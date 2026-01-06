BlockDAG Presale Mencapai $441 Juta saat Fase Akhir $0,003 Mengetat, Sementara Ethereum dan Solana Berkembang

Di seluruh pasar kripto, aset-aset utama bergerak ke arah yang berbeda seiring perkembangan baru yang terbentuk. Berita Ethereum tetap menjadi fokus dengan peningkatan Fusaka, yang dirancang untuk memperkuat keamanan dan skalabilitas tanpa mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Pada saat yang sama, berita Solana menyoroti langkah Galaxy Digital untuk tokenisasi aset di SOL, meskipun kekhawatiran terus berlanjut seputar keandalan jaringan dan kekuatan ekosistem jangka panjang.

Dengan latar belakang ini, BlockDAG (BDAG) mendapatkan daya tarik lebih cepat karena presale-nya memasuki tahap akhir. Meskipun harga telah maju melalui tahap-tahap sebelumnya, BlockDAG masih menawarkan jendela terbatas di $0,003 per koin. Dengan lebih dari $441 juta terkumpul dan pasokan yang tersedia menyempit, peluang ini segera berakhir. Setelah presale BlockDAG berakhir pada 26 Januari, harga $0,003 tidak akan tersedia lagi.

Seiring minat meningkat dan timeline presale memendek, BlockDAG semakin sering muncul dalam percakapan awal seputar top crypto gainers, didorong oleh waktu, struktur, dan jendela masuk yang cepat tertutup.

Perkembangan Solana Menarik Perhatian, Namun Kekhawatiran Tetap Ada

Galaxy Digital baru-baru ini menarik perhatian dengan menggambarkan Solana sebagai blockchain terkemuka untuk sekuritas yang ditokenisasi. Perusahaan ini juga mentokenisasi saham NASDAQ mereka sendiri di Solana. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, terutama mengingat gangguan jaringan Solana di masa lalu. Berita Solana sekarang berpusat pada apakah platform dapat mendukung penggunaan keuangan serius sambil tetap mengatasi tantangan teknis sebelumnya.

Pada saat yang sama, tanda-tanda ketegangan terlihat di seluruh ekosistem Solana. Berita Solana melaporkan bahwa beberapa memecoin di jaringan telah mengalami penurunan tajam, dengan banyak trader menandai mereka sebagai tidak aktif. Meskipun Coinbase sekarang memungkinkan akses DEX untuk token berbasis Solana, perubahan ini juga meningkatkan risiko. Akses terbuka memungkinkan siapa saja untuk mendaftarkan aset, menimbulkan kekhawatiran seputar penipuan. Berita Solana terus mempertanyakan apakah kecepatan saja dapat mendukung keuangan dunia nyata, atau apakah masalah kepercayaan yang lebih dalam tetap belum terselesaikan.

Pembaruan Ethereum Fokus pada Scaling yang Lebih Aman dan Perlindungan Jaringan

Ethereum meluncurkan peningkatan Fusaka dengan tujuan meningkatkan keamanan jaringan sambil mempertahankan skalabilitas. Pembaruan ini mengatasi trilemma blockchain dengan menyeimbangkan keamanan, skala, dan desentralisasi. Berita Ethereum menyoroti inklusi EIP-7951, yang memungkinkan penandatanganan transaksi aman menggunakan biometrik dan passkey di perangkat mobile. Ini membawa fitur keamanan Web2 yang familiar ke lingkungan Web3.

Berita Ethereum juga menunjukkan kemajuan di seluruh strategi Layer 2-nya. Jaringan-jaringan ini sekarang memiliki lebih banyak opsi untuk scale tanpa membahayakan keamanan inti. Berita Ethereum lebih lanjut mencatat peningkatan berkelanjutan dalam perlindungan lintas rantai dan keamanan dompet. Dari dukungan hardware wallet hingga audit dan program bug bounty, fokusnya tetap pada keamanan berlapis. Meskipun tantangan seperti eksposur kunci pribadi masih ada, peningkatan Fusaka mencerminkan upaya berkelanjutan Ethereum untuk membangun alat yang lebih aman bagi pengguna dan institusi.

Hitungan Mundur Akhir Dimulai saat Presale BlockDAG Mendekati 26 Januari

Saat 26 Januari semakin dekat, perhatian tetap tertuju pada BlockDAG, kini salah satu presale yang paling diikuti pada tahun 2025. Dengan $441 juta telah terkumpul, momentum jelas terbangun saat presale memasuki fase akhirnya. Meskipun tingkat harga standar telah meningkat ke $0,016, BlockDAG masih menawarkan jendela terbatas di $0,003, memberikan peserta terlambat satu kesempatan terakhir sebelum harga bergeser. Setelah tahap ini ditutup, level $0,003 akan hilang secara permanen, tanpa reset, tanpa perpanjangan, dan tanpa akses berulang.

Jendela yang menyempit ini menciptakan urgensi di seluruh pasar. Dengan harga $0,05 yang direncanakan ke depan, perbedaan dari $0,003 sama dengan gap 16,67x, atau potensi kenaikan 1.566 persen dari level terbatas saat ini. Banyak peserta awal sudah memegang posisi BDAG yang cukup besar melalui tahap-tahap sebelumnya, dan saat presale mendekati penyelesaian, ekspektasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya menjadi lebih jelas.

Yang terus membedakan BlockDAG bukan hanya modal yang dikumpulkan, tetapi juga basis teknisnya. Dibangun sebagai sistem blockchain hybrid, BlockDAG memprioritaskan kecepatan, skalabilitas, dan keamanan, menempatkannya di antara platform yang lebih kredibel yang terbentuk dalam siklus ini. Saat timer presale terus berjalan, akses di level $0,003 menjadi semakin sulit ditemukan.

Presale ini telah bergerak melampaui penggalangan dana sederhana ke fase yang didorong oleh momentum, adopsi, dan struktur. Saat tenggat waktu semakin dekat, partisipasi meningkat, dibentuk oleh pemahaman bahwa jendela harga ini tidak akan kembali setelah ditutup. Tidak mengherankan bahwa BlockDAG sekarang muncul dalam percakapan awal seputar top crypto gainers tahun ini.

Dengan batas waktu 26 Januari sekarang jelas terlihat, peluang yang tersisa menyusut dengan cepat. Kesempatan terakhir untuk mengamankan akses di $0,003 ada di sini, dan apa yang terjadi selanjutnya setelah tahap ini dapat membantu menentukan posisi BlockDAG di fase pasar berikutnya.

Sinyal Pasar yang Lebih Luas saat Perhatian Bergeser

Saat diskusi ini mendekati akhir, jelas bahwa aset-aset utama membuat pergerakan yang stabil namun terbatas, sementara fokus secara bertahap bergeser ke tempat lain. Berita Ethereum terus berpusat pada peningkatan seperti Fusaka, yang ditujukan untuk meningkatkan scaling yang aman, sementara berita Solana menimbulkan kekhawatiran jangka panjang seputar keandalan meskipun ada tanda-tanda minat institusional.

BlockDAG menangkap perhatian yang bergeser itu. Dengan $441 juta terkumpul dan presale sekarang mendekati penutupan pada 26 Januari, waktu telah menjadi faktor sentral. Meskipun harga standar telah bergerak lebih tinggi, jendela masuk $0,003 yang terbatas tetap tersedia untuk waktu singkat sebelum harga berubah. Setelah tahap ini berakhir, level tersebut tidak akan kembali.

Saat adopsi terus tumbuh dan jam presale semakin mendekati nol, momentum BlockDAG menjadi semakin sulit untuk diabaikan, menempatkannya dengan kuat dalam diskusi awal seputar kemungkinan top crypto gainers saat siklus berikutnya mulai terbentuk.

