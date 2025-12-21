BursaDEX+
Harga Bitcoin Siap Turun 73% Seiring Meningkatnya Pencarian untuk Satoshi Nakamoto ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/12/21 03:58
Minat terhadap pencipta misterius Bitcoin, Satoshi Nakamoto, telah melonjak, dan analis memperingatkan tren ini mungkin membawa implikasi bearish terhadap harga BTC.

Data yang dibagikan oleh Alphractal menunjukkan bahwa lonjakan tampilan halaman Wikipedia untuk Satoshi secara historis selaras dengan titik balik utama dalam siklus pasar Bitcoin.

Dalam sebagian besar kasus, rasa ingin tahu yang meningkat selama reli kuat telah bertepatan dengan puncak euforia, sementara lonjakan serupa setelah penurunan berkepanjangan telah menandai titik terendah kapitulasi.

Pola ini terjadi selama sengketa hukum 2018 dan gelombang hype institusional 2021, yang keduanya mendahului puncak pasar yang signifikan. Sebaliknya, kepanikan pasca-FTX melihat minat yang meningkat muncul setelah harga telah runtuh, selaras dengan titik terendah siklus.

Namun, situasinya lebih kompleks di tahun 2025. Kombinasi narasi yang diperbarui seputar Cadangan Strategis AS dan dompet tidak aktif yang memindahkan sekitar 80.000 BTC secara singkat mendorong Satoshi ke dalam sebelas individu terkaya di dunia.

João Wedson dari Alphractal berpendapat bahwa minat sosial terhadap Satoshi bertindak sebagai indikator sentimen yang dapat diandalkan. Menurut analisis Wedson, lonjakan narasi yang terkait dengan Satoshi Nakamoto umumnya diikuti oleh penurunan harga, dengan probabilitas 73% bahwa Bitcoin akan turun setelah perhatian seperti itu meningkat.

CEO Aphractal memperingatkan bahwa trader yang mengabaikan sentimen berisiko menjadi mangsa bias konfirmasi dengan hanya mengandalkan sinyal teknis atau fundamental.

Meskipun demikian, minat saat ini telah mereda setelah lonjakan baru-baru ini, menimbulkan pertanyaan apakah pasar memasuki fase tenang atau hanya berhenti sejenak sebelum gerakan yang didorong oleh sosial lainnya.

Dari sudut pandang teknis, Bitcoin terikat dalam rentang. Analis Daan Crypto mencatat bahwa BTC terus berkonsolidasi di sekitar 200 MA dan EMA 4 jam, berulang kali gagal menembus zona resistensi $93.000-$94.000.

Para analis percaya gerakan yang bertahan di atas area ini dapat membuka pintu untuk pengujian ulang likuiditas di kisaran $97.000-$98.000, tetapi penolakan berulang membuat momentum tetap tidak pasti.

Sementara itu, data CoinMarketCap mencerminkan keseimbangan kekuatan ini. Dukungan institusional semakin meningkat, disorot oleh Itaú Unibanco yang menyarankan alokasi Bitcoin 1–3% dan cadangan exchange turun menjadi 2,76 juta BTC.

Pada saat yang sama, sentimen sosial yang meningkat, transfer whale baru-baru ini, dan ketidakpastian makro membuat Bitcoin rentan jika gagal mempertahankan rentang support $85.000-$90.000.

Sumber: https://zycrypto.com/bitcoins-price-poised-to-drop-by-73-as-searches-for-satoshi-nakamoto-rises/

