Berita Bitcoin: Kerugian Q4 MSTR hidupkan kembali ketakutan flash-crash untuk BTC

Apakah yang terburuk di pasar kripto sudah berlalu, atau masih akan datang?

Melihat posisi pasar, aset berisiko telah memulai tahun 2026 dengan momentum tertentu, menunjukkan peningkatan yang cukup terlihat. Namun, mungkin masih terlalu dini, atau terlalu optimis, untuk menyebut ini sebagai awal pembalikan tren.

Di pusat aksi adalah Strategy [MSTR]. Secara teknis, MSTR telah memulai Tahun Baru dengan reli 3,43%, dengan keuntungan Bitcoin [BTC] jelas berkontribusi pada harga sahamnya. Meski begitu, masih jauh dari kondisi yang mulus.

Sumber: TradingView (MSTR/USD)

Sejauh ini, yang ada di balik MSTR adalah kerugian Q4 senilai miliaran dolar.

Pada dasarnya, perusahaan diperkirakan akan melaporkan pukulan besar setelah penurunan Bitcoin sebesar 24% menghapus keuntungan $2,8 miliar dari Q3. Saham turun 48% di tahun 2025 dan berada 70% di bawah puncak November 2024, memicu kekhawatiran yang semakin meningkat.

Akibatnya, analis memproyeksikan hasil operasi tahun penuh antara kerugian $7 miliar dan keuntungan $9,5 miliar. Namun, dengan Bitcoin mengakhiri tahun mendekati $87.600, angka tersebut kemungkinan akan mendekati ujung yang lebih rendah.

Singkatnya, skeptisisme terhadap model Bitcoin MSTR kembali dengan kuat. Sekarang, saat perusahaan bersiap menghadapi kerugian Q4 yang besar, pertanyaan besarnya adalah: Bisakah ini memicu flash crash besar pertama Bitcoin di awal 2026?

Kerugian miliaran dolar MSTR menandakan risiko flash crash

Flashback ke crash Oktober, itu bukan acak.

Sebaliknya, smart money secara strategis keluar sebelum pengumuman MSCI tentang MSTR yang berpotensi dikeluarkan dari indeks, mengingat kepemilikan treasury yang berat Bitcoin-nya lebih dari 671k BTC.

Sekarang, dengan kinerja Q4 yang sudah tercatat, guncangan lain tidak bisa dikesampingkan. Faktanya, seperti yang ditunjukkan grafik di bawah, saham Strategy baru saja mencatat losing streak enam bulan pertama mereka sejak mengadopsi strategi Bitcoin pada tahun 2020.

Sumber: X

Secara keseluruhan, itu menghasilkan kerugian sebesar 134%.

Akibatnya, kelemahan teknis MSTR sekarang terlihat di atas kertas, dengan laporan Q4-nya diperkirakan akan menyoroti kerugian besar ini dan, pada gilirannya, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan model Bitcoin-nya.

Ke depan, kegilaan pasar kemungkinan akan terjadi seputar laporan tersebut. Selain itu, dengan kehati-hatian yang masih berlaku, dan BTC turun sekitar 25% dari tertinggi sebelum crash Oktober, flash crash lain masih sangat mungkin terjadi.

Pemikiran Akhir

Kerugian Q4 miliaran dolar dan kelemahan teknis menimbulkan keraguan tentang keberlanjutan model MSTR yang berat Bitcoin.

Dengan BTC turun 25% dari tertinggi sebelum Oktober dan kehati-hatian pasar yang masih utuh, flash crash awal 2026 lainnya tetap menjadi kemungkinan.