Harga Solana (SOL) di 2026: Katalis yang Mungkin

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 11:16
Pada tahun 2024-2025, Solana (SOL) berkembang dari sekadar rantai non-EVM lainnya menjadi pesaing kuat Ethereum (ETH) dan L2-nya. Pada tahun 2026, protokol ini akan mengalami peningkatan dramatis dalam hal desentralisasi dan kinerja.

Alpenglow: Pembaruan terbesar dalam sejarah Solana

Diperkirakan akan terjadi pada H1 2026, Alpenglow merupakan pertimbangan ulang paling signifikan terhadap protokol inti Solana dalam sejarahnya. Komunitas Solana memberikan suara dengan mayoritas besar (98%) mendukung upgrade ini pada September 2025, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh U.Today.

CARD: https://u.today/solana-to-work-80x-faster-with-this-upgrade-what-is-alpenglow 

Alpenglow akan mengurangi finalitas transaksi dari sekitar 12,8 detik menjadi hanya 100-150 milidetik, atau sekitar 100 kali lebih cepat. Sebagai perbandingan, ini akan lebih cepat dari pencarian Google yang rata-rata sekitar 200 milidetik, dan jauh lebih cepat dari Visa atau Mastercard.

Upgrade ini memperkenalkan dua komponen baru yang disebut Votor dan Rotor, yang menggantikan sistem proof-of-history dan Tower BFT yang ada di Solana. Alpenglow memindahkan voting validator ke off-chain, mengurangi biaya dan mengosongkan ruang untuk transaksi pengguna. 

Finalitas sub-detik akan memungkinkan aplikasi real-time seperti exchange terdesentralisasi, gaming, dan sistem pembayaran terasa sama responsifnya dengan layanan web tradisional. Sederhananya, ini akan membuat blockchain Solana (SOL) cocok untuk hampir setiap operasi dan transaksi keuangan yang dapat dibayangkan.

Upgrade ini juga mengurangi hambatan masuk bagi validator yang lebih kecil dengan menghilangkan biaya transaksi voting. Ini dapat membantu Solana bersaing lebih efektif dengan infrastruktur keuangan terpusat dan blockchain lainnya dalam hal kecepatan dan kinerja.

Saat ini, dibutuhkan setara $20 juta untuk menjalankan validator Solana (SOL) yang menguntungkan.

Standar P-token dan SIMD-0266: Solana 10x lebih efisien sumber daya

Pembaruan penting lainnya yang akan merombak aktivitas DeFi di Solana adalah SIMD-0266 Efficient Token Program. 

SIMD-0266 adalah proposal resmi untuk menggantikan program token SPL Solana saat ini dengan arsitektur P-token. Upgrade ini dapat mengurangi penggunaan sumber daya hingga 98% dibandingkan dengan standar saat ini.

CARD: https://u.today/rebirth-of-solana-defi-this-anza-upgrade-makes-solana-98-more-effective 

P-token dapat membebaskan hampir 12% ruang blok untuk transaksi lain, secara langsung meningkatkan throughput efektif Solana. Sekitar 10% dari unit komputasi blok saat ini digunakan oleh instruksi program Token, sehingga optimisasi ini memiliki dampak di seluruh jaringan.

Fiturnya tidak ada alokasi heap, akses data zero-copy, dan kompatibilitas mundur penuh, memungkinkan klien menggantinya tanpa memodifikasi kode mereka. Proposal ini saat ini sedang menjalani audit keamanan dan akan memerlukan persetujuan tata kelola validator sebelum aktivasi. Diperkirakan, P-token dapat diluncurkan di Solana pada H2 2026.

Harga Solana (SOL) pada 2026: Kemungkinan efek dari upgrade

Kedua upgrade ini diharapkan menjadi pemicu kuat untuk aktivitas on-chain di Solana (SOL). Pertama, mereka diharapkan membuatnya lebih menarik daripada Ethereum (ETH) berkat bandwidth yang lebih besar dan biaya transaksi yang lebih rendah.

Kemudian, mereka akan mempertahankan peningkatan permintaan untuk SOL sebagai cryptocurrency asli inti Solana dan aset utama ekosistemnya. Secara tidak langsung, kedua upgrade ini berkontribusi pada sentimen positif di seluruh ekosistem Solana (SOL) dan dApps-nya.

Source: https://u.today/solana-sol-price-in-2026-possible-catalysts

