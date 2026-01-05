BursaDEX+
Solana melampaui CEX besar dengan volume spot $1,6T – Detail

Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 11:03
Solana [SOL] mencatat Volume Spot tertinggi kedua di tahun 2025, hanya di bawah Binance [BNB]! Saat terus melonjak, likuiditas dan pasokan stablecoin bergerak menuju blockchain yang berfungsi tinggi. Berikut rinciannya.

Apakah perdagangan kripto mengalami perubahan?

Pada tahun 2025, Volume Spot on-chain Solana mencapai $1,6 triliun, melampaui setiap bursa terpusat kecuali Binance. Hanya tiga tahun yang lalu, Solana menyumbang hampir tidak sampai 1% dari total aktivitas Spot. Pada tanggal 4 Januari, angka tersebut mencapai 12%, menurut data Jupiter.

Sumber: https://ambcrypto.com/solana-overtakes-major-cexs-with-1-6t-spot-volume-details/

