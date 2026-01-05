Zcash (ZEC) Bidik Resistance $600 Saat Rising Wedge Menandakan Keputusan Kritis

Zcash (ZEC) saat ini sedang menavigasi fase tegang setelah rebound dari level terendah Desember mendekati $300–$320. Aksi harga secara stabil membentuk posisi terendah yang lebih tinggi, didukung oleh garis tren naik, namun area $500–520 kini berfungsi sebagai zona infleksi kritis.

Analis mencatat bahwa meskipun struktur jangka menengah tetap konstruktif, posisi ZEC dalam pola wedge naik menunjukkan kehati-hatian. Pola ini, yang sering terbentuk setelah fase pemulihan, menandakan bahwa momentum bullish sedang melemah dan bahwa setiap pergerakan naik yang tajam bisa berumur pendek tanpa mengatasi level likuiditas yang lebih rendah terlebih dahulu.

Eric Van Tassel telah membahas kemungkinan skenario di mana pergeseran ke $520-540 dapat membentuk double top, yang berpotensi menyebabkan pullback lebih dalam ke wilayah sekitar $400. Jalur positif secara struktural adalah menyapu likuiditas di sekitar level $475-465 sebelum mencoba mencapai level sekitar $580-600.

Sumber: X

Sangat tidak mungkin untuk menguji level resistensi makro utama atau menembus ke level di atas $1,000 tanpa ini. Secara teknis, Zcash menemukan dirinya terjebak di tengah dua kubu yang berlawanan. Pertama, ada kubu positif, di mana harga bergerak menuju resistensi garis support dalam sejalan dengan tertinggi sebelumnya.

Kedua, ada kubu negatif di mana level $480 hingga $500 berfungsi sebagai support dalam bentuk konsolidasi harga sebelumnya. Indikator momentum sama membingungkannya dengan tidak akuratnya. RSI melayang di pertengahan 50-an.

Konsolidasi Zcash Dalam Struktur Bullish yang Lebih Besar

Analisis TradingView menunjukkan bahwa Zcash masih berada dalam tren bullish yang lebih luas meskipun fase konsolidasi baru-baru ini. Penolakan pada Fibonacci Sequence Circles di sekitar $600-$700 menunjukkan resistensi siklikal, di mana penjual mulai melakukan intervensi untuk memperlambat kenaikan harga lebih lanjut. Harga masih menghormati tren mid-channel naik.

Sumber: Tradingview

Ini didukung oleh alat momentum. MACD melewati fase bearish pada bulan Desember, karena garis MACD melintasi di atas garis sinyal, tetapi histogramnya dangkal. Juga, Range Oscillator berada di zona positif, yang berarti tekanan pasar untuk menurun lebih sedikit.

Penutupan harian di atas $535-$550 dengan aktivitas yang meningkat akan menolak skenario wedge bearish, memungkinkan akses ke zona supply $610-$680, di mana aktivitas penjual makro dapat diamati. Kegagalan menahan area support $480-$500 dapat menyebabkan koreksi tajam menuju $425-$400, dengan kemungkinan kembali ke $320-$350 jika sentimen pasar menjadi lemah.

Baca Juga: Zcash (ZEC) Pullback Signals Buying Opportunity Ahead of $600 Resistance