Samsung Mengeksplorasi Bagaimana Kepercayaan, Keamanan, dan Privasi Membentuk Masa Depan AI di CES 2026

Serial Samsung Tech Forum berlanjut di CES 2026 dengan diskusi AI Platform Center tentang masa depan kepercayaan dan AI

LAS VEGAS, 5 Januari 2026 /PRNewswire/ — Samsung Electronics Co., Ltd. hari ini mengadakan panel ahli global untuk "In Tech We Trust? Rethinking Security & Privacy in the AI Age" sebagai bagian dari serial Tech Forum di CES 2026. Diadakan di The Wynn di Las Vegas, sesi tersebut mengumpulkan para ahli global dalam teknologi, penelitian dan etika untuk mengeksplorasi bagaimana kepercayaan telah muncul sebagai salah satu faktor paling kritis yang membentuk cara orang mengadopsi dan terlibat dengan AI saat menjadi lebih terintegrasi dengan mulus dalam kehidupan sehari-hari.

Membuat Kecerdasan Tidak Terlihat Terasa Dapat Dipercaya

Saat AI semakin mengantisipasi kebutuhan, mengatur rutinitas dan beroperasi secara otonom di seluruh perangkat, panelis Allie K. Miller, CEO Open Machine; Amy Webb, CEO Future Today Strategy Group; Zack Kass, Global AI Advisor di ZKAI Advisory dan mantan Head of Go-To-Market di Open AI; dan Shin Baik, AI Platform Center (APC) Group Head di Samsung Electronics, menekankan bahwa kepercayaan harus diperoleh bukan melalui janji, tetapi melalui perilaku yang konsisten dan dapat dipahami.

Pada sesi tersebut, Samsung membagikan pendekatannya terhadap trust-by-design, menyoroti pentingnya sistem AI yang dapat diprediksi, transparan dan mudah dikontrol pengguna. "Dalam hal AI, pengguna mencari transparansi dan kontrol," kata Allie Miller. "Mereka ingin menjadi pemimpin dalam pengalaman personal mereka sendiri — untuk memahami apakah model AI berjalan secara lokal atau di cloud, untuk mengetahui data mereka aman dan untuk melihat dengan jelas apa yang didukung oleh AI dan apa yang tidak. Tingkat visibilitas tersebut membangun kepercayaan diri. Di sisi penyedia, ada tanggung jawab untuk hadir bagi pengguna dengan merancang pengalaman personal di sekitar komponen inti kepercayaan — kejelasan, keamanan dan akuntabilitas."

Samsung juga menggarisbawahi bagaimana AI di perangkat memungkinkan data pribadi tetap lokal bila memungkinkan, sementara kecerdasan berbasis cloud dapat digunakan secara selektif ketika kecepatan atau skala yang lebih besar diperlukan, memberikan pengguna fleksibilitas tanpa mengorbankan privasi.

Keamanan Dibangun untuk Dunia yang Didorong AI

Panel juga mengeksplorasi bagaimana, saat kecerdasan menjadi terdistribusi di ponsel, TV dan peralatan rumah tangga, keamanan harus berkembang. Dalam sesi tersebut, Samsung menyoroti platform keamanan Knox-nya — yang kini melindungi miliaran perangkat dari chipset ke atas — serta Knox Matrix, kerangka keamanan lintas perangkat yang memungkinkan produk untuk mengautentikasi dan melindungi satu sama lain.

"Kepercayaan pada AI dimulai dengan keamanan yang terbukti, bukan dijanjikan," kata Shin Baik. "Selama lebih dari satu dekade, Samsung Knox telah menyediakan platform keamanan yang tertanam dalam untuk melindungi data sensitif di setiap lapisan. Tetapi kepercayaan melampaui satu perangkat — itu memerlukan ekosistem yang melindungi dirinya sendiri. Dengan Knox, perangkat terus-menerus mengautentikasi dan memantau satu sama lain, sehingga setiap perangkat bertindak sebagai perisai untuk yang lain, menciptakan lingkungan yang tangguh dan aman yang dapat diandalkan pengguna."

Percakapan Lintas Industri tentang Masa Depan Kepercayaan

Shin Baik menekankan bagaimana kepercayaan tumbuh ketika AI berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan aman di seluruh perangkat, berpendapat bahwa pengguna memerlukan sinyal kontrol yang terlihat daripada sistem "kotak hitam". Samsung menunjuk kemitraannya dengan pemimpin industri seperti Google dan Microsoft sebagai cara untuk memperkuat penelitian keamanan bersama, interoperabilitas dan perlindungan seluruh ekosistem, sementara Allie Miller menyoroti pentingnya transparansi bagi pengguna termasuk visibilitas yang jelas tentang di mana model AI berjalan, bagaimana data digunakan dan label eksplisit yang menunjukkan apa yang didukung oleh AI dan apa yang tidak. Sementara itu, Zack Kass menambahkan bahwa meskipun misinformasi dan penyalahgunaan menghadirkan tantangan nyata, "Untuk setiap risiko, ada juga tindakan pencegahan dan teknologi itu sendiri akan memainkan peran penting dalam mengurangi kelemahan AI."

Amy Webb mengevaluasi hubungan antara kepercayaan dan kebiasaan pembelian konsumen. "Saya tidak berpikir mereka membuat keputusan hanya berdasarkan kepercayaan," katanya. "Orang tidak membayar untuk kepercayaan. Mereka tidak membeli sesuatu karena kepercayaan. Mereka membeli sesuatu karena kenyamanan. Jadi jika bagian AI dari ini menarik orang, itu membuat hidup mereka lebih mudah dan lebih nyaman."

Saat AI menjadi semakin tidak terlihat, panel menyimpulkan bahwa teknologi yang mendapatkan

kepercayaan jangka panjang akan menjadi yang memprioritaskan keamanan, transparansi dan pilihan pengguna yang bermakna sejak awal.

