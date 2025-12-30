BursaDEX+
Paus Bitcoin Jual ETH Senilai $330 Juta, Buka Posisi Long $748 Juta di Kripto-Kripto Utama

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/12/30 20:31
TLDR

  • Paus Bitcoin senilai $11 miliar menjual Ether senilai $330 juta dan membuka posisi long leverage pada cryptocurrency teratas.
  • Paus tersebut menempatkan posisi long senilai $598 juta pada Ether, bertaruh pada kenaikan harganya meskipun menghadapi kerugian yang belum direalisasi.
  • Selain Ether, paus tersebut juga membuka posisi long pada Bitcoin dan Solana dengan total nilai $748 juta.
  • Meskipun menghadapi kerugian yang belum direalisasi sebesar $49 juta, paus tersebut terus memposisikan diri untuk pemulihan pasar.
  • Paus kripto lainnya telah meningkatkan akuisisi spot Ether mereka, menandakan keyakinan pada potensi rally.

Paus Bitcoin senilai $11 miliar telah melakukan langkah besar di pasar cryptocurrency, bertaruh pada apresiasi harga Bitcoin, Ether, dan Solana. Setelah menjual Ether senilai $330 juta, paus tersebut membuka tiga posisi long leverage senilai $748 juta, menandakan kemungkinan pemulihan pasar. Langkah-langkah ini mengikuti prediksi crash pasar pada Oktober, di mana paus tersebut dengan tepat mengantisipasi penurunan sebesar $19 miliar.

Paus Bitcoin Menjual Ether Senilai $330 Juta

Keputusan terbaru paus Bitcoin untuk melikuidasi Ether senilai $330 juta datang setelah berbulan-bulan mengakumulasi aset tersebut. Penjualan tersebut merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk memposisikan ulang dana ke dalam posisi long. Data blockchain dari Lookonchain mengungkapkan bahwa paus tersebut membuka posisi leverage senilai $598 juta pada Ether dengan harga $3.147 per koin.

Meskipun terjadi penjualan yang signifikan, langkah paus tersebut sejalan dengan strategi yang lebih luas yang mengharapkan kenaikan harga jangka pendek pada cryptocurrency utama. Posisi paus tersebut akan dilikuidasi jika harga Ether turun di bawah $2.143, yang menandai ambang batas likuidasi. Paus tersebut terus memegang posisi besar di Ethereum, menandakan keyakinan pada pemulihannya meskipun volatilitas pasar saat ini.

Paus Membuka Posisi Long Senilai $748 Juta pada Bitcoin, Ether, dan Solana

Selain Ether, paus Bitcoin telah menempatkan taruhan besar pada kenaikan harga Bitcoin, Ether, dan Solana. Total nilai posisi long mencapai $748 juta. Yang terbesar dari posisi-posisi ini adalah pada Ether, senilai $598 juta, sementara posisi long yang lebih kecil diambil pada Bitcoin dan Solana.

Meskipun menghadapi kerugian yang belum direalisasi sekitar $49 juta, strategi paus tersebut tetap agresif. Dengan memegang posisi leverage ini, paus tersebut mengharapkan rebound harga pada cryptocurrency teratas. Posisi besar pada Solana mencerminkan diversifikasi yang lebih luas, karena paus tersebut terus menempatkan taruhannya pada berbagai aset digital terkemuka.

Pergerakan Pasar Menandakan Keyakinan pada Rally Jangka Pendek

Tindakan paus tersebut merupakan bagian dari tren yang lebih besar di pasar kripto, dengan investor besar lainnya meningkatkan akuisisi spot Ether mereka. Data terbaru dari Nansen menunjukkan bahwa paus kripto telah meningkatkan pembelian Ether mereka sebesar 1,6 kali selama seminggu terakhir. Lonjakan pembelian ini telah memperkuat sentimen pasar, terutama seputar harga Ether.

Meskipun ada langkah bullish dari paus Bitcoin dan paus kripto lainnya, trader "smart money" di Nansen terus melakukan net short pada Ether, Bitcoin, dan Solana. Trader-trader ini mempertahankan sikap hati-hati, mencerminkan ekspektasi pasar yang berbeda. Dinamika pasar yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa pemain utama memposisikan diri untuk pemulihan, tetapi dengan strategi dan selera risiko yang bervariasi.

Postingan Bitcoin Whale Sells $330M ETH, Opens $748M Longs in Major Cryptos pertama kali muncul di CoinCentral.

