Keuntungan Holder Jangka Panjang Bitcoin Anjlok: Bagaimana Harga Akan Bereaksi?

Bitcoin menunjukkan aksi harga yang beragam dalam sesi-sesi terakhir, ditandai dengan fluktuasi tajam dan upaya pemulihan yang masih tentatif. BTC bangkit kembali setelah breakdown singkat, namun momentum tetap rapuh.

Kekhawatiran utama adalah melemahnya kepercayaan di antara salah satu kelompok paling berpengaruh Bitcoin, yang dapat memperumit upaya untuk mempertahankan pemulihan harga yang lebih luas.

Pemegang Bitcoin Menyaksikan Penurunan Keuntungan

Pemegang Bitcoin jangka panjang telah meningkatkan aktivitas penjualan selama beberapa hari terakhir. Data on-chain menunjukkan perubahan pasokan pemegang jangka panjang dalam 30 hari telah turun ke level terendah dalam 20 bulan.

Level serupa terakhir kali tercatat pada April 2024, menandakan tekanan distribusi yang meningkat.

Perilaku ini menunjukkan pemegang jangka panjang mengurangi eksposur untuk melindungi keuntungan yang tersisa. Saat profit yang belum direalisasi menyusut, penjualan meningkat untuk menghindari kerugian. Tindakan semacam itu sering membebani pemulihan harga, karena pasokan meningkat tanpa kenaikan yang sesuai dalam permintaan baru.

Perubahan Posisi LTH Bitcoin. Sumber: Glassnode

Indikator makro memberikan konteks tambahan. Metrik net unrealized profit or loss pemegang jangka panjang telah menurun ke level terendah bulanan. Penurunan ini menunjukkan keuntungan di antara kelompok ini terkikis, meningkatkan sensitivitas terhadap pergerakan turun lebih lanjut.

Secara historis, penurunan pembacaan LTH NUPL memicu penjualan defensif. Namun, setelah indikator menurun lebih lanjut, tekanan jual sering melambat.

Pada level tersebut, pemegang jangka panjang biasanya menghentikan distribusi, memungkinkan harga Bitcoin stabil dan berpotensi pulih jika permintaan membaik.

Harga BTC Menunggu Sinyal yang Lebih Kuat

LTH NUPL Bitcoin. Sumber: Glassnode

Bitcoin diperdagangkan mendekati $87.900 pada saat penulisan, tetap di bawah resistance $88.210. Aset ini baru-baru ini bangkit setelah sempat turun di bawah support $86.247. Pemulihan ini menunjukkan pembeli masih aktif di level yang lebih rendah, meskipun keyakinan tetap hati-hati.

Kenaikan jangka pendek menuju $90.308 masih mungkin terjadi. Namun, resistance di dekat level tersebut dapat membatasi keuntungan. Mengingat penjualan pemegang jangka panjang yang sedang berlangsung, Bitcoin mungkin terus melakukan konsolidasi di dekat zona $88.201 sementara pasar menyerap pasokan berlebih.

Analisis Harga Bitcoin. Sumber: TradingView

Potensi kenaikan membaik jika pemegang jangka panjang mengubah sikap mereka. Perlambatan penjualan dapat mengurangi tekanan overhead.

Dalam skenario tersebut, Bitcoin mungkin menembus di atas $90.308 dan menargetkan $92.933. Langkah seperti itu akan membatalkan tesis bearish dan menandakan kepercayaan yang diperbarui di antara pelaku pasar utama.