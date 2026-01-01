Apa yang menanti Bitcoin di tahun 2026: prakiraan bullish vs sinyal teknikal bearish

Melihat ke depan menuju 2026, perkiraan harga Bitcoin menunjukkan perbedaan tajam antara optimisme institusional dan sinyal peringatan dari pola grafik historis.

Sementara bank-bank besar dan perusahaan kripto asli terus memprediksi harga yang lebih tinggi yang didorong oleh pergeseran struktural di pasar, indikator teknis menunjukkan risiko penurunan berkepanjangan tetap signifikan.

Perkiraan institusional meredam optimisme

Setelah mengalami kenaikan kuat di awal siklus halving pasca-2024, Bitcoin memasuki periode konsolidasi dan volatilitas pada akhir 2025 di tengah ketidakpastian makroekonomi dan aliran ETF yang tidak merata.

Setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar $126.000 pada Oktober, BTC turun sekitar 47% menjadi $80.500 pada November.

Meskipun terjadi penurunan, beberapa institusi besar tetap bullish terhadap prospek jangka menengah Bitcoin, meskipun dengan ekspektasi yang lebih terkendali dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Standard Chartered kini memperkirakan Bitcoin akan mencapai $150.000 pada 2026, memangkas target sebelumnya sebesar $300.000 karena pembelian institusional melalui ETF yang lebih lambat dari yang diharapkan.

Analis Bernstein juga merevisi ekspektasi mereka, memproyeksikan BTC mencapai $150.000 pada akhir 2026 dan $200.000 pada akhir 2027.

Meskipun mereka menarik prediksi sebelumnya untuk puncak $200.000 pada 2025, mereka berpendapat bahwa Bitcoin bergerak melampaui siklus halving empat tahun tradisionalnya menuju jalur pertumbuhan yang lebih tahan lama yang didorong oleh adopsi institusional.

Michael Saylor, ketua eksekutif Strategy (sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy), juga melihat Bitcoin mencapai $150.000 saat 2026 dimulai, dengan menyatakan bahwa volatilitas jangka panjang telah menurun meskipun ada kelemahan harga baru-baru ini.

Pandangan lainnya sangat bervariasi: Fundstrat melihat potensi kenaikan $200.000–$250.000, sementara perkiraan yang lebih konservatif berkisar antara $110.000 dan $135.000.

Probabilitas berbasis pasar tetap beragam.

Data Polymarket menunjukkan peluang 41% Bitcoin melampaui $130.000 dan peluang 25% mencapai $150.000 pada akhir 2026, bersama dengan probabilitas 79% untuk merebut kembali $100.000 dan peluang 80% turun ke $75.000 selama tahun ini.

Indikator teknis memperingatkan penurunan lebih dalam

Berbeda dengan perkiraan bullish, analisis teknis menunjukkan risiko penurunan yang berkelanjutan.

Siklus halving historis menunjukkan Bitcoin cenderung mencapai puncak 12–18 bulan setelah pengurangan penerbitan, dan beberapa analis berpendapat pola ini sekarang sedang terjadi.

Trader Rekt Capital memperkirakan siklus saat ini lebih dari 93% selesai, dengan potensi puncak pasar terjadi pada kuartal keempat 2025.

Indikator grafik mingguan memperkuat kehati-hatian ini.

Indikator SuperTrend Bitcoin telah mengeluarkan sinyal "jual" yang dikonfirmasi, bertepatan dengan BTC jatuh di bawah rata-rata bergerak 50 minggu—sebuah peristiwa yang secara historis menandai akhir pasar bull.

Pandangan bearish semakin diperkuat oleh persilangan negatif pada indikator moving average convergence divergence (MACD).

Kombinasi sinyal serupa mendahului penurunan 84% pada 2018 dan 77% pada 2022.

Benjamin Cowen, pendiri IntoTheCryptoverse, mengharapkan rebound jangka pendek menuju rata-rata bergerak sederhana 200 hari sekitar $108.000, diikuti oleh kelemahan yang diperbarui.

Dia menyarankan Bitcoin bisa mencapai dasar di dekat rata-rata bergerak 200 minggu, kira-kira antara $60.000 dan $70.000, di suatu waktu pada 2026.

Pergeseran struktural mengaburkan perdebatan siklus

Peran keuangan tradisional yang semakin besar memperumit perbandingan dengan siklus masa lalu.

Produk ETF, kustodian institusional, dan pengaruh makro yang lebih luas membentuk kembali struktur pasar Bitcoin, membuat beberapa analis berpendapat bahwa pola boom-bust klasik mungkin memudar.

Namun, hingga saat ini, grafik harga dan indikator terus menyerupai transisi siklus sebelumnya ke pasar bear.

Apakah permintaan institusional dapat mengimbangi dinamika historis ini tetap tidak pasti, menjadikan panggung untuk tahun yang volatil dan diawasi ketat untuk Bitcoin pada 2026.

