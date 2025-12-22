Permintaan Solana Melonjak Saat ETF Bitwise Mencatat 33 Hari Berturut-turut Arus Masuk Positif ⋆ ZyCrypto

Iklan

Permintaan institusional untuk Solana (SOL) telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam beberapa minggu terakhir, mencapai puncak histeria setelah Breakpoint 2025. Bersamaan dengan meningkatnya minat terhadap SOL, exchange-traded fund (ETF) Solana milik Bitwise mencatat arus masuk positif selama 33 hari berturut-turut, menetapkan rekor baru untuk penawaran tersebut.

ETF Solana Bitwise Menegaskan Meningkatnya Permintaan Institusional

Menurut data dari SosoValue, Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) telah mengumpulkan arus masuk positif selama 33 hari berturut-turut sejak peluncurannya, menetapkan rekor tertinggi untuk ETF. Menurut laporan tersebut, arus masuk yang stabil telah mengirim nilai pasar BSOL menjadi $661 juta dalam waktu kurang dari dua bulan sejak diluncurkan.

ETF tersebut memegang 5.026.203 SOL dalam kepercayaan untuk investor, menegaskan meningkatnya minat pada ETF. Per sesi perdagangan terbaru, BSOL dihargai pada $17,33, melacak dengan ketat nilai aset bersih (NAV) sebesar $17,31.

Arus masuk yang berkelanjutan menempatkan ETF Solana Bitwise di antara ETF kripto yang tumbuh paling cepat, memperkuat kemunculan SOL sebagai kelas aset yang disukai setara dengan Ethereum. Selain itu, pengamat pasar berpendapat bahwa kemampuan ETF untuk menarik arus masuk yang stabil menunjukkan bahwa permintaan didorong oleh posisi strategis daripada spekulasi harga jangka pendek.

Arus masuk tersebut datang di tengah masa sulit untuk SOL, dengan aset tersebut kehilangan hampir 3% dari nilai pasarnya selama sehari terakhir. Pada grafik mingguan, SOL telah kehilangan 5%, dengan arus masuk BSOL dalam tujuh hari terakhir masih dalam zona hijau.

Sementara itu, pendiri Solana Anatoly Yakovenko bereaksi terhadap data ETF, memposting emoji kepala meledak di X (sebelumnya Twitter). Sementara BSOL telah menikmati performa yang baik, ETF spot XRP menarik angka yang serupa, menghadapi hambatan pasar yang lebih luas.

Permintaan Solana Melonjak ke Level Tertinggi Baru

Di tengah angka ETF yang cemerlang untuk BSOL, minat institusional terhadap Solana telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir. XRP telah diluncurkan di Solana, dengan beberapa tim Solana mengumumkan peluncuran produk selama Breakpoint 2025.

Dalam hal metrik jaringan, pasokan stablecoin naik melewati $16 miliar sementara volume perdagangan harian naik sebesar 107% menjadi $5,11 miliar. Selain itu, segelintir proyek ekosistem telah memposting angka yang cemerlang dengan HumidiFi dan Asgard Finance mencatat penggalangan on-chain yang mengesankan.

Selain itu, America.fun dan Marinade Finance berbasis Solana telah menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa untuk volume perdagangan harian dalam hari-hari menjelang Breakpoint 2025.