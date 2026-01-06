Parcl dan Polymarket Membawa Harga Properti AS ke Pasar Prediksi Onchain

Polymarket telah bermitra dengan penyedia data real estat Parcl untuk meluncurkan pasar prediksi yang terkait dengan harga rumah AS, memungkinkan trader untuk bertaruh pada tren pasar lokal.

Pasar diselesaikan berdasarkan indeks perumahan harian Parcl untuk kota-kota besar, termasuk New York City, Miami, dan Austin, dengan kontrak yang berfokus pada pergerakan harga bulanan, kuartalan, atau tahunan.

Ekspansi ke real estat ini mengikuti lonjakan aktivitas pasar prediksi dan upaya kongres baru untuk mengatur perdagangan oleh orang dalam pemerintah setelah keuntungan mencurigakan pada kontrak lain.

Polymarket menambahkan taruhan harga rumah AS, menggunakan indeks perumahan harian dari penyedia data real estat Parcl untuk menyelesaikan pasar prediksi baru yang terkait dengan harga properti.

Berdasarkan kemitraan tersebut, Parcl akan menerbitkan indeks harga rumah harian independen yang bertindak sebagai referensi penyelesaian, sementara Polymarket akan mencantumkan kontrak dan menjalankan pasar, kata perusahaan dalam siaran pers.

Set pasar pertama akan berfokus pada wilayah metro utama AS, dengan template yang memungkinkan trader mengambil posisi apakah indeks suatu kota bergerak naik atau turun selama periode yang ditentukan. Hasilnya akan diselesaikan berdasarkan nilai indeks Parcl yang dapat diverifikasi secara publik.

Berita tersebut memicu rally besar untuk token Parcl, PRCL, yang kini naik 76% dalam 24 jam terakhir, menurut CoinMarketCap.

Memperluas Pasar Prediksi Melampaui Pemilu

Sumber: TradingView.

Matthew Modabber dari Polymarket mengatakan tujuannya adalah menjadikan real estat sebagai kategori inti untuk pasar prediksi dan menekankan bahwa penyelesaian transparan bergantung pada data yang jelas. Chief executive Parcl, Trevor Bacon, mengatakan kolaborasi ini mencerminkan pergeseran menuju penggunaan pasar untuk mengekspresikan pandangan dan menghasilkan sinyal, dengan feed indeks menyediakan titik referensi objektif.

Parcl adalah sumber kebenaran untuk penetapan harga real estat, dan kami percaya real estat seharusnya menjadi kategori utama dalam ekosistem pasar prediksi. Polymarket adalah pelopor di bidang ini, dan kami senang bermitra dengan mereka. Trevor Bacon, CEO Parcl. Trevor Bacon, CEO Parcl.

Peluncuran ini memperluas pasar prediksi lebih jauh melampaui fokus awal mereka pada pemilu dan peristiwa makro, mengikuti ekspansi ke kategori seperti olahraga dan hiburan.

Produk taruhan terkait perumahan telah muncul sebelumnya. Pada tahun 2008, bursa taruhan Inggris Betfair mencantumkan pasar yang terkait dengan ekspektasi kehancuran perumahan, dan cabang Australianya menjalankan produk serupa selama pandemi 2020 saat harga rumah bergerak tajam selama periode lockdown.

Berita ini muncul tak lama setelah Kongres memutuskan untuk membatasi perdagangan oleh orang dalam pemerintah di pasar prediksi, menyusul taruhan Polymarket yang mengubah US$32K (AU$49K) menjadi lebih dari US$400K (AU$612K) dari seorang individu yang memasang empat taruhan, semuanya terkait dengan intervensi AS di Venezuela.

