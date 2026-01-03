Prediksi Harga Ethereum: ETH Terkompresi di Tengah Target Breakout $3.800

TLDR

Harga ETH diperdagangkan di dalam falling wedge jangka pendek, dengan tekanan terbentuk antara $2.800 dan $3.100.

Aksi harga range-bound menunjukkan akumulasi, bukan distribusi, di atas support $2.800.

Pola inverse head and shoulders menargetkan $3.800 jika neckline $3.300 tertembus.

Chart jangka panjang mengisyaratkan potensi pembalikan tren besar jika ETH menembus $4.000.

Harga Ethereum (ETH) tetap terkurung dalam struktur terkompresi karena beberapa timeframe menunjuk pada fase volatilitas yang mendekat. Beberapa analis crypto menyoroti tekanan wedge jangka pendek, rentang akumulasi yang lebih luas, dan pola pembalikan jangka panjang. Sinyal-sinyal ini membingkai potensi pengujian downside dekat $2.800 dan target upside menuju $3.800 dan lebih tinggi jika konfirmasi muncul di tahun 2026.

Harga Ethereum Terjebak dalam Falling Wedge Jangka Pendek

Menurut analis Luuk, chart ETH terhadap USD 4 jam menunjukkan falling wedge yang terdefinisi jelas membentang dari akhir November 2025 hingga awal Januari 2026. Resistance yang menurun dekat $3.100 terus membatasi rally, sementara support yang naik dari posisi terendah Desember dekat $2.800 menahan penurunan. Kompresi harga mencerminkan ketidakpastian dalam kondisi perdagangan awal tahun yang tipis.

SUMBER: X

Selain itu, indikator momentum menampilkan divergensi bullish, dengan posisi terendah indikator yang lebih tinggi terbentuk terhadap posisi terendah harga yang lebih rendah. Divergensi ini menunjukkan tekanan downside yang melemah meskipun terjadi penolakan berulang di resistance. Namun, volume tetap rendah, membatasi keyakinan di balik pergerakan arah mana pun.

Luuk mencatat bahwa struktur masih mendukung downside jangka pendek hingga terjadi breakout. Penolakan dekat $3.100 dapat membuka pergerakan kembali menuju $2.900 atau $2.800. Breakout bersih di atas wedge akan membatalkan posisi short dan mengalihkan fokus menuju $3.200.

Harga ETH Berada dalam Range saat Pola Inverse Berkembang

Sementara itu, menurut analis Bitcoinsensus, chart ETH 10 hari menunjukkan range sideways yang berkepanjangan. Cluster resistance antara $3.800 dan $3.300 terus menekan momentum upside. Di sisi downside, support sekitar $2.800 berulang kali bertahan sepanjang Desember dan awal Januari.

SUMBER: X

Selain itu, struktur range mengisyaratkan pola inverse head and shoulders yang berkembang. Head terbentuk dekat $2.800, sementara shoulders muncul di sekitar zona $3.000. Setup ini menunjukkan akumulasi daripada distribusi selama konsolidasi yang diperpanjang.

Breakout di atas neckline $3.300 akan memvalidasi pola bullish. Konfirmasi seperti itu dapat membuka jalan menuju $3.800 di akhir tahun 2026. Kegagalan mempertahankan $2.800 akan melemahkan struktur dan membuka risiko retracement yang lebih dalam.

Chart Mengisyaratkan Pembalikan Harga Ethereum yang Besar

Lebih lanjut, trader veteran Matthew Dixon berfokus pada chart harga Ethereum mingguan yang mencakup beberapa tahun. Analisisnya menguraikan formasi inverse head and shoulders besar yang berkembang sejak posisi terendah tahun 2022 dekat $900. Shoulder kanan tampaknya terbentuk di wilayah $2.500 hingga $3.000 selama tahun 2025.

SUMBER: X

Neckline dari pola jangka panjang ini berada dekat $4.000 dan miring ke atas. Konsolidasi saat ini di bawah level tersebut menunjukkan harga Ethereum sedang membangun energi daripada menolak struktur. Breakout yang terkonfirmasi akan mengisyaratkan fase kelanjutan tren yang besar.

Selain itu, interpretasi Elliott Wave analis tersebut membingkai pullback terkini sebagai corrective wave dua. Struktur ini biasanya mendahului impulsive wave tiga yang kuat jika support bertahan. Namun, kegagalan di bawah support kunci dapat membuka kembali risiko downside menuju $2.000.

Harga Ethereum tetap dalam fase kompresi yang menentukan di berbagai timeframe. Tekanan jangka pendek tetap ada, tetapi struktur terus mendukung akumulasi. Breakout yang berkelanjutan di atas $3.300 akan menggeser momentum secara menentukan, sementara kesabaran tetap penting saat pasar menunggu konfirmasi.

