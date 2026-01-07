Senat Partai Republik Jadwalkan Pemungutan Suara RUU Kripto Meski Ada Perpecahan pada Isu Kunci

Ringkasan Senator Tim Scott telah menjadwalkan pemungutan suara komite minggu depan untuk RUU struktur pasar kripto Senat.

Masalah-masalah utama masih belum terselesaikan, termasuk aturan etika, perlindungan DeFi, imbal hasil stablecoin, dan persyaratan kuorum regulator.

Para pendukung kripto khawatir markup yang terburu-buru dapat menghancurkan peluang RUU untuk disahkan tahun ini.

Senator Tim Scott (R-SC), ketua Komite Perbankan Senat yang berpengaruh, mengumumkan pada hari Selasa bahwa ia akan mengajukan RUU struktur pasar kripto kelompok tersebut untuk pemungutan suara penting minggu depan—meskipun ada kekhawatiran bahwa melakukan hal itu dapat menghancurkan peluang legislasi tersebut untuk disahkan tahun ini.

Selama berbulan-bulan, sekelompok Demokrat dan Republik pro-kripto telah bernegosiasi bolak-balik mengenai bahasa dalam RUU yang luas ini, yang akan menetapkan kerangka regulasi untuk sebagian besar industri kripto Amerika. Kelompok-kelompok kripto telah menghabiskan waktu bertahun-tahun, dan ratusan juta dolar, membangun dukungan bipartisan untuk legislasi yang mereka idamkan di Washington.

Namun sebagian karena kompleksitas RUU tersebut, Demokrat Senat—dan segelintir Republik yang ragu-ragu—telah menolak untuk menyetujui seruan dari Gedung Putih dan pihak lain untuk memberikan suara pada tenggat waktu tertentu. Pertama, Republik pro-kripto menginginkan RUU tersebut disahkan pada bulan Juli; kemudian pada bulan Oktober; kemudian pada akhir tahun 2025. Setiap tenggat waktu berlalu tanpa pemungutan suara.

Sekarang, Scott tampaknya bertekad untuk mengadakan pemungutan suara markup penting pada legislasi tersebut pada hari Kamis depan, 15 Januari—apakah rekan-rekannya siap atau tidak.

"Saya pikir penting bagi kita untuk tercatat dan memberikan suara," kata Scott pada hari Selasa, dalam wawancara dengan Breitbart. "Jadi, Kamis depan, kita akan mengadakan pemungutan suara tentang struktur pasar. Kami telah bekerja tanpa lelah selama enam bulan lebih terakhir memastikan bahwa kami memiliki beberapa draf yang tersedia untuk setiap anggota komite."

Pemungutan suara akan menentukan apakah RUU tersebut dapat lolos dari Komite Perbankan Senat—sebuah rintangan penting sebelum pertimbangan akhir RUU di lantai Senat. Namun, saat ini tidak jelas apakah mayoritas senator di komite tersebut siap untuk mendukung legislasi dalam bentuk saat ini.

Para lobbyist kripto terkemuka sudah skeptis bahwa RUU tersebut akan dapat disahkan tahun ini, bahkan dalam keadaan yang kurang terburu-buru. Setelah pengumuman Scott tentang jadwal pemungutan suara yang dipercepat pada hari Selasa, beberapa pemimpin kripto secara terbuka menyuarakan kekhawatiran tentang implikasi strategi tersebut.

"Anda harus menunda sidang markup jika tidak bipartisan, jika ada harapan untuk kesepakatan," Scott Johnsson, mitra umum di Van Buren Capital dan komentator kebijakan kripto yang sering muncul, mengatakan.

Pada hari Selasa, negosiator Senat dari kedua partai, bersama dengan pejabat Gedung Putih, bertemu untuk membahas "tawaran akhir" Republik tentang bahasa RUU struktur pasar. Salinan dari apa yang disebut tawaran akhir, yang pertama kali diperoleh oleh Politico, mencantumkan sejumlah isu penting yang masih belum terselesaikan.

Di antaranya: "etika," kemungkinan singkatan untuk isu yang rumit tentang ketentuan konflik kepentingan yang membatasi kemampuan presiden, anggota Kongres, dan keluarga mereka, untuk terlibat dalam usaha kripto. Juga tercantum adalah "imbal hasil," referensi untuk aturan yang ada tentang imbal hasil stablecoin yang sangat ingin diubah oleh industri perbankan yang kuat, dan "kuorum," kemungkinan referensi untuk rencana yang dipimpin Demokrat untuk memastikan kuorum bipartisan di regulator keuangan federal seperti CFTC dan SEC saat pemerintahan Trump mengikis independensi mereka.

Mungkin yang paling penting, dokumen tersebut juga mencantumkan dua item yang menjadi pusat regulasi dan perlindungan hukum perangkat lunak keuangan terdesentralisasi, yang juga dikenal sebagai DeFi, sebagai "akan dibahas": Blockchain Regulatory Certainty Act, yang termasuk dalam RUU struktur pasar kripto DPR, dan "18 USC 1960," kode AS yang mendefinisikan pengirim uang ilegal. Masalah ini merupakan isu yang sangat sensitif bagi para pendukung kripto di satu sisi, dan bagi Demokrat yang khawatir tentang keamanan nasional dan pencucian uang di sisi lain.

Salman Banaei, penasihat umum di Plume, memiliki pandangan pesimis tentang pemungutan suara minggu depan mengingat kondisi negosiasi saat ini yang belum terselesaikan.

"Jika markup minggu depan dan kondisi negosiasi saat ini telah menghasilkan 'tawaran penutup' GOP untuk Demokrat Senat, saya akan mengatakan prognosisnya buruk untuk pemungutan suara bipartisan," katanya.