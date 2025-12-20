BursaDEX+
Harga Bitcoin bisa mencapai $143.000 dalam setahun, kata Citi, mengutip angin kencang ETF dan regulasi

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/20 10:44
Di tengah aksi harga bearish baru-baru ini, proyeksi 12 bulan Citigroup untuk bitcoin BTC$87.853,38 sebesar $143.000 — atau sekitar 62% kenaikan dari level saat ini $88.000 — akan mengejutkan banyak pihak.

"Kami memperkirakan peningkatan adopsi aset digital, didorong oleh potensi legislasi aset digital AS di kuartal kedua, dengan bitcoin kemungkinan berada di kisaran $80.000-$90.000 nilai aktivitas pengguna memasuki tahun baru," kata analis Citi Alex Saunders, Dirk Willer dan Vinh Vo dalam laporan bersama mereka.

Mereka mengatakan untuk memperhatikan level $70.000 sebagai support kunci, mencatat bahwa itu kira-kira harga bitcoin tepat sebelum kemenangan pemilihan Donald Trump 2024.

Skenario dasar mereka untuk 12 bulan ke depan adalah kenaikan tajam ke $143.000, didorong, kata mereka, oleh permintaan ETF yang bangkit kembali dan perkiraan pasar saham yang positif. Katalis regulasi — khususnya pengesahan dan penandatanganan Undang-Undang Clarity (sudah disahkan di House) — seharusnya mendorong adopsi lebih lanjut dan aliran dana, tambah mereka.

Namun ada juga skenario bear, dan kelompok tersebut menetapkan target itu di $78.500, atau turun lebih dari 10% dari level saat ini. Mereka percaya resesi global akan menjadi katalisnya.

Skenario bull akan menjadi $189.000, atau lebih dari dua kali lipat dari level saat ini, dan itu berkat peningkatan permintaan investor akhir, kata mereka.

Sumber: https://www.coindesk.com/markets/2025/12/19/bitcoin-earns-base-case-target-of-usd143-000-at-citigroup

