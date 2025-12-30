Paus Bitcoin Mengakumulasi di Dekat $80K saat Pemegang Kecil Menjual

Paus Bitcoin yang memegang 1.000 hingga 10.000 BTC telah aktif mengakumulasi aset tersebut saat harganya turun mendekati $80.000, sementara investor kecil dengan kurang dari 1.000 BTC telah menjual. Data on-chain Glassnode mengungkapkan Skor Tren Akumulasi mereka mendekati 1, menandakan pembelian kuat di tengah ketakutan pasar.

Paus dengan 1.000-10.000 BTC menunjukkan akumulasi berkelanjutan, dengan skor mendekati 1 selama 15 hari terakhir menurut metrik Glassnode.

Pemegang kecil di bawah 1.000 BTC menunjukkan pola distribusi, menjual selama kisaran $80k.

MicroStrategy menambahkan 1.229 BTC senilai $108,8 juta, meningkatkan kepemilikan menjadi 672.497 BTC senilai $58,91 miliar, seperti dilaporkan oleh data BTC treasuries.

Mengapa Paus Bitcoin Membeli Saat Penurunan Mendekati $80.000?

Paus Bitcoin, khususnya yang memegang antara 1.000 dan 10.000 BTC, telah muncul sebagai akumulator utama saat harga aset tersebut melayang mendekati $80.000. Data on-chain dari Glassnode menunjukkan investor ini telah meningkatkan pembelian selama beberapa minggu terakhir, kontras tajam dengan pemegang kecil yang telah mendistribusikan posisi mereka. Akumulasi paus ini menandakan kepercayaan pada nilai jangka panjang Bitcoin meskipun volatilitas jangka pendek.

Apa yang Ditunjukkan Metrik On-Chain Tentang Perilaku Paus Bitcoin?

Skor Tren Akumulasi Glassnode untuk kohort 1.000-10.000 BTC tetap mendekati 1, sebuah metrik yang melacak pembelian versus penjualan selama 15 hari di mana nilai mendekati 1 menunjukkan akumulasi kuat. Dompet kecil di bawah 1.000 BTC menampilkan skor lebih mendekati 0, menunjukkan distribusi di sekitar level $80k, terakhir terlihat pada bulan April. Paus besar di atas 10.000 BTC menghentikan pembelian agresif setelah akhir November tetapi tidak menunjukkan tekanan jual, tidak seperti pertengahan tahun ketika Bitcoin melampaui $100.000.

MicroStrategy, pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia, mencontohkan tren ini, mengakuisisi 1.229 BTC senilai $108,8 juta dengan rata-rata $88.568 per koin pada 29 Desember, menurut laporan perusahaan. Total mereka sekarang mencapai 672.497 BTC, bernilai $58,91 miliar. Hyperscale Data, perusahaan publik AS lainnya, juga telah memperluas cadangannya. Langkah-langkah ini menekankan keyakinan institusional di tengah kehati-hatian ritel.

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto dari Coinglass berada di 25, tegas di wilayah "ketakutan", bertahan di zona ketakutan dan ketakutan ekstrem selama sebulan. Sentimen ini mungkin mencerminkan kapitulasi dari investor kecil, berpotensi menyiapkan panggung untuk pemulihan yang dipimpin oleh paus.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Paus Bitcoin Masih Mengakumulasi BTC Mendekati Harga Saat Ini?

Ya, paus dengan 1.000-10.000 BTC terus melakukan akumulasi saat Bitcoin diperdagangkan sekitar $80k-$88k, menurut data Glassnode. Skor tren mereka mendekati 1 mengonfirmasi pembelian saat penurunan, sementara kohort yang lebih besar bertahan stabil tanpa menjual, memperkuat stabilitas pasar.

Apa Sentimen Pasar Saat Ini untuk Bitcoin?

Sentimen pasar cenderung ke arah ketakutan, dengan Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto di 25 dari Coinglass. Bitcoin melayang di $87.738 menurut CoinMarketCap, turun 2,19% mingguan di tengah arus keluar ETF, namun aktivitas paus menunjukkan kekuatan mendasar.

Poin Penting

Akumulasi Paus Mendominasi : Pemegang 1.000-10.000 BTC memimpin pembelian dengan skor tren tinggi, melawan penjualan investor kecil.

: Pemegang 1.000-10.000 BTC memimpin pembelian dengan skor tren tinggi, melawan penjualan investor kecil. Pembelian Institusional Berlanjut : Pembelian 1.229 BTC terbaru MicroStrategy menyoroti kepercayaan korporat senilai miliaran.

: Pembelian 1.229 BTC terbaru MicroStrategy menyoroti kepercayaan korporat senilai miliaran. Ketakutan Mungkin Menandakan Peluang: Indeks Ketakutan dan Keserakahan rendah di tengah arus keluar bisa mendahului rebound; pantau tren on-chain dengan cermat.

Kesimpulan

Akumulasi paus Bitcoin mendekati $80.000 oleh pemegang 1.000-10.000 BTC, didukung oleh metrik Glassnode dan pembelian korporat seperti MicroStrategy, kontras dengan penjualan investor kecil di tengah sentimen ketakutan. Indikator on-chain dan wawasan ahli dari tokoh seperti CIO Bitwise Matt Hougan dan peneliti Galaxy menunjukkan potensi pemulihan, sementara Michael Saylor membayangkan $21 juta jangka panjang. Investor harus melacak aliran ETF dan perilaku paus untuk penempatan posisi yang tepat di pasar dinamis ini.

Stabilitas harga Bitcoin antara $85k dan $95k sejak akhir November, menurut CoinMarketCap, mengikuti penurunan 30,53% dari tertinggi sepanjang masa $126.198 pada 6 Oktober. Arus keluar ETF BTC spot AS baru-baru ini mencapai total $275,88 juta pada 26 Desember melalui data SosoValue, memperpanjang tren negatif enam hari lebih dari $1 miliar. Namun, pengekangan paus dari penjualan dan tren akumulasi menawarkan nada bullish.

Analis tetap terbagi: beberapa memperingatkan di bawah $80k dapat memperkuat tekanan ekosistem, seperti dicatat dalam laporan akhir November, sementara yang lain memperkirakan kenaikan. Keseimbangan ketakutan dan pembelian strategis ini mendefinisikan lanskap saat ini, memposisikan akumulator sabar dengan menguntungkan.