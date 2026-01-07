Harga kripto turun saat perdagangan AS kembali ke tren menurun

<div class="article-content-wrapper font-title_5 text-charcoal-600 tracking-normal flex justify-between m-auto items-center row-start-1"> <div class="flex gap-2 font-metadata-lg font-medium text-black"> Pasar </div> <div class="relative"> Bagikan <div> <span class="block mb-6 text-charcoal-900 font-title">Bagikan artikel ini</span> <div> Salin tautanX (Twitter)LinkedInFacebookEmail </div> </div> </div> </div> <div class="article-content-wrapper flex flex-col gap-4 row-start-2"> <div class="flex flex-col gap-2"> <h1 class="font-headline-lg font-medium">Harga kripto mundur kembali ke aksi perdagangan AS yang menurun</h1> <h2>Bitcoin turun ke area di atas $92.000 saat emas melonjak kembali ke $4.500 per ons dan perak reli di atas $80.</h2> <div> Oleh Helene Braun<span class="mx-1">|</span>Diedit oleh Stephen Alpher </div> <div> Diperbarui 6 Jan 2026, 5:08 p.m. Dipublikasikan 6 Jan 2026, 5:08 p.m. </div> <div> Jadikan kami pilihan di Google </div> </div> </div> <div> <div> Bitcoin, di antara aset kripto lainnya, sebagian besar menghapus kenaikan semalam selama jam pagi AS. Yang perlu diketahui:
Kembali ke apa yang telah menjadi norma selama beberapa minggu, harga kripto turun selama jam perdagangan AS, menghapus kenaikan semalam.
Penurunan terjadi saat saham AS bergerak sedikit lebih tinggi, sementara emas dan perak naik tajam ke level kunci dan tembaga menyentuh rekor baru.
Investor terus memantau level $95.000 untuk bitcoin, yang dipandang sebagai resistensi kunci.
Jeda awal 2026 dalam pola penurunan harga kripto yang telah berlangsung berminggu-minggu selama sesi perdagangan AS terbukti berumur pendek. Membuat lari ke $95.000 saat saham Amerika membuka hari, bitcoin <span class="px-1 relative inline-block">BTC<span class="flex items-center"></span>$92.151,89</span> telah turun kembali ke area di atas $92.000 tepat setelah jam siang di Pantai Timur, sekarang lebih rendah 1,3% selama 24 jam terakhir.</p> <p>XRP, yang memimpin reli kripto Senin, turun lebih dari 2% selama dua jam terakhir. Solana SOL $138,05 — yang menerima dorongan awal karena Morgan Stanley bergerak untuk menawarkan ETF SOL spot — turun kembali dengan cara yang sama. Baca lebih lanjut: Bitcoin membidik $94.000 saat harga kripto mengelola kenaikan awal AS untuk sesi kedua berturut-turut
Penurunan terjadi saat saham AS mencatat kenaikan sederhana — Nasdaq lebih tinggi 0,4% dan S&P 500 sebesar 0,3%. Aksi yang lebih cepat terjadi di logam, dengan emas lebih tinggi 1% dan merebut kembali $4.500 per ons, dan perak melonjak 5% dan kembali di atas $80 per ons. Tembaga naik 1,1% dan melampaui $6 per ons untuk pertama kalinya.</p> <h4 class="font-headline-xs font-medium">Arus masuk ETF dimulai dengan kuat di 2026</h4> <p>ETF Bitcoin mengalami arus masuk satu hari terbesar dalam hampir tiga bulan pada hari Senin — sekitar $697 juta — menunjuk pada alokasi institusional segar dan pembatalan panen kerugian pajak akhir tahun. Ether <span class="px-1 relative inline-block">ETH<span class="flex items-center"></span>$3.240,40</span> melihat kecenderungan arus yang bahkan lebih bullish, dengan perdagangan blok besar menargetkan kenaikan berjangka menengah dan panjang melalui call spread, menunjukkan keyakinan arah ke paruh kedua 2026, menurut perusahaan perdagangan kripto Wintermute.</p> <p>Pasar opsi terus mencerminkan optimisme yang hati-hati, menurut kepala OTC Wintermute, Jake Ostrovskis. Trader memposisikan untuk kenaikan di BTC dan ETH, katanya, tetapi dengan memperhatikan dinamika struktural. Kemiringan BTC tetap negatif, pola yang didorong oleh penulisan ulang sistematis dan lindung nilai dari entitas yang memperlakukan bitcoin sebagai aset perbendaharaan, tambah Ostrovskis.</p> <p>Itu membuat risk-reversals — membeli call sambil menjual put — cara yang hemat biaya untuk mengekspresikan pandangan kenaikan, kata Ostroviskis.</p> <p>Ke depan, aksi harga bitcoin menunjukkan semakin dipandang sebagai lindung nilai geopolitik, kurang terikat pada inflasi atau bank sentral, tetapi lebih terikat pada kebijakan negara dan positioning strategis jangka panjang, kata Matt Mena, ahli strategi riset kripto di 21shares.</p> <p>Mena mencatat kerugian Bitcoin sebesar 6% pada 2025 dan bahwa ia telah memulihkan sebagian besar dari itu di minggu pertama 2026. Bitcoin, ia mengingatkan, tidak pernah mengalami tahun merugi berturut-turut.</p> <p>Faktanya, setelah tahun-tahun ketika kripto termasuk di antara kelas aset dengan kinerja terburuk, ia sering bangkit kembali dengan tajam, seperti yang terjadi setelah kemerosotan pasar pada 2014, 2018 dan 2022. Jika pola itu bertahan, 2026 bisa terbentuk sebagai tahun yang kuat untuk aset digital.
Berita BitcoinRingkasan Pasar
Lebih Banyak Untuk Anda
KuCoin Mencapai Pangsa Pasar Rekor saat Volume 2025 Melampaui Pasar Kripto
Oleh CoinDesk Research
22 Des 2025
Ditugaskan oleh KuCoin class="pb-6"> <p>Yang perlu diketahui:</p> <div> <ul class="unordered-list"> <li><strong>KuCoin mencatat lebih dari $1,25 triliun total volume perdagangan pada 2025</strong>, setara dengan rata-rata sekitar <strong>$114 miliar per bulan</strong>, menandai tahun terkuatnya dalam catatan.</li> <li>Kinerja ini diterjemahkan menjadi <strong>pangsa tertinggi sepanjang masa dari volume bursa terpusat</strong>, karena aktivitas KuCoin berkembang <strong>lebih cepat dari volume CEX agregat</strong>, yang melambat selama periode volatilitas pasar yang lebih rendah.</li> <li><strong>Volume spot dan derivatif terbagi merata</strong>, masing-masing melebihi <strong>$500 miliar</strong> untuk tahun ini, menandakan penggunaan berbasis luas daripada ketergantungan pada satu lini produk.</li> <li><strong>Altcoin menyumbang sebagian besar aktivitas perdagangan</strong>, memperkuat peran KuCoin sebagai venue likuiditas utama di luar BTC dan ETH pada saat major mengalami omset yang lebih redup.</li> Lebih Banyak Untuk Anda
Riot Platforms menjual bitcoin senilai $200 juta dalam dua bulan terakhir 2025
Oleh James Van Straten, AI Boost|Diedit oleh Stephen Alpher
22 menit yang lalu 