telah keluar dari pasar sejak 30 Oktober mengalami kerugian terealisasi. Holder jangka pendek mencatat kerugian tinggi rata-rata sekitar -12,6%, menandakan proses kapitulasi aktif.

CryptoQuant menyarankan bahwa likuidasi mendorong harga BTC lebih rendah

Laporan oleh XWIN Research Japan mengungkapkan bahwa penurunan Bitcoin didorong lebih sedikit oleh penjualan pasar spot tetapi oleh likuidasi paksa di pasar derivatif. Perusahaan riset tersebut berargumen bahwa penurunan Bitcoin sebagian besar dipimpin oleh likuidasi, karena penurunan harga tajamnya bertepatan dengan lonjakan likuidasi long.

Platform manajemen aset DeFi mencatat bahwa posisi long dengan leverage tinggi di pasar futures sebagai penyebab utama pasar yang dipimpin likuidasi. XWIN Research Japan menyatakan bahwa penurunan harga BTC di bawah level kunci menyebabkan posisi long ditutup secara paksa karena melanggar persyaratan margin pemeliharaan.

Perusahaan tersebut menambahkan bahwa likuidasi ditetapkan sebagai order jual pasar, yang menambah tekanan jual mendadak dan menyebabkan pasar turun lebih jauh.

Menurut laporan tersebut, likuidasi juga memperkuat penurunan harga yang jatuh dengan memicu cascade penjualan paksa. Grafik CryptoQuant mengungkapkan reaksi berantai serupa yang terjadi dengan Bitcoin.

Perusahaan analitik tersebut mengakui bahwa pergerakan saat ini harus dianggap lebih sedikit sebagai keruntuhan dalam permintaan fundamental. CryptoQuant percaya itu harus dilihat lebih sebagai peristiwa deleveraging struktural.

