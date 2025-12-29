Prediksi Kripto untuk 2026: Pandangan Analis Terkemuka

2025 telah menjadi perjalanan liar bagi semua orang yang mengharapkan BTC $87 178 Volatilitas 24j: 0,8% Kapitalisasi pasar: $1,74 T Vol. 24j: $45,27 B dan altcoin utama mencapai level tertinggi baru. Kita tinggal 3 hari lagi menuju Tahun Baru, volatilitas masih sangat tinggi, indeks Fear and Greed telah berada di level ekstrem selama puluhan hari, dan sebagian besar cryptocurrency signifikan diperdagangkan jauh di bawah ATH mereka.

Namun, para mogul kripto terkemuka sedikit optimis tentang 2026. Kami mengumpulkan prediksi paling signifikan dalam satu postingan, dan ya, kami ingin kembali ke sini Desember mendatang dan mencari tahu apakah kali ini prediksi mereka benar.

BlackRock: Saatnya untuk Stablecoin

Outlook BlackRock untuk 2026 membingkai aset digital, terutama stablecoin, sebagai infrastruktur keuangan untuk pembayaran, penyelesaian, dan likuiditas, daripada perdagangan spekulatif murni. Perusahaan ini menyoroti peran yang semakin matang dari token yang dipatok dolar dalam transfer lintas batas dan arus kas perbendaharaan. Mereka berpendapat bahwa pertumbuhan kripto yang paling tahan lama sekarang berada di bawah permukaan dalam rel yang beroperasi bersama dengan keuangan tradisional.

Grayscale: ATH Bitcoin Baru di H1 2026

Outlook tahunan Grayscale menyerukan Bitcoin untuk menetapkan rekor tertinggi sepanjang masa baru di paruh pertama 2026. Grup investasi milik DCG percaya harga Bitcoin akan didorong oleh kebijakan AS yang lebih jelas, permintaan institusional yang meningkat, dan memudarnya dominasi siklus halving empat tahun sederhana karena likuiditas makro dan regulasi mengambil alih kendali. Perusahaan ini memperkirakan "valuasi yang meningkat di 2026," dengan institusi semakin memperlakukan BTC sebagai aset portofolio yang dapat dialokasikan.

Coinbase: Perps, Pasar Prediksi, dan Stablecoin adalah Masa Depan

Dalam laporannya, Coinbase Institutional mengatakan struktur pasar, bukan narasi, akan menentukan 2026. Bursa kripto utama ini memperkirakan aktivitas akan terkonsentrasi pada:

Perpetual futures akan menjadi jangkar penemuan harga dan menguasai sebagian besar volume perdagangan. Reset leverage di akhir 2025 dipandang sebagai struktural, bukan mundur.

Pasar prediksi akan menjadi tempat yang kredibel untuk informasi dan transfer risiko. Perlu dicatat bahwa Coinbase merencanakan dorongannya sendiri ke dalam kategori ini.

Stablecoin dan pembayaran akan menjadi kasus penggunaan dunia nyata kripto yang paling persisten. Coinbase memodelkan kapitalisasi pasar stablecoin sekitar $1,2 triliun pada 2028.

Galaxy: Ledakan Dunia Nyata dan Aset Tertoken

Dalam makalahnya yang berjudul "26 Prediksi Kripto, Bitcoin, DeFi, dan AI untuk 2026", Galaxy, sama seperti BlackRock, berfokus pada kasus penggunaan dunia nyata. Stablecoin diperkirakan akan memproses lebih banyak volume daripada ACH AS dan menjadi pipa pembayaran inti. Aset tertoken diharapkan memasuki agunan arus utama dan pasar modal. Chain publik akan memikirkan kembali penangkapan nilai, dengan setidaknya satu L1 kemungkinan akan mengabadikan aplikasi penghasil pendapatan untuk memberi makan token aslinya.

Sementara itu, perusahaan ini berpikir terlalu sulit untuk memprediksi harga Bitcoin, tetapi masih berpegang pada perkiraan $250.000 pada akhir 2027.

ARK Invest: Harapkan Tahun Goldilocks

Ark Invest milik Cathie Wood mempertahankan tesis adopsi BTC multi-tahun yang dipimpin institusi. Mereka mempertahankan skenario 2030 mereka hingga $2,4 juta dalam kasus bullish dan meningkatkan pembelian ekuitas yang terekspos kripto menjelang akhir tahun 2025.

Dalam video terbaru untuk investor, Wood bahkan mengatakan 2026 akan menjadi tahun Goldilocks karena inflasi 0%.

