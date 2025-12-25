Paus Bitcoin Diam di Binance Saat Arus Masuk Runtuh: Persiapan Kejutan Pasokan?

Deposit paus Bitcoin ke Binance turun tajam pada bulan Desember, perubahan yang dibingkai CryptoQuant sebagai sinyal jangka pendek yang konstruktif karena ini menyiratkan pasokan sisi jual langsung yang lebih sedikit berpindah ke venue exchange terbesar di pasar.

Tekanan Jual Bitcoin Memudar Untuk Saat Ini

Analis CryptoQuant Darkfost menulis pada 24 Desember bahwa "data terbaru menunjukkan penurunan yang jelas dalam arus masuk Bitcoin ke Binance yang berasal dari paus selama bulan Desember." Dia mengatakan arus masuk paus bulanan turun dari sekitar $7,88 miliar menjadi $3,86 miliar, "secara efektif berkurang setengah dalam beberapa minggu saja," menyebutnya "perlambatan signifikan dalam deposit BTC ke Binance oleh pemegang terbesar."

Pembacaan bullish sebagian besar bersifat mekanis. Arus masuk exchange tidak sama dengan penjualan, tetapi merupakan prasyarat untuk penjualan dalam skala besar, dan Binance tetap menjadi exchange dominan dalam arus terkait exchange dalam kerangka CryptoQuant.

Darkfost mengatakannya dengan jelas: "Dalam lingkungan saat ini, tren yang diamati tetap konstruktif. Binance terus menangkap pangsa terbesar dari arus terkait exchange. Ketika arus masuk dari peserta berpengaruh seperti paus menurun di platform ini, umumnya menunjukkan pengurangan tekanan jual mereka."

Dia juga memperingatkan bahwa tren menurun dalam deposit agregat tidak menghilangkan risiko transfer mendadak yang menggerakkan pasar. "Meskipun demikian, tren yang lebih luas ini tidak mengesampingkan terjadinya pergerakan signifikan sesekali," tulis Darkfost. "Beberapa arus masuk masih dapat berdampak pada pasar, meskipun tetap relatif terisolasi."

Sebagai contoh, dia menunjuk pada lonjakan $466 juta baru-baru ini di seluruh kohort 100 BTC hingga 10.000 BTC, bersama dengan lebih dari $435 juta dalam arus masuk yang secara khusus berasal dari kisaran 1.000 hingga 10.000 BTC.

Lonjakan tersebut penting karena dapat memperkenalkan kembali volatilitas meskipun baseline lebih tenang. "Pergerakan mendadak ini adalah pengingat bahwa paus mempertahankan kemampuan untuk mempengaruhi volatilitas kapan saja, bahkan dalam perlambatan yang lebih luas," kata Darkfost, menambahkan bahwa ketika pemegang besar "memindahkan ribuan BTC dalam transaksi tunggal," mereka dapat memicu pergerakan tajam "baik melalui lonjakan volatilitas mendadak atau koreksi yang lebih dalam, tergantung pada volume yang didepositkan dan berpotensi dijual."

Kapitulasi Paus BTC Dijeda

Pembaruan CryptoQuant terpisah pada 23 Desember menggemakan gagasan bahwa tekanan paling akut mungkin telah mereda. "Kapitulasi Paus Dijeda," tulis perusahaan itu, mengatakan kerugian terealisasi dari "paus baru" "secara signifikan berdampak pada penurunan harga dari $124K menjadi $84K." Sejak posisi terendah baru-baru ini, CryptoQuant mengatakan, kerugian terealisasi tersebut "telah menurun dan sekarang datar."

Secara keseluruhan, pesannya adalah bahwa satu sumber kunci tekanan pasokan jangka pendek, deposit besar ke Binance, telah mendingin, sementara dorongan kerugian terealisasi yang terkait dengan "paus baru" tidak lagi mengintensifkan. Peringatannya sama dengan yang ditekankan Darkfost: pasar dapat terlihat tenang secara agregat dan masih terguncang oleh segelintir deposit besar jika paus memutuskan untuk memindahkan ukuran lagi.

Pada saat berita ini ditulis, BTC diperdagangkan pada $87.792.